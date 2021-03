Ο «χαμάλης» Πι – Τζέι Τάκερ θέλει να αλλάξει τους Μπακς του «Αντέτο»

Με τόσες «συμμαχίες» των μεγάλων σταρ στις αγορές του ΝΒΑ, οι καλοί ρολίστες δεν έγιναν ακριβώς «είδος υπό εξαφάνιση», αλλά μία τρόπον τινά «πολυτέλεια». Ενας από τους παίκτες που τα τελευταία χρόνια έκαναν και πάλι «μόδα» το «χαμαλίκι» στα παρκέ της κορυφαίας λίγκας μπάσκετ στον κόσμο οδεύει προς Μιλγουόκι μεριά, ώστε να βοηθήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην επιδίωξη του τίτλου. Ο Πι – Τζέι Τάκερ έχει να «κουβαλήσει» πολλά πράγματα μαζί του από το Χιούστον στο Ουισκόνσιν...

Ο 36χρονος φόργουορντ/σέντερ αποκτήθηκε με ανταλλαγή από τους Ρόκετς και ο κόουτς των Μπακς, Μάικ Μπούντενχολζερ ευελπιστεί να του καλύψει πολλές «τρύπες» τόσο στην άμυνα όσο και στη επίθεση. Ο Τάκερ, ο οποίος τη σεζόν 2010-2011 αγωνίστηκε στην ελληνική Α1 με τη φανέλα του Αρη – μία συνεργασία που δεν έβγαλε τη χρονιά και κατέληξε σε δικαστική διαμάχη – έχει μία συναρπαστική πορεία γυρολόγου, προτού βρει τη θέση του στο ΝΒΑ.

Αν και είχε μία αξιόλογη καριέρα στο NCAA με το πανεπιστήμιο του Τέξας και επιλέχθηκε στο Νο 35 του ντραφτ του 2006 από το Τορόντο, δεν απέφυγε τα ταξίδια. Περιπλανήθηκε σε Ισραήλ (Χάποελ Χολόν, Μπνέι Χασαρόν), Ουκρανία (Ντόνετσκ), Ελλάδα, Ιταλία (Μοντεγκρανάρο), Πουέρτο Ρίκο, Γερμανία (Μπάμπεργκ), πριν επιστρέψει το 2012 στο ΝΒΑ. Μετά τους Σανς και τους Ράπτορς, βρέθηκε το 2017 στο Χιούστον, έχοντας πείσει τους ειδικούς ότι δεν είναι κοντός (με μπόι 1,96μ.) για τη ρακέτα.

Στους Ρόκετς, παίζοντας για χρόνια με τον συχνά «ατομιστή» Τζέιμς Χάρντεν, περίμενε υπομονετικά για ένα σουτ. Εξελίχθηκε σε έναν από τους καλύτερους σουτέρ τριών πόντων από τις δύο γωνίες και «πακέταρε» το σχεδόν 40% που έχει από τα δύο σημεία για το Μιλγουόκι. Ο Τάκερ είναι «ψηλός» που λόγω του αξιόπιστου σουτ του θα «ανοίξει» τις αντίπαλες άμυνες για τον Αντετοκούνμπο και τους Μίντλτον και Χόλιντεϊ, ενώ παρά τα χρονάκια του μπορεί να δώσει λύσεις και στην άμυνα.

Sources: Houston is trading PJ Tucker, Rodions Kurucs and Bucks’ 2022 first-round pick back to Milwaukee for DJ Augustin, DJ Wilson and 2023 unprotected first-round pick. Houston also gets right to swap its 2021 second-round pick for Milwaukee's FRP pick unless it falls 1-9.