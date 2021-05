Το ΝΒΑ δεν σταματά να «παράγει» και να προσφέρει ρεκόρ!

AP PHOTO

Το φινάλε της κανονικής περιόδου του ΝΒΑ «σημαδεύτηκε» από το προ ημερών – και για πολλούς απλησίαστο – ρεκόρ του Ράσελ Ουέστμπρουκ, ο οποίος ξεπέρασε τον Οσκαρ Ρόμπερτσον στην πρώτη θέση της λίστας με τα περισσότερα τριπλ – νταμπλ στην ιστορία! Η τελευταία αγωνιστική ημέρα, τα ξημερώματα της Δευτέρας (17/5), όμως, δεν είχε απλώς σασπένς για την τελική κατάταξη των ομάδων και τον σχηματισμό τόσο του μπαράζ του Play – In όσο και των ήδη εξασφαλισμένων θέσεων των Playoffs.

Η λήξη της regular season άφησε πίσω της εκπληκτικά ατομικά ρεκόρ που επιβεβαίωσαν για μία ακόμη φορά το μεγαλείο του ΝΒΑ και το ταλέντο και τις ικανότητες σπουδαίων παικτών. Η βραδιά «άνηκε» στον Στεφ Κάρι, ο οποίος πέτυχε 46π. στη νίκη επί του Μέμφις, βοήθησε τους Ουόριορς να εξασφαλίσουν την 8η θέση στη Δύση και του χάρισε και τον δεύτερο τίτλο πρώτου σκόρερ στην καριέρα του. Ο σταρ του Γκόλντεν Στέιτ κατέγραψε μ.ό. 32π. και έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης μετά τον Μάικλ Τζόρνταν που αναδεικνύεται κορυφαίος σκόρερ της σεζόν μετά την ηλικία των 33 ετών.

Παράλληλα, είναι ο τέταρτος που έχει τουλάχιστον δύο τίτλους πρώτου σκόρερ, δύο πρωταθλήματα και δύο βραβεία MVP, μετά τους Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, Καρίμ Αμπντούλ – Τζαμπάρ και Μάικλ Τζόρνταν! Ο Κάρι είχε σημειώσει από τις αρχές Μαΐου άλλη μία απίστευτη επίδοση, καθώς χρειάστηκε μόλις 58 ματς για να σκοράρει 300 τρίποντα. Ο κατά πολλούς κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία πέτυχε συνολικά 337 τρίποντα (με ποσοστό 42,7%!) και αν η σεζόν είχε κανονικά 82 ματς (αντί για 72, λόγω της καθυστερημένης έναρξης) ίσως απειλούσε και το δικό του ρεκόρ των 402, από το 2015 – 2016! Ο ΛεΜπρον Τζέιμς, μάλιστα, τόνισε ότι «στο δικό μου μυαλό ο Στεφ είναι ο φετινός MVP της Λίγκας!».

Steph Curry becomes the FASTEST player to reach 300 3-pointers in one season 😮🔥



Only needed 58 games. pic.twitter.com/PZPk8nNqde — Bleacher Report (@BleacherReport) May 5, 2021

Σε μία «ελίτ» λίστα εισήλθε και ο γκαρντ των Μπρούκλιν Νετς, Κάιρι Ιρβινγκ. Ο Αμερικανός ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με μ.ό. 26,9π. και με 50,6% στα συνολικά σουτ, 40,2% στα τρίποντα και 92,2% στις βολές και έγινε ο ένατος του «κλαμπ» των «50-40-90», με 50%+ στα σουτ, 40%+ στα τρίποντα και 90%+ στις βολές! Μάλιστα, έγινε μόλις ο πέμπτος που το καταφέρνει σκοράροντας και 25+ πόντους ανά ματς. Οι υπόλοιποι του «50-40-90» είναι οι Λάρι Μπερντ (δύο φορές), Μαρκ Πράις, Ρέτζι Μίλερ, Στιβ Νας (τέσσερις φορές), Μάλκολμ Μπρόγκντον, Ντιρκ Νοβίτσκι, Κέβιν Ντουράντ και Στεφ Κάρι.

History for @kyrieirving.



KAI has become the ninth player in NBA history to average at least 50% FG, 40% 3P and 90% FT over a whole season 👏👏👏 pic.twitter.com/aXYymRTvtQ — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) May 17, 2021

Κάτι πρωτοφανές σε επίπεδο ποσοστού ευστοχίας, πάντως, πέτυχε ο αναπληρωματικός φόργουορντ των Ατλάντα Χοκς, Τόνι Σνελ. Ο 29χρονος ρολίστας είχε μ.ό. 5,3π. σε 21,1 λεπτά συμμετοχής, όμως τους κατέγραψε με 50,9% στα συνολικά σουτ, 56,9% στα τρίποντα και... 100% στις βολές και αισθάνεται... μοναξιά στο «κλαμπ» του «50-50-100», με μίνιμουμ 100 προσπάθειες! Ο πρώην παίκτης των Μπουλς, Μπακς και Πίστονς είχε 88/171 σουτ, εκ των οποίων 62/109 πίσω από τα 7,25μ., και 11/11 βολές. Ο Σνελ είχε και πέρυσι 32/32 βολές με τη φανέλα του Ντιτρόιτ και έχει να αστοχήσει στη regular season σε βολή από τις 12 Μαρτίου 2019, όταν ως συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο είχε 0/1 κόντρα στη Νέα Ορλεάνη. Εκτοτε, έχει 47 διαδοχικές εύστοχες.

Tony Snell is officially the first player in NBA history to have a 50/50/100 season (min 100 attempts).



50.9 FG%

56.9 3P%

100 FT% — StatMuse (@statmuse) May 17, 2021

Αν όλα τα παραπάνω ρεκόρ των Ουέστμπρουκ, Κάρι, Ιρβινγκ και Σνελ μοιάζουν σπάνια, οι ΛεΜπρον Τζέιμς και Νίκολα Γιόκιτς «πόνταραν» στη σταθερότητά τους. Ο Αμερικανός σταρ των πρωταθλητών Λέικερς, στα 36 του, τελείωσε τη φετινή χρονιά με μ.ό. 25π., 7,7ριμπ. και 7,8ασ. και συμπλήρωσε 17 σερί σεζόν στις οποίες σκοράρει περισσότερους από 25 πόντους ανά ματς! Ο Σέρβος σέντερ του Ντένβερ, ο οποίος θεωρείται το φαβορί για το φετινό βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη, μέτρησε 26,4π., 10,8ριμπ., 8,3ασ. και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που είναι πρώτος σε πόντους, ριμπάουντ και ασίστ της ομάδας του για τέσσερις συνεχείς χρονιές! Σε μία ξεχωριστή λίστα μπήκε και ο Τζούλιους Ραντλ των Νικς, ο οποίος με τους μ.ό. των 24,1π., 10,2ριμπ. και 6ασ. έγινε ο έκτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 24+π., 10+ριμπ. και 6+ασ. μετά τους Οσκαρ Ρόμπερτσον, Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, Λάρι Μπερντ, Ράσελ Ουέστμπρουκ και Νίκολα Γιόκιτς!