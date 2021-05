Ο ΛεΜπρον ζει ήδη τη «δεύτερη (και χολιγουντιανή) ζωή» του

Το διάστημα σχεδόν δύο μηνών που υποχρεώθηκε να μείνει εκτός αγώνων, λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο, άκουσε πάλι αναφορές για την ηλικία του. Είχε κλείσει τα 36 του από τον περασμένο Δεκέμβριο και όσο και αν στο παρκέ δείχνει ακόμη νέος – συμπληρώνοντας φέτος 17 διαδοχικές σεζόν με 25+ πόντους μ.ό.(!) – πολλοί περιμένουν (και άλλοι... ελπίζουν) να δουν την «κατηφόρα» του. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς, πάντως, επιμένει.

Το επιβεβαίωσε και τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/5), όταν με ένα ακόμη τριπλ – νταμπλ και το νικητήριο τρίποντο στον αγώνα για τη λεγόμενη για πολλούς... «αγγαρεία» του μπαράζ των Play – In, χάρισε στην ομάδα του Λ.Α. τη νίκη επί των Ουόριορς του Στεφ Κάρι και την πρόκριση στα φετινά Playoffs του ΝΒΑ. Ο «Βασιλιάς» δεν έχει μόνο ταλέντο και μεγάλη εμπειρία στην post season, ως τέσσερις φορές πρωταθλητής και άλλες έξι φιναλίστ των Τελικών.

Αποδεικνύει πως έχει ακόμη «βενζίνη» στο «ρεζερβουάρ» του και θα επιχειρήσει να οδηγήσει τους Λέικερς στην υπεράσπιση του περσινού τίτλου τους, με αρχή κόντρα στο Φίνιξ. Με στόχο να «απαντήσει» όπως και πέρσι σε όσους τον κατηγορούσαν πως το 2018 άφησε το Κλίβελαντ για να πάει να κάνει... μπίζνες στην Καλιφόρνια. Αυτό είναι κάτι σαν τη μισή αλήθεια. Διότι ο Τζέιμς και μπάσκετ παίζει στο Χόλιγουντ και δεν παραμελεί τις παράλληλες δραστηριότητές του, ώστε να ετοιμάζεται για τη ζωή μετά το μπάσκετ. Για τη «δεύτερη ζωή» του.

Οσοι τον ξέρουν λένε πως παρά τις «κατηγορίες» ότι ήταν τόσο παρεμβατικός που ήταν «αφανής» προπονητής των ομάδων του, δεν πρόκειται να ασχοληθεί με την προπονητική όταν αποσυρθεί. Εχει αποκαλύψει, πάντως, ότι θα τον ενδιέφερε η προοπτική να γίνει ιδιοκτήτης μίας ομάδας της Λίγκας. Τα χρήματα δεν του λείπουν, καθώς και έχει εξοικονομήσει περίπου 346 εκατ. δολάρια μόνο από συμβόλαια στο ΝΒΑ και έχει μία δια βίου συμφωνία με τη Nike η οποία θα του αποφέρει στο μέλλον έσοδα ενός δισεκατομμυρίου! Από τη στιγμή που οι κανονισμοί απαγορεύουν στους εν ενεργεία αθλητές να έχουν μετοχές σε ομάδες, επικεντρώνεται σε άλλες επιχειρήσεις.

Εδώ και χρόνια είναι μικρομέτοχος της Λίβερπουλ και προ εβδομάδων, μάλιστα, αγόρασε μετοχές και της ιδιοκτήτριας της αγγλικής ομάδας, Fenway Sports Group, αυξάνοντας κι άλλο το ποσοστό του και λαμβάνοντας και μερίδιο στους Μπόστον Ρεντ Σοξ. Το αθλητικό ενδιαφέρον του, ωστόσο, δεν παραμερίζει και την καλλιτεχνική πλευρά του, η οποία δεν στέκεται μόνο μπροστά από τις κάμερες, με την πολυ-αναμενόμενη παρουσία του ως ο κύριος πρωταγωνιστής στην ταινία Space Jam 2, που θα προβληθεί στις κινηματογραφικές τον Ιούλιο.

Από το 2007, ο ΛεΜπρον έχει ιδρύσει με τους συνεργάτες και παιδικούς φίλους του, Μάβερικ Κάρτερ και Ριτς Πολ, την εταιρία παραγωγής SpringHill, η οποία πήρε το όνομά της από το ομώνυμο συγκρότημα εργατικών κατοικιών στο οποίο μεγάλωσε με την μητέρα του. Η εταιρία δεν έχει τη ματαιοδοξία να μετατρέψει τον αστέρα του μπάσκετ σε σταρ και των φιλμ. Αντίθετα, έχει ένα μεγάλο εύρος διανομής περιεχομένου.

Στις αρχές του 2020 η SpringHill συγκέντρωσε 100 εκατ. δολάρια από εξωτερικές επενδύσεις και στους συνεργάτες της συγκαταλέγονται πλέον ονόματα όπως η σταρ του τένις, Σερίνα Ουίλιαμς αλλά και μία εταιρία της Ελίζαμπεθ Μέρντοκ, κόρης του μεγιστάνα Ρούπερτ Μέρντοκ, το Fox News του οποίου στο παρελθόν ήταν επικριτικό προς τον ΛεΜπρον! Η SpringHill έχει συνάψει συνεργασίες με τα στούντιο της Universal Pictures και της Warner Bros., έχοντας στο πορτφόλιό της ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Μοχάμεντ Αλι, τη σειρά «More Than An Athlete» που έχει εμπνευστεί ο ΛεΜπρον και μια σειρά για τη δημοφιλή πλατφόρμα Netflix.

Το «κόσμημα» της SpringHill είναι φυσικά το Space Jam 2 το οποίο έχει γυριστεί από το 2019, όμως έμεινε εκτός αιθουσών λόγω της πανδημίας. Ο ΛεΜπρον προτίμησε να περιμένει καθώς το Box Office των Η.Π.Α. και Καναδά είχε το 2020 έσοδα 2,25 δισ., κατά πολύ λιγότερα από τα 11,4 δισ. του 2019. Το Space Jam θέλει να ξεπεράσει τα 93 εκατ. στην Αμερική και τα 330 παγκοσμίως της ταινίας King Kong του 2020, αν και οι παραγωγοί της ξέρουν ότι δύσκολα θα πλησιάσει τα 858 εκατ. που κέρδισε στις Η.Π.Α. το 2019 το φιλμ «Avengers: Endgame».

