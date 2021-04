Οι αντιδράσεις του αθλητικού κόσμου στην καταδίκη του Ντέρεκ Σόβιν

Η υψωμένη γροθιά του Λιούις Χάμιλτον στο ψηλότερο σημείο του βάθρου της Formula 1, έπειτα από κάθε νίκη του από πέρσι, ήταν μια ακόμη φωνή ότι ο κόσμος απαιτεί πράξεις και όχι λόγια. Οι γονατισμένοι παίκτες πριν από τη σέντρα κάθε ματς στην αγγλική Premier League (με ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις), μία ακόμη ευχή για δικαιοσύνη. Ο παγκόσμιος αθλητικός κόσμος είχε δηλώσει εμπράκτως την οργή του για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεσότα. Η ετυμηγορία για τον κατηγορούμενο αστυνομικό, Ντέρεκ Σόβιν, το βράδυ της Τρίτης (20/4), αποτέλεσε για την πλειοψηφία των αθλητών κάτι σαν δικαίωση και ανακούφιση.

Ο Σόβιν κρίθηκε ένοχος σε τρεις κατηγορίες και ο Χάμιλτον έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πρόκειται «για απόφαση – μνημείο!». Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 πρόσθεσε πως «είμαστε μπροστά σε μία νέα αυγή στον αγώνα για φυλετική δικαιοσύνη. Οσα αισθάνομαι αυτή τη στιγμή δεν περιγράφονται εύκολα. Είναι η πρώτη φορά που ένας λευκός αστυνομικός καταδικάζεται για τη δολοφονία ενός μαύρου στη Μινεσότα. Ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ δεν ήταν μάταιος...».

JUSTICE for George! The emotions I feel right now are hard to describe. Derek Chauvin has been found guilty. This is the first time that a white officer has been convicted for killing a black man in Minnesota. This is monumental, George’s death is not in vein. pic.twitter.com/m6FrqdGljP

Ο σταρ του ΝΒΑ και περσινός πρωταθλητής με τους Λος Αντζελες Λέικερς, ΛεΜπρον Τζέιμς, έγραψε στο Twitter μόνο τη λέξη «Accountability» (=«Ευθύνη»), κάτι το οποίο επανέλαβε και ο σέντερ των Μινεσότα Τίμπεργουβλς, Καρλ – Αντονι Τάουνς. Ο Αμερικανός τόνισε ότι οι λέξεις “δικαιοσύνη” και “ευθύνη” ήταν κάτι που ποτέ δεν περίμενα να ακούσω και να δω. Υπάρχει ακόμη δρόμος και πολλή δουλειά, όμως, για τη μεταρρύθμιση που χρειάζεται η χώρα».

Ανακοινώσεις υπέρ της ετυμηγορίας εξέδωσαν όλες οι επαγγελματικές λίγκες στις Η.Π.Α.. Το ΝΒΑ και η Ενωση Παικτών, με κοινή δήλωσή τους, επισήμαναν πως «η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ ήταν ένα σημείο ανάφλεξης για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις διακρίσεις και τη δικαιοσύνη στην Αμερική. Είμαστε ικανοποιημένοι που αποδόθηκε δικαιοσύνη». Η κομισάριος του WNBA, Κάθι Ενγκελμπερτ, συμπλήρωσε ότι «ενώ αυτή η απόφαση αντιπροσωπεύει ένα βήμα προς τη δικαιοσύνη, μας θυμίζει ότι αυτή δεν είναι προνόμιο των μαύρων συνανθρώπων μας».

Το NFL ανάρτησε πως «ο κύριος Τζορτζ Φλόιντ θα έπρεπε να είναι εδώ μαζί μας. Οι καρδιές μας είναι μαζί με την οικογένειά του και κατανοούμε τον πόνο της, τον θυμό της». Η λίγκα του χόκεϊ επί πάγου, με δήλωση, τόνισε ότι «ελπίζουμε πως αυτή η ετυμηγορία θα είναι μία ευκαιρία για να επουλωθούν οι πληγές της κοινωνίας μας. Καλούμε τους οπαδούς μας στον αγώνα για ισότητα και συστημική αλλαγή». Οι παίκτες του μπέιζμπολ δήλωσαν από κοινού ότι «θα συνεχίσουμε το καθήκον μας για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε εκείνους που είχαν απώλειες από τραγικά γεγονότα όπως ο φόνος του Φλόιντ».

Εκατοντάδες παίκτες και προπονητές έστειλαν τα δικά τους μηνύματα μέσω των social media για την καταδικαστική απόφαση κατά του Ντέρεκ Σόβιν. Ο Σταν Βαν Γκάντι, κόουτς της ομάδας του ΝΒΑ, Νιου Ορλινς Πέλικανς, εξήγησε πως «χειροκροτώ την ετυμηγορία, όμως μου είναι δύσκολο να πανηγυρίσω λόγω των θανάτων τόσων ανθρώπων. Είχαμε δει όλοι σε βίντεο τη δολοφονία και καμία δικαστική απόφαση δεν θα το άλλαζε αυτό...».

Η σταρ του τένις, Ναόμι Οσάκα, ανάρτησε στο Twitter ότι «επρόκειτο να κάνω ένα πανηγυρικό tweet, όμως με “χτύπησε” η θλίψη ότι γιορτάζουμε κάτι που εξαρχής ήταν πεντακάθαρο όπως η μέρα». Η τενίστρια από την Ιαπωνία συμπλήρωσε πως «το γεγονός ότι έγιναν τόσες πολλές αδικίες για να μας κάνουν να κρατάμε την ανάσα μας σε αυτό το αποτέλεσμα της δίκης προφανώς λέει πολλά...».

I was going to make a celebratory tweet but then I was hit with sadness because we are celebrating something that is clear as day. The fact that so many injustices occurred to make us hold our breath toward this outcome is really telling.