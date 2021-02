Ο ΛεΜπρον δεν το «βουλώνει» ξανά, ό,τι κι αν του λέει ο Ζλάταν

Ηταν καλοκαίρι του 2018 όταν δύο από τους πιο «λαμπερούς» αστέρες των σπορ «προσγειώθηκαν» στο Λος Αντζελες. Πρώτος είχε αφιχθεί ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, για την ομάδα ποδοσφαίρου Λ.Α. Γκάλαξι. Λίγο αργότερα, όταν οι μπασκετικοί Λέικερς του ΝΒΑ έπεισαν τον ΛεΜπρον Τζέιμς να (ξανα)αφήσει το Κλίβελαντ, ο «Ιμπρα» δήλωσε πως «τον καλωσορίζω. Τώρα το Λ.Α. έχει και “θεό” και “Βασιλιά” (παρωνύμιο του ΛεΜπρον)!».

Η αμοιβαία εκτίμηση των δύο αθλητών, ωστόσο, «ξεθωριάζει» ξεκάθαρα όταν η συζήτηση ξεφεύγει από τα όρια των γηπέδων. Ο Τζέιμς είναι ένας από τους πιο πολιτικοποιημένους σταρ του αθλητισμού, με ακτιβιστική δράση τόσο σε φιλανθρωπικό επίπεδο όσο και στην επί χρόνια κριτική του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Είναι η προσωποποίηση του μότο «More Than An Athlete», του «κάτι περισσότερο από ένας αθλητής». Αυτό, πάντως, είναι κάτι που δεν αρέσει τον Σουηδό επιθετικό της Μίλαν...

Σε συνέντευξή του στο δίκτυο «Discovery+» της Σουηδίας, ο Ιμπραΐμοβιτς αισθάνθηκε την υποχρέωση να κατακρίνει τον ΛεΜπρον και όποιον άλλον παίκτη «τολμά» να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του για να μιλήσει για κοινωνικές αδικίες. Ο φορ της Μίλαν τόνισε πως «ο Τζέιμς μού αρέσει πολύ. Είναι ένα “φαινόμενο”, ωστόσο δεν θέλω άνθρωποι με τέτοιο στάτους να μιλούν για πολιτική. Κάνε καλύτερα αυτό που κάνεις στο γήπεδο... Εγώ παίζω ποδόσφαιρο γιατί είμαι καλός σε αυτό. Δεν είμαι πολιτικός. Αν ήμουν πολιτικός, θα μιλούσα για πολιτική».

Το σχόλιο προφανώς και δεν άρεσε στον σταρ των Λέικερς, ο οποίος το 2018 είχε ακούσει μία παρουσιάστρια του Fox να του λέει ευθαρσώς «σκάσε και κάνε ντρίμπλα!», όταν ο 36χρονος φόργουορντ μίλησε για τον Τραμπ, κάτι που φυσικά ο ΛεΜπρον δεν ακολούθησε. Εκτοτε, έχτισε το σχολείο «I Promise» στη γενέτειρά του, στο Ακρον του Οχάιο, για 300 παιδιά και ήταν από τους μπροστάρηδες του κινήματος «More Than A Vote», που κινητοποίησε τη μαύρη κοινότητα να ψηφίσει στις αμερικανικές εκλογές του 2020.

Ο Τζέιμς δεν παρέλειψε να απαντήσει στον «Ιμπρα», ξεκαθαρίζοντας πως «δεν υπάρχει περίπτωση να μείνω απλώς στα σπορ, διότι κατανοώ πόσο δυνατή είναι και η πλατφόρμα και η φωνή μου. Δεν πρόκειται ποτέ να σωπάσω για πράγματα που είναι λάθος. Δεν μιλώ για πολιτική. Αναφέρομαι σε πράγματα που είναι άδικα και μιλώ για ισότητα, δικαιοσύνη, ρατσισμό και ό,τι άλλο υπάρχει στην κοινωνία μας». Και συμπλήρωσε ότι «οι 300 μαθητές στο σχολείο μας χρειάζονται μία φωνή. Εγώ είμαι η φωνή τους και οφείλω να ρίχνω φως σε ό,τι είναι λάθος και άδικο στην κοινότητά τους, στη χώρα μας και στον κόσμο».

Ο ΛεΜπρον, μάλιστα, εμφανίστηκε διαβασμένος. Θύμισε πως ο ίδιος ο Ζλάταν είχε γκρινιάξει το 2018, όταν δήλωσε ότι έπεσε θύμα ρατσισμού από τα ΜΜΕ της Σουηδίας, λόγω της βοσνιακής καταγωγής του και του μη σκανδιναβικού επωνύμου του. Ο Αμερικανός επισήμανε την «υποκρισία» του θέματος και είπε απευθείας στον Ιμπραΐμοβιτς πως «κατηγορείς τον λάθος άνθρωπο...».

Στο πλευρό του ΛεΜπρον τάχθηκε και ο Ενές Καντέρ. Ο Τούρκος σέντερ των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, μόνιμα επικριτικός της πολιτικής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην πατρίδα του και ουσιαστικά «επικηρυγμένος» από τον «σουλτάνο», απάντησε με τη σειρά του στον σταρ της Μίλαν. «Κάποιος να πει στον Ζλάταν πως υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις πολιτικές απόψεις και στο να μιλάς εναντίον της προκατάληψης, της καταπίεσης και του να προκαλείς έναν δικτάτορα».

Someone tell @Ibra_official

There is a difference between political opinions and speaking up against persecution, oppression and calling out Dictators. #BLM isn’t a political statement,

it’s speaking up against oppression.



In America, we call it Freedom of speech. https://t.co/eEpERmUaXl