Η «μοναξιά» του Ντόντσιτς και ο «άφαντος» Πορζίνγκις προβληματίζουν τους Μαβς

Εχει μία φυσική ικανότητα να «τραβάει» βλέμματα και κάμερες. Τα ξημερώματα της Δευτέρας (7/6), δεν το κατάφερε απλώς με τη νέα καταπληκτική εμφάνισή του. Αλλά και με τα «τρικ» του για να γλιτώσει μερικές ανάσες και να ξεκουραστεί ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα. Η ομάδα του έβλεπε να «ξεγλιστρά» το 7ο ματς με τους Κλίπερς στο Λος Αντζελες από τα χέρια της. Ο Λούκα Ντόντσιτς, όμως, ως περήφανος αρχηγός, δεν έλεγε να βγει από το παρκέ...

Ο Σλοβένος σταρ των Μάβερικς πρόσφερε μία ακόμη σπουδαία παράσταση, αλλά δεν ήταν αρκετή. Σκόραρε έναν πόντο λιγότερο από το ρεκόρ παραγωγικότητας σε Game 7 των Playoffs, όμως έδειχνε μόνος του. Πέτυχε 46 πόντους, έναν λιγότερο από τους Σαμ Τζόουνς (Σέλτικς, 1963), Ντομινίκ Ουίλκινς (Ατλάντα, 1988) σε 7ο ματς, ωστόσο το Ντάλας ηττήθηκε 126-111 από τους «Κλιπς» και αποκλείστηκε, «σπαταλώντας» προβάδισμα 2-0 και 3-2 στη σειρά. Ο Ντόντσιτς (που είχε 29 πόντους στο ημίχρονο!) μοίρασε και 14 ασίστ και αρνούνταν να βγει από το παρκέ ακόμη και όταν όλα είχαν κριθεί στο φινάλε.

Αγωνίστηκε συνολικά 45 λεπτά, δεν έγινε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και επιχείρησε να βρει στιγμές ξεκούρασης και ανάσας σε κάθε διακοπή για βολές ή πριν από την επαναφορά της μπάλας, όταν η κάμερα τον «συλλάμβανε» να κάθεται στο τραπέζι της γραμματείας. Η τρίτη σεζόν του πρώην παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης ολοκληρώθηκε και πάλι άδοξα. Ως ρούκι δεν προκρίθηκε στα Playoffs και πέρσι αποκλείστηκε πάλι από τους Κλίπερς στον 1ο γύρο. Για δέκατη διαδοχική σεζόν, μετά τον τίτλο του 2011, οι Μάβερικς αποτυγχάνουν να φτάσουν τουλάχιστον ως τον 2ο γύρο...

Η εξέλιξη αποτύπωσε και πάλι τις αδυναμίες ενός ρόστερ που δεν μπορεί να υποστηρίξει τα «ταχυδακτυλουργικά» του «Luka – Magic». Από την επιλογή του στο ντραφτ του 2018 κι έπειτα, στο Ντάλας αποφάσισαν να αλλάξουν τα 4/5 της πεντάδας τους – μετά και την αποχώρηση του Νοβίτσκι – ώστε να τον πλαισιώσουν με συμπαίκτες που ταιριάζουν στο δικό του παιχνίδι. Απέφυγαν να πάρουν παίκτη που να θέλει τη μπάλα στα χέρια του, όπως ο Σλοβένος, αλλά το βασικό του στήριγμα ήταν και πάλι... «άφαντο».

Οι Μαβς είχαν αποκτήσει από τη Νέα Υόρκη τους Κρίσταπς Πορζίνγκις και Τιμ Χάρνταγουεϊ τζούνιορ, με την ελπίδα ο πρώτος να γίνει ο έτερος σταρ τους. Ο Λετονός φόργουορντ δεν μπόρεσε ποτέ «να μπει στα παπούτσια» του Νοβίτσκι και δεν αποτέλεσε ικανό στήριγμα στη σειρά με τους Κλίπερς, καταγράφοντας μ.ό. 13,1π. και 5,4 ριμπάουντ, με μόλις 47,2% στα σουτ και 29,6% στα τρίποντα. Η κριτική ήταν αναμενόμενα έντονη. Οχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και τη διοίκηση των Μαβς, που δεν έχουν καταφέρει να δώσουν βοήθειες στον Ντόντσιτς.

Τα αμερικανικά Μ.Μ.Ε. αναφέρουν πως στο Ντάλας θα σκεφτούν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο παραχώρησης του Πορζίνγκις, καθώς μόνο ο Χάρνταγουεϊ (μ.ό. 17π.) στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Από τους 20,1π. της regular season, ο Πορζίνγκις έπεσε στους 13,1, από τους 12,6 ο Τζέιλεν Μπράνσον πρόσφερε μόλις 8π. με τους Κλίπερς, ενώ από τους 12,1, ο Τζος Ρίτσαρντσον «κατρακύλησε» στους 4,9π.... Οι αποφάσεις της διοίκησης αναμένεται να είναι πολλές και μεγάλες, κάτι που επιβεβαίωσε και ο κόουτς Ρικ Καρλάιλ.

Το κλίμα για τον Πορζίνγκις είναι ακόμη πιο «βαρύ» από το γεγονός ότι είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης των Μάβερικς, με ετήσιες απολαβές 29.467.800 δολαρίων και για τα επόμενα δύο χρόνια έχει να λαμβάνει 30+ εκατομμύρια! Ποσό όχι μόνο υψηλότερο από τον μισθό του Ντόντσιτς (8εκατ.), αλλά και όπως σημείωσε ο Τύπος στις Η.Π.Α., μεγαλύτερο και από τα χρήματα που έλαβαν φέτος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο δεύτερος σκόρερ του ΝΒΑ, Μπράντλεϊ Μπιλ και ο πιο βελτιωμένος παίκτης της σεζόν, Τζούλιους Ραντλ. Πάντως, δημοσιεύματα ανέφεραν πως και ο Λετονός είναι ενοχλημένος από τον τρόπο παιχνιδιού του Ντόντσιτς και το επιθετικό μονοπώλιο του τελευταίου με τη μπάλα στα χέρια.

Kristaps Porzingis averaged 13 points, 5 rebounds and 1 three per game in this playoffs. He is getting paid more than Giannis Antetokounmpo, Bradley Beal, Jrue Holiday, Julius Randle, Jamal Murray and Jaylen Brown this season. pic.twitter.com/N6HeWvT3Yl

Ο 22χρονος Σλοβένος, από την άλλη, από τους 27,7π. της κανονικής περιόδου σκόραρε 35,7 στα Playoffs! Οι 46π. στο Game 7 ήταν το ρεκόρ καριέρας του, οι 29 του ημιχρόνου είναι η καλύτερη στο ΝΒΑ την τελευταία 25ετία σε 7ο ματς και έγινε ο νεαρότερος παίκτης στην ιστορία της Λίγκας που ολοκληρώνει μία σειρά με 35+ πόντους ανά ματς. Επιπλέον, είναι ο δεύτερος παίκτης που τελειώνει μία σειρά επτά αγώνων με 35+ πόντους και 10+ ασίστ, μετά τον μετρ του τριπλ – νταμπλ, Ράσελ Ουέστμπτρουκ.

Luka Doncic scored 46 points, the most he's scored in the postseason and tying his career high for any game.



He becomes the youngest player to average 35 PPG in a postseason all-time. pic.twitter.com/Y2tip5D3sa