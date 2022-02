Και η Λιθουανία λέει στους υπηκόους της στην Ουκρανία να φύγουν

Και η Λιθουανία, μετά τη Γερμανία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι υπήκοοί της στην Ουκρανία θα πρέπει να "αξιολογήσουν εάν η συνεχής παρουσία (τους) είναι απαραίτητη".

Η πρεσβεία της Λιθουανίας στην Ουκρανία θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της, προσθέτει το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας σε σχετική ανακοίνωση.

Νωρίτερα, τo υπουργείο Εξωτερικών του Βελγίου αποθαρρύνει έντονα τα ταξίδια στην Ουκρανία και καλεί τους υπηκόους των οποίων η παρουσία δεν είναι απολύτως απαραίτητη στη χώρα να την εγκαταλείψουν.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «από τον Νοέμβριο του 2021, οι εντάσεις στα σύνορα μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας αυξάνονται. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά απρόβλεπτη και σας συνιστούμε να ενημερώνεστε τακτικά για την κατάσταση στον χώρο. Για τον ίδιο λόγο, σας συνιστούμε να είστε έτοιμοι να τροποποιήσετε τα βραχυπρόθεσμα ταξιδιωτικά σας σχέδια ανάλογα με την κατάσταση ασφαλείας».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «σε περίπτωση ξαφνικής επιδείνωσης της κατάστασης, τα μέσα επικοινωνίας στην Ουκρανία, όπως η λειτουργία του Διαδικτύου και του τηλεφώνου, ενδέχεται να διαταραχθούν σοβαρά. Αυτό θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργία των αεροδρομίων και να παρεμποδίσει τα αεροπορικά ταξίδια προς, από και εντός της Ουκρανίας».

«Εάν η κατάσταση επιδεινωθεί, δεν είναι εγγυημένη η εκκένωση από την Ουκρανία. Ως εκ τούτου, συνιστάται να φύγετε από τη χώρα όσο είναι ακόμα δυνατό», καταλήγει.

Παράλληλα, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διέταξε το μη έκτακτο προσωπικό της πρεσβείας των ΗΠΑ να εγκαταλείψει την Ουκρανία εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία, ανακοίνωσε η πρεσβεία το Σάββατο.

«Σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών διέταξε την αποχώρηση των Αμερικανών εργαζομένων, που δεν είναι απαραίτητοι για τις έκτακτης ανάγκης υπηρεσίες της πρεσβείας, λόγω των πληροφοριών που συνεχίζουν να κάνουν λόγο για μια συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρανία, ένδειξη μιας ενδεχόμενης στρατιωτικής ενέργειας» ανέφερε στο Twitter.

