Νέα έκρηξη στη Καμπούλ - Αναφορές για πλήγμα από ρουκέτα

Έκρηξη σημειώθηκε στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, σύμφωνα με μαρτυρίες δημοσιογράφων του γαλλικού πρακτορείου AFP. Πληροφορίες από τα διεθνή πρακτορεία μιλούν για ρουκέτα που χτύπησε σπίτι, σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας.

Οι μαρτυρίες έρχονται τρεις ημέρες μετά την πολύνεκρη επίθεση στο αεροδρόμιο, όπου οι δυτικές χώρες ολοκληρώνουν τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών.

Une explosion a été entendue cet après-midi à Kaboul, selon des journalistes de l'#AFP, trois jours après un attentat meurtrier à l'aéroport de la capitale afghane, où les Occidentaux terminent leurs opérations d'évacuations #AFP https://t.co/iPdjznsC3g — Agence France-Presse (@afpfr) August 29, 2021

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν και οι πρώτες εικόνες, με τον καθηγητή πανεπιστημίου Muslin Shirzad να αναρτεί ένα βίντεο από την περιοχή:

First Footage - Kabul explosion, Khawaja Bughra, PD15 pic.twitter.com/ioG4PTI6uB — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 29, 2021

Αντιστοίχως και το ειδησεογραφικό πρακτορείο Al Arabiya μεταδίδει ακριβώς όπως το AFP για νέα έκρηξη στην Καμπούλ.

Watch: Smoke rises from what appears to be another explosion in the Kabul airport area in Afghanistan, according to social media posts. https://t.co/5MyFBUIQcC pic.twitter.com/TOo09xjTsE — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 29, 2021

Πρώην Αφγανός αξιωματούχος ανέφερε στο AFP ότι ήταν ένας πύραυλος που «οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι χτύπησε ένα σπίτι».

Σύμφωνα με το BBC, η έκρηξη ακούστηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου πριν από λίγες ημέρες σημειώθηκε η φονική τρομοκρατική επίθεση.

Παράλληλα, δύο αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι η έκρηξη πιθανόν να οφείλεται σε επίθεση με ρουκέτα που χτύπησε σπίτι κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αφγανικής αστυνομίας, το οποίο επικαλείται το Reuters, ένα παιδί είναι νεκρό, ενώ το αφγανικό πρακτορείο ειδήσεων Asvaka κάνει λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και τρεις τραυματίες αντιστοίχως, όπως αναμεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Al Arabiya.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέο στρατιωτικό πλήγμα με στόχο ύποπτα μέλη του ISIS-K

Την ίδια ώρα, νέο στρατιωτικό πλήγμα στην Καμπούλ πραγματοποίησαν σήμερα οι ΗΠΑ όπως δήλωσαν στο Reuters δύο αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι ίδιοι, διατηρώντας την ανωνυμία τους, είπαν ότι το πλήγμα είχε ως στόχο ύποπτα μέλη του ISIS-K, του αφγανικού παραρτήματος του Ισλαμικού Κράτους που ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ την Πέμπτη.

The officials tell Reuters that the strike was carried out by a drone and against a car rigged with explosives that was believed to have been looking to target Kabul airport. — Idrees Ali (@idreesali114) August 29, 2021

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος και εναντίον ενός αυτοκινήτου εξοπλισμένου με εκρηκτικά, το οποίο πιστεύεται ότι θα στόχευε το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την αμερικανική επιχείρηση και δεν είναι σαφές εάν σχετίζεται με την παραπάνω επίθεση με ρουκέτα σε ακίνητο κοντά στο αεροδρόμιο.

Υπενθυμίζεται ότι προειδοποίηση για μια «συγκεκριμένη και αξιόπιστη» απειλή κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ απηύθυναν εκ νέου οι ΗΠΑ το βράδυ του Σαββάτου, καλώντας τους υπηκόους τους να απομακρυνθούν από την περιοχή, δύο ημέρες μετά την επίθεση που άφησε περισσότερους από 100 νεκρούς στην ίδια τοποθεσία.

«Εξαιτίας μιας συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής, όλοι οι Αμερικανοί υπήκοοι που βρίσκονται στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ (…) πρέπει να φύγουν από εκεί το ταχύτερο δυνατό», ανακοίνωσε η αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ. Η απειλή αφορά συγκεκριμένα «την Νότια πύλη, την πύλη νέο υπουργείο Εσωτερικών και την πύλη κοντά στο βενζινάδικο Πανσίρ βορειοδυτικά του αεροδρομίου», κατά την αμερικανική πρεσβεία. Νωρίτερα χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε ότι είναι «πολύ πιθανόν» να σημειωθεί μια νέα επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ εντός των επόμενων ωρών καθώς η κατάσταση επί του πεδίου παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη.

Η απειλή αφορά συγκεκριμένα «τη Νότια πύλη, την πύλη νέο υπουργείο Εσωτερικών και την πύλη κοντά στο βενζινάδικο Πανσίρ βορειοδυτικά του αεροδρομίου», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι πως νωρίτερα χθες, ο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε ότι είναι «πολύ πιθανόν» να σημειωθεί μια νέα επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ εντός των επόμενων ωρών καθώς η κατάσταση επί του πεδίου παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη.

Συγκεκριμένα με ανακοίνωσή του, μετά τη συνάντηση που είχε με τους συμβούλους του σε θέματα ασφάλειας, ο αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι στρατιωτικοί διοικητές τον ενημέρωσαν για την πιθανότητα μιας τέτοιας επίθεσης μέσα στις επόμενες ώρες. «Τους έδωσα οδηγίες να λάβουν κάθε δυνατό μέτρο δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία της (αμερικανικής) δύναμης», σημείωσε.

I said we would go after the group responsible for the attack on our troops and innocent civilians in Kabul, and we have. My full statement on the strike that U.S. forces took last night against the terrorist group ISIS-K in Afghanistan: https://t.co/hOb6xQ4ZZv — President Biden (@POTUS) August 28, 2021

Παράλληλα, ο Μπάιντεν επεσήμανε ότι η κατάσταση επί του πεδίου στο Αφγανιστάν εξακολουθεί να είναι «εξαιρετικά επικίνδυνη» και διαβεβαίωσε ότι το πλήγμα εναντίον μαχητών του Ισλαμικού Κράτους του Χορασάν (ISIS-K) δεν θα είναι το τελευταίο.

«Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε όποιο πρόσωπο εμπλέκεται σε αυτήν την ειδεχθή επίθεση και θα τον κάνουμε να πληρώσει. Κάθε φορά που κάποιος επιδιώκει να βλάψει τις Ηνωμένες Πολιτείες ή να επιτεθεί στα στρατεύματά μας, θα απαντάμε. Μην έχετε καμία αμφιβολία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι Ταλιμπάν και οι 10.000 τζιχαντιστές

Παράλληλα, στη σκιά της πολύνεκρης επίθεσης στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας από την της ISIS-K, βραχίονα του Ισλαμικού Κράτους – κι ενώ η Ουάσινγκτον διατηρεί νέο συναγερμό για ενδεχόμενο τρομοκρατικό χτύπημα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι πριν από την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων μπήκαν στο Αφγανιστάν περίπου 10.000 τζιχαντιστές από την Κεντρική Ασία, τον Βόρειο Καύκασο, το Πακιστάν και την επαρχία Σινγιάνγκ της Δυτικής Κίνας, σύμφωνα με επίσημη έκθεση του ΟΗΕ.

Οι περισσότεροι συνδέονταν σημειωτέον, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, με τους Ταλιμπάν ή την Αλ Κάιντα που έχουν στενούς δεσμούς μεταξύ τους. Άλλοι διατηρούν σχέσεις με το Ισλαμικό Κράτος του Κορασάν που βρίσκεται σε σύγκρουση με τους Ταλιμπάν και ανέλαβε την ευθύνη για τις αιματηρές επιθέσεις της Πέμπτης.

Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν, ότι για αυτό το θέμα οι Δυτικοί μοιράζονται πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες για το Ισλαμικό Κράτος με τους Ταλιμπάν.

Το Ισλαμικό Κράτος απειλεί με επανέναρξη «επιχειρήσεων»

Νέα, πιθανόν ακόμα πιο δραματική, σελίδα των όσων διαδραματίζονται στο Αφγανιστάν έχει αρχίσει να ανοίγει τις τελευταίες ώρες καθώς οι Αμερικανοί στρατιώτες ξεκίνησαν τη διαδικασία «υποχώρησης» από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι. Την ίδια στιγμή το CNN δημοσίευσε συνέντευξη με ηγετικό στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους, που προειδοποιεί πώς μόλις απομακρυνθούν από τη χώρα οι ξένες δυνάμεις θα επανεκκινήσουν τις «επιχειρήσεις».

Συγκεκριμένα, το ηγετικό στέλεχος των Ταλιμπάν σε συνέντευξη που παραχώρησε στην αμερικανίδα δημοσιογράφο του CNN, Κλαρίσα Γούορντ, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγες ημέρες πριν από την επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, ανέφερε πως ο ίδιος έχει περίπου 600 μαχητές υπό τις διαταγές του, εκφράζοντας, μάλιστα, τη δυσφορία του προς τους Ταλιμπάν οι οποίοι σύμφωνα με τον ίδιο δεν εφαρμόζουν πιστά τον νόμο της Σαρίας, καθώς δεν έχουν κάνει καμία εκτέλεση ή λιθοβολισμό.

Απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το αν υπάρχουν σχέδια για διεθνείς επιθέσεις, απέφυγε να απαντήσει λέγοντας ότι δεν είναι δική του αρμοδιότητα αυτή αλλά ανήκει σε υψηλότερα κλιμάκια ωστόσο επισήμανε πως μόλις αποσυρθούν οι αμερικανικές και οι υπόλοιπες ξένες δυνάμεις από τη χώρα το Ισλαμικό Κράτος θα επανεκκινήσει τις «επιχειρήσεις» αφού τώρα ασχολείται με τη στρατολόγηση μελών.

Στο μεταξύ ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι, ανακοίνωσε πως οι αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται στο αεροδρόμιο της Καμπούλ έχουν αρχίσει τη «υποχώρησή», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί με τον συγκεκριμένο όρο.



Επιλέγοντας με προσοχή τις λέξεις που χρησιμοποίησε, ο Κίρμπι ανέφερε πως οι ΗΠΑ «εξακολουθούν να είναι υπεύθυνες για το αεροδρόμιο» και την ασφάλεια.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του κοινού επιτελείου για τις περιφερειακές επιχειρήσεις του σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να λειτουργούν το αεροδρόμιο μέχρι τέλος ώστε να βεβαιωθούν ότι θα εκτελέσουν την αποστολή τους, συμπληρώνοντας ότι οι Ταλιμπάν δεν βρίσκονται στο αεροδρόμιο και δεν έχουν υπό τον έλεγχό τους πύλες σε αυτό.