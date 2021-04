Το Χόλιγουντ παίζει... μπάσκετ!

AP PHOTO

Οι πρώτες εντυπώσεις που άφησε το τρέιλερ του Space Jam: A New Legacy ήταν ανάμεικτες. Ωστόσο, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έδειξε πως μπορεί να πετύχει και εκτός παρκέ ως πρωταγωνιστής στο πλάι του Bugs Bunny και των λοιπών Looney Tunes. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Ιουλίου και ήδη έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον ανεξαρτήτως με το αν θεωρείται καλή ή όχι. Επιβεβαιώνει, ωστόσο, την τάση πως οι αστέρες του ΝΒΑ ασχολούνται ολοένα και περισσότερο με τις show business κι αυτό είναι κάτι που εκμεταλλεύεται η βιομηχανία του Χόλιγουντ. Ο Τζέιμς για τους ρόλους των... κακών, επέλεξε τον συμπαίκτη του στους Λος Αντζελες Λέικερς, Ανθονι Ντέιβις, τον γκαρντ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπζέιλερς, Ντέιμιαν Λίλαρντ, τον γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Κλέι Τόμπσον και την κατά πολλούς κορυφαία παίκτρια όλων των εποχών, τη Νταϊάνα Τοράσι.

Η σχέση του μπάσκετ με το Χόλιγουντ δεν είναι καινούρια. Ο Καρίμ Αμπντούλ – Τζαμπάρ συμμετείχε στην ταινία «Game of Death» του καλού του φίλου και θρύλου των πολεμικών τεχνών, Μπρους Λι. Ο Λι, έχει παραδεχθεί ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ, έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να επεκτείνει την καριέρα του. Μετά ακολούθησε το Space Jam με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Τζόρνταν, «ηθοποιός» έγινε κι ο Σακίλ Ο' Νίλ, ενώ ο Μάτζικ Τζόνσον το 2010 απέκτησε τη δική του «αλυσίδα» κινηματογράφων. Το 2018 ο αείμνηστος Κόμπι Μπράιαντ πρόσθεσε το αγαλματίδιο του Oscar στα επιτεύγματά του για την ταινία μικρού μήκους «Dear Basketball», η οποία εξιστορούσε το όνειρό του να παίξει στους Λος Αντζελες Λέικερς.

Ενα από τα κοινά όλων; Με εξαίρεση τον «Air», όλοι οι υπόλοιποι όχι μόνο φόρεσαν αλλά πήραν και τουλάχιστον ένα πρωτάθλημα με τους Λέικερς. Ο συνδυασμός των «purple and gold» με το Χόλιγουντ είναι ισχυρός, εξ ου και το παρατσούκλι «Lakeshow». Θα φανεί ξανά σύντομα, εκτιμούν στις Η.Π.Α., κι όχι μόνο με το Space Jam 2 ή με τα άλλα πρότζεκτ του «βασιλιά», αλλά με την σειρά του HBO για την περίοδο του «Showtime» και της δυναστείας του Τζόνσον και του Τζαμπάρ υπό τις οδηγίες του κόουτς Πατ Ράιλι. Το κάστινγκ είναι εντυπωσιακό: ο Τζον Σι Ράιλι θα υποδυθεί τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Δρ. Τζέρι Μπας κι ο Εϊντριεν Μπρόντι, κάτοχος βραβείου Oscar, θα ενσαρκώσει τον προπονητή των επιτυχιών.

Οσον αφορά στον Τζέιμς, του οποίου η εταιρία SpringHill Ent. συνεχώς παράγει ταινίες και σειρές, σύντομα αναμένεται η συνεργασία του με τον έτερο MVP και νυν παίκτη των Γουάσινγκτον Γουΐζαρντς, Ράσελ Γουέστμπρουκ, για το ντοκιμαντέρ Tulsa. Μάλιστα, πριν μερικούς μήνες στην εταιρία του επένδυσε ο Τομ Γουέρνερ, παράγοντας του Fenway Sports Group, όπου ανήκει η Λίβερπουλ και οι Μπόστον Ρεντ Σοξ του μπέιζμπολ. Λίγο καιρό μετά, ο Τζέιμς πήρε ποσοστό στο γκρουπ. Τα πλάνα του Τζέιμς για ταινίες και σειρές χρηματοδοτεί και η Ελίσαμπεθ Μέρντοχ, κόρη του μεγιστάνα Ρούπερτ Μέρντοχ.

Μακριά από τους Λέικερς και τους αστέρες τους κι άλλοι έχουν μπει στη show business. Στις 25 του μήνα βγαίνει η ταινία μικρού μήκους Two Distant Strangers, παραγωγής του Κέβιν Ντουράντ. Θα είναι υποψήφια για Oscar στην κατηγορία της. Ο Ντουράντ είχε παίξει και στο φιλμ Thunderstruck. Υποψήφια για BAFTA, τα βρετανικά βραβεία, είναι η ταινία The Social Dilemma. Την παραγωγή έκανε η Argent Pictures, στην οποία έχει επενδύσει ο πρώην άσος των Σαν Αντόνιο Σπερς, Τόνι Πάρκερ, μαζί με τον επίσης πρώην μπασκετμπολίστα Μάικλ Φίνλι. Ο Στεφ Κάρι των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και άλλοι παίκτες κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα στον χώρο. Με το ESPN, που έχει τα δικαιώματα του ΝΒΑ στις Η.Π.Α., να ανήκει στη Disney οι παίκτες έχουν μια ανοιχτή πόρτα για να πραγματοποιήσουν το όρομά τους. Αλλωστε, οι Over The Top πλατφόρμες αναζητούν αθλητικό περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, πάνω στο οποίο δουλεύει το Disney+.