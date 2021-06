Η «μαρκίζα» της Ανατολής δεν χωρά και Μπακς και Νετς ή Αντετοκούνμπο και Ντουράντ...

Για κάποιους, το να σταθούν οι Μπακς απέναντι στους Νετς είναι σαν και οι δύο ομάδες να... κοιτάζουν σε έναν καθρέφτη. Επιμονή στην επίθεση σε σημείο... εμμονής και αυτογνωσία των προσδοκιών και της πίεσης. Το Μιλγουόκι, εδώ και τρία χρόνια, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο δις MVP το 2019 και 2020, ζει με το «βάρος» της «αναγκαστικής» επιτυχίας. Το Μπρούκλιν, από την άλλη, εκτός από τρεις μεγάλους σταρ, έχει από φέτος στο παρκέ ένα μεγάλο «πρέπει» για την κατάκτηση του τίτλου. Αμφότερες γνωρίζουν πως καθετί πλην του τροπαίου λογίζεται ως αποτυχία...

Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν στον 2ο γύρο των Playoffs του ΝΒΑ, μετά την πρόκριση των Νετς επί των Σέλτικς με 4-1 νίκες. Τα «Ελάφια» είχαν «ξορκίσει» τους (περσινούς) «δαίμονές» του σκουπίζοντας τους φιναλίστ του 2020 Μαϊάμι Χιτ και θα έχουν μία εβδομάδα ξεκούρασης πριν από την πρεμιέρα της σειράς, τα ξημερώματα της Κυριακής (6/6). Το συναπάντημα των σταρ, πάντως, περιλαμβάνει συναρπαστικά στοιχεία τόσο για τις ομοιότητες όσο, κυρίως, για τις διαφορές τους.

Οι Μπακς είχαν την καλύτερη επίθεση της κανονικής περιόδου, με μ.ό. 121,1 πόντους ανά ματς. Στον 1ο γύρο κόντρα στο Μαϊάμι, όμως, δέχονταν μόλις 98 πόντους, για την κορυφαία αμυντική επίδοση στην ως τώρα post season. Με αυτό το στοιχείο περιμένουν την καλύτερη επίθεση του 1ου φετινού γύρου, καθώς οι Νετς σκόραραν 123,4 πόντους σε καθένα από τα πέντε παιχνίδια με τη Βοστόνη! Μετά την «αναχαίτιση» του Τζίμι Μπάτλερ και των σουτέρ των Χιτ, τα «Ελάφια» έχουν μπροστά τους την πρόκληση της «Big – 3» του Μπρούκλιν, με τους Κέβιν Ντουράντ, Τζέιμς Χάρντεν και Κάιρι Ιρβινγκ να σκοράρουν μαζί 85 πόντους μ.ό. εναντίον των Σέλτικς.

Στις τρεις συναντήσεις των δύο αντιπάλων στη regular season, πάντως, οι Νετς δεν παρατάχθηκαν ποτέ και με τους τρεις αστέρες στο παρκέ. Στις 2 Μαΐου, το Μιλγουόκι νίκησε με 117-114, με τον «Giannis» να σκοράρει 49π. με 17/28διπ. και 4/8τριπ.! Στο ίδιο ματς ο Ντουράντ πέτυχε 42. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετρά 636 ματς σε κανονική σεζόν και Playoffs. Σε 23 από αυτούς έχει επιχειρήσει περισσότερα από 25 σουτ. Οι τρεις είναι φέτος με το Μπρούκλιν, κόντρα στους οποίους μέτρησε μ.ό. 39,7 πόντους. Η θετική οπτική για τους Νετς είναι πως μόνο 47 από τα συνολικά 92 σουτ (ποσοστό 51%) ήταν μέσα στη ρακέτα, όπου που δύσκολα έχει αντίπαλο.

Giannis, KD went at it in today's Eastern Conference showdown. 🔥🍿@Giannis_An34: 49 PTS, 3 BLK, W@KDTrey5: 42 PTS, 10 REB, 7 3PM pic.twitter.com/2ffwr3er7J