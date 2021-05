Ο Παριζιάνος Ντομινίκ Ουίλκινς δεν αισθάνεται σαν στο σπίτι του ούτε στην Ατλάντα...

Η χαρακτηριστική ατάκα «θα έχουμε πάντα το Παρίσι», που ακούγεται στη φημισμένη ταινία «Casablanca», μάλλον αποτυπώνει τέλεια τη σχέση του Ντομινίκ Ουίλκινς με τον Παναθηναϊκό. Στη μοναδική σεζόν του άλλοτε σούπερ σταρ του ΝΒΑ στην Ελλάδα, οδήγησε το «τριφύλλι» στην κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, το 1996 στη γαλλική πρωτεύουσα. Το γεγονός αντιμετωπίστηκε ως μοίρα ή και αύρα, καθώς ο «Νικ» είχε γεννηθεί στις 12 Ιανουαρίου 1960 στο Παρίσι. Στην άλλη πόλη του, πάντως, δεν είναι ακόμη καθολικά αξιοσέβαστος...

Ο παλαίμαχος φόργουορντ πέρασε τα κολεγιακά χρόνια του στην Ατλάντα και το πανεπιστήμιο της Τζόρτζια και μπορεί το 1982 να επιλέχθηκε στο Νο3 του ντραφτ από τη Γιούτα, όμως έγινε άμεσα ανταλλαγή στους Χοκς. Σε 12 χρόνια στην Ατλάντα δεν κέρδισε κάποιον τίτλο, όμως θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων παικτών στην ιστορία της και έξω από το γήπεδο των «Γερακιών» στέκει ένα μεγαλοπρεπές άγαλμά του! Μονάχα που το περασμένο Σαββατοκύριακο κατήγγειλε μία ρατσιστική συμπεριφορά εναντίον του...

Ο 61 ετών παράγοντας πια των Χοκς προχώρησε μέσω Twitter σε μία καταγγελία για ρατσιστική αντιμετώπιση σε ένα γαλλικό εστιατόριο της Ατλάντα, θεωρώντας πως δεν του επέτρεψαν την είσοδο λόγω του χρώματος του δέρματός του. Μετά την αποκάλυψή του για το εστιατόριο σε ένα πολυσύχναστο μέρος της πόλης, ο Ουίλκινς ρωτήθηκε στα σχόλια για περισσότερες λεπτομέρειες και δέχθηκε να δώσει κι άλλα στοιχεία για τον ισχυρισμό του.

In my many years in the world, I’ve eaten at some of the greatest restaurants in the world, but never have I felt prejudice or been turned away because of the color of my skin, until today in #atlanta In @LeBilboquetAtl #turnedawaybecauseimblack pic.twitter.com/vh7zuyxH0K