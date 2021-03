Ο Ζαχά αρνείται να συνεχίσει να γονατίζει...

Η εικόνα ήταν ήδη στο μυαλό του. Γνώριζε πως θα προκαλέσει αντιδράσεις και απορίες, όμως η απόφασή του ήταν γνωστή για μέρες. Το θέμα ήταν η εικόνα, αν και επιθυμία του Βιλφρίντ Ζαχά δεν είναι απαραίτητα να ξεχωρίζει. Ο επιθετικός της Κρίσταλ Πάλας έγινε ο πρώτος παίκτης στην Premier League που αρνήθηκε να γονατίσει πριν από το ξεκίνημα των αγώνων, κάτι που συνέβαινε από τον περασμένο Ιούνιο, ως ένδειξη συμπαράστασης στο κίνημα Black Lives Matter.

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής από την Ακτή Ελεφαντοστού είχε αποκαλύψει την πρόθεση του για αλλαγή στάσης από τον Φεβρουάριο... Με μία σύντομη ανακοίνωση λίγη ώρα πριν από το σαββατιάτικο (13/3) ματς με τη Γουέστ Μπρομ, εξήγησε τους λόγους, λέγοντας ότι «δεν έχει σημασία αν γονατίζουμε ή στεκόμαστε όρθιοι, διότι μερικοί από εμάς συνεχίζουμε να γινόμαστε θύματα διακρίσεων και κακοποίησης. Αυτή τη στιγμή πιστεύω πως πρέπει να σταθούμε όρθιοι».

Ο Ζαχά επισήμανε ότι «δεν υπάρχει λάθος και σωστό σε αυτό. Γνωρίζω πως η Premier League κάνει πολλή δουλειά πίσω από τα παρασκήνια για την ισότητα και την αλλαγή και το σέβομαι. Σέβομαι, επίσης, συμπαίκτες και αντιπάλους που επιμένουν να γονατίζουν. Ως μαύρος, πιστεύω ότι ως κοινωνία πρέπει να ενθαρρύνουμε την εκπαίδευση στα σχολεία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως για την ψυχική κακοποίηση στα social media. Αυτή τη στιγμή θέλω να αφοσιωθώ στο ποδόσφαιρο».

Ο επιθετικός της Κρίσταλ Πάλας έγινε μεν ο πρώτος παίκτης που δεν γονατίζει, όμως αυτό έχει συμβεί στην Championship από τις Ντέρμπι, Μπρέντφορντ, Μπόρνουθ και ΚΠΡ. Στην Αγγλία υιοθετήθηκε αυτή η στάση μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεσότα, από αστυνομικό. Ο εκτελεστικός διευθυντής της Premier League, Ρίτσαρντ Μάστερς, είχε τονίσει πως μέχρι το τέλος της σεζόν οι παίκτες θα συνεχίσουν να γονατίζουν και θα φέρουν αντί-ρατσιστικά και κοινωνικά μηνύματα στις φανέλες τους.

Wilfried Zaha has called for greater efforts towards education on racial inequality and says social media companies should start taking "strong action" over racism.