Αφγανιστάν: Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέο στρατιωτικό πλήγμα με στόχο ύποπτα μέλη του ISIS-K

Νεο στρατιωτικό πλήγμα στην Καμπούλ πραγματοποίησαν σήμερα οι ΗΠΑ όπως δήλωσαν στο Reuters δύο αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι ίδιοι, διατηρώντας την ανωνυμία τους, είπαν ότι το πλήγμα είχε ως στόχο ύποπτα μέλη του ISIS-K, του αφγανικού παραρτήματος του Ισλαμικού Κράτους που ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ την Πέμπτη.

The officials tell Reuters that the strike was carried out by a drone and against a car rigged with explosives that was believed to have been looking to target Kabul airport.