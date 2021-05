Η κριτική του ΛεΜπρον στο ΝΒΑ κρύβει κούραση, αλλά και παιχνίδι εντυπώσεων

Η κανονική περίοδος του ΝΒΑ ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (17/5), όμως η γκρίνια του ΛεΜπρον Τζέιμς για την «αγγαρεία» την οποία τελικά θα υποχρεωθεί να περάσει η ομάδα του συνεχίζεται. Ο 36χρονος φόργουορντ των Λέικερς είναι μεν χαρούμενος που είναι υγιής, έπειτα από πρόσφατη απουσία σχεδόν δύο μηνών λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο, ωστόσο οι πρωταθλητές τερμάτισαν στην 7η θέση της Δυτικής Περιφέρειας και δεν κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν απευθείας την παρουσία στα Playoffs.

Από τη φετινή σεζόν το ΝΒΑ θέσπισε το μπαράζ του Play – In, στο οποίο θα αγωνιστούν οι ομάδες από την 7η ως τη 10η θέση κάθε Περιφέρειας. Το σύστημα προβλέπει νοκ – άουτ «ζευγάρωμα» 7ου – 8ου και 9ου – 10ου. Ο νικητής του πρώτου κερδίζει την 7η θέση και ο ηττημένος έχει άλλη μία ευκαιρία, καθώς θα παίξει για την 8η με τον νικητή του 9ου – 10ου.

Οι Λέικερς θα αντιμετωπίσουν στις 19/5 τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς του κορυφαίου σκόρερ της σεζόν, Στεφ Κάρι και οι Μέμφις Γκρίζλις θα συναντήσουν τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Στην Ανατολή, στις 18/5, θα παίξουν Σέλτικς (7οι) – Ουίζαρντς (8οι) και Πέισερς (9οι) – Χόρνετς (10οι). Τα ήδη γνωστά ζευγάρια των Playoffs είναι: Ντένβερ – Πόρτλαντ, Λ.Α. Κλίπερς – Ντάλας, Γιούτα – 8ος, Φίνιξ – 7ος στη Δύση και Νέα Υόρκη – Ατλάντα, Μιλγουόκι – Μαϊάμι, Φιλαδέλφεια – 8ος, Μπρούκλιν – 7ος στην Ανατολή.

Προ ημερών, με την πιθανότητα οι Λέικερς να αναγκαστούν να παίξουν στο Play – In, ο ΛεΜπρον είχε δηλώσει πως «όποιος σκέφτηκε αυτή τη βλακεία, πρέπει να απολυθεί!». Ο σταρ του Λ.Α. προφανώς και έχει δικαίωμα να πει την άποψή του. Δεν το έκανε, ωστόσο, όταν άρχιζε η σεζόν. Τότε, άλλωστε, είχε άλλα παράπονα. Ο Τζέιμς είχε διαφωνήσει κάθετα με την έναρξη της κανονικής περιόδου στις 22/12/20, καθώς από το τέλος της «φούσκας» του Ορλάντο και του θριάμβου του, θα είχαν μεσολαβήσει μόλις 71 μέρες ξεκούρασης, οι λιγότερες στην ιστορία του πρωταθλήματος.

