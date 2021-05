Η μοναδικότητα του Λούκα Ντόντσιτς αναδεικνύει τη «ρουτίνα» των Κλίπερς

Η... οργή του Λούκα Ντόντσιτς στην κανονική περιόδου τού χάρισε μία ανεπιθύμητη πρωτιά, ως ο παίκτης με τις περισσότερες τεχνικές ποινές. Η γκρίνια του Σλοβένου σταρ των Ντάλας Μάβερικς, ωστόσο, έχει εξελιχθεί στα Playoffs σε μία δημιουργική «εκδίκηση» εναντίον του κατά πολλούς μεγάλου φαβορί για τον τίτλο, Λος Αντζελες Κλίπερς. Τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/5), ο 22χρονος οδήγησε τους Μαβς στη δεύτερη νίκη στο Λ.Α. και στο ξεκάθαρο προβάδισμα με 2-0 στη σειρά του πρώτου γύρου.

Ο Ντόντσιτς μέτρησε 39 πόντους με 11/16 δίποντα, 5/13 τρίποντα, 2/7 βολές, επτά ριμπάουντ και επτά ασίστ και στη σειρά καταγράφει μ.ό. 35 πόντων, 8,5 «σκουπιδιών» και εννέα ασίστ, έχοντας επισκιάσει τους αστέρες των «Κλιπς», Κουάι Λέοναρντ και Πολ Τζορτζ. Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που στα δύο πρώτα εκτός έδρας παιχνίδια σειράς έχει 70+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 15+ τελικές πάσες, μετά τους ΛεΜπρον Τζέιμς (το 2018 με τους Καβς στους Τελικούς στο Γκόλντεν Στέιτ) και Ράσελ Ουέστμπρουκ (2017, με τη φανέλα των Θάντερ στο Χιούστον).

Σύμφωνα, μάλιστα, με τη στατιστική υπηρεσία του Elias Sports Bureau, ο Σλοβένος είναι ο πρώτος παίκτης στα χρονικά του αμερικανικού πρωταθλήματος με 250+ πόντους, 70+ ριμπάουντ και 70+ ασίστ στα πρώτα οκτώ ματς της καριέρας του στα Playoffs! Σε αυτούς τους αγώνες έχει μ.ό. 32 πόντων, δέκα ριμπάουντ και εννέα ασίστ, μαζί με 50% στα σουτ, ξεπερνώντας ακόμη και το ξεκίνημα μετέπειτα θρύλων της Λίγκας.

Στις εξέδρες του «Στέιπλς Σέντερ» καθόταν ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία των Μάβερικς – και πρωταθλητής το 2011 – Ντιρκ Νοβίτσκι, με τον Γερμανό παλαίμαχο φόργουορντ να προσφέρει μία εκπληκτική εικόνα, όταν υποκλίθηκε στον «διάδοχό» του όταν πέτυχε τρίποντο με ισορροπία στο ένα πόδι, όπως εκείνος! Ο Ντόντσιτς το πανηγύρισε δεόντως, αφού νωρίτερα «ενορχήστρωσε» την προσπάθεια τόσο της δικής του προσωπικής ρεβάνς όσο και της ομάδας του.

Οι Τεξανοί είχαν αποκλειστεί στον περσινό πρώτο γύρο των Playoffs από τους Κλίπερς, με 4-2 νίκες στη «φούσκα» του Ορλάντο. Ο Σλοβένος είχε χαρίσει μία φανταστική στιγμή με τη «ραψωδία» των 43 πόντων, 17 ριμπάουντ, 13 ασίστ και του νικητήριου τριπόντου στον τέταρτο αγώνα, οδηγώντας στην προσωρινή ισοφάριση των Μαβς σε 2-2.

Luka Doncic in Dallas Mavericks overtime win vs. Clippers in Game 4 43 points 17 rebounds 13 assists 2 steals 1 block 7 turnovers FG: 18/31 3PT: 4/10 FT: 3/5 Min: 46 GAME WINNING BUZZER BEATER pic.twitter.com/g2ePOPlZXu

Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, με την πρόκριση της ομάδας της Καλιφόρνια στα έξι ματς, αλλά και τον καυγά του Ντόντσιτς με τον Μάρκους Μόρις... Ο 22χρονος, πιο ώριμος μπασκετικά από τα χρόνια που αναγράφονται στην ταυτότητά του, δεν ξέχασε τίποτε από όλα αυτά και φροντίζει να είναι σε θέση οδηγού για την «εκδίκησή» του. Μάλιστα, είχε και μία «απάντηση» και εκτός παρκέ για τη φημολογία πως οι Κλίπερς «παράτησαν» τα δύο τελευταία ματς της regular season κόντρα στις δύο χειρότερες ομάδες της βαθμολογίας (Οκλαχόμα Σίτι και Χιούστον) και ηττήθηκαν, ώστε να «πέσουν» στην 4η θέση, επιλέγοντας ως αντίπαλό τους το Ντάλας...

Marcus Morris was given a flagrant 2 and was ejected for this foul on Luka Doncic. pic.twitter.com/Cr7iTOegJe