Η επιτυχία του Στεφ Κάρι δεν είναι ούτε «ατύχημα» ούτε... προσευχή

Το «φυλαχτό» του δεν ήταν απλώς οι συμβουλές του πατέρα του, τον δρόμο του οποίου είχε αποφασίσει να ακολουθήσει. Ο Στεφ Κάρι κρατούσε και τις εικόνες. Αυτές, ωστόσο, δεν ήταν μόνο η τεχνική στο σουτ και η ικανότητα στα τρίποντα. Ο μικρός Στεφ θυμάται τακτικά τον Ντελ Κάρι, άλλοτε γκαρντ στο ΝΒΑ να... κοιμάται στο πάτωμα του σπιτιού, ώστε να βολέψει την ταλαιπωρημένη μέση και τα κουρασμένα γόνατά του! Ο γιος του αποδείχθηκε στο πανεπιστήμιο του Ντέιβιντσον πως είναι πιο αθλητικός, πιο «εκρηκτικός». Αν και οι ειδικοί είχαν άλλη άποψη.

Οταν ο νυν σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς άφησε το NCAA και δήλωσε συμμετοχή στο ντραφτ του 2009, το scouting report του γέμισε αμφιβολίες. «Δεν είναι αληθινός πλέι μέικερ», «είναι επίμονος στο σουτ», «δεν είναι καλός αμυντικός», «δεν είναι αρκετά μεγαλόσωμος» και, τέλος, η πρόβλεψη πως «δύσκολα θα κερδίσει θέση βασικού στη Λίγκα»... Σχεδόν 12 χρόνια αργότερα, έξι ομάδες μετανιώνουν που τον προσπέρασαν και τον άφησαν στο Νο7 του ντραφτ, για τους Ουόριορς.

Τα ξημερώματα της Τρίτης (13/4), ο 33χρονος γκαρντ πέτυχε... 53 πόντους με 10/18 τρίποντα(!) στη νίκη του Γκόλντεν Στέιτ επί του Ντένβερ και σημείωσε άλλο ένα ρεκόρ. Ο Κάρι χρειαζόταν 19 πόντους για να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας του και φτάνοντας τους 17.818 πόντους, ξεπέρασε τον θρυλικό Ουίλτ Τσάμπερλεϊν!

Εκείνη η «δυσοίωνη» αναφορά και πρόβλεψη για την καριέρα του έχει πια ξεχαστεί. Ο ίδιος ο Αμερικανός γκαρντ, σε μία διαφήμισή του προ διετίας, την είχε χρησιμοποιήσει ως αφορμή και στο τέλος κατέληξε με το σλόγκαν: «Η επιτυχία δεν είναι ατύχημα!». Τα τρία πρωταθλήματα που κατέκτησε (2015, 2017 2018), τα δύο βραβεία MVP, ο τίτλος του πρώτου σκόρερ το 2016 (μ.ό. 30,1π.) και τα αναρίθμητα ρεκόρ στα τρίποντα, το επιβεβαιώνουν.

Ο Στεφ Καρι, μάλιστα, διάγει φέτος την πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του στο ΝΒΑ, καθώς σκοράρει 30,4 πόντους ανά ματς και με το έβδομο διαδοχικό παιχνίδι με 30+ πόντους, μετρά το καλύτερο αντίστοιχο σερί από παίκτη των Ουόριορς μετά το 1967 και τον σπουδαίο Ρικ Μπάρι! Η αρχή της πορείας του στη Λίγκα, αλλά κυρίως οι συχνές επισκέψεις στους γιατρούς και τα χειρουργεία, όμως, δεν προδίκαζαν εξαρχής αυτό που επακολούθησε...

Stephen Curry has scored 30 points in seven straight games, the longest streak by a Warriors player since Rick Barry in 1967. pic.twitter.com/wS8yM0W6Px