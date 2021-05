Η ανθρώπινη πλευρά του Μάικλ Τζόρνταν μέσα σε μία... οθόνη

Το βλέμμα αδίστακτο. Η θέληση αστείρευτη. Ο ανταγωνισμός είναι, θαρρεί κανείς, η «τροφή» που τον κάνει να κινείται. Ακόμη και στις μέρες μας, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την (τρίτη) αποχώρησή του από το μπάσκετ. Ο Μάικλ Τζόρνταν έμοιαζε για χρόνια όχι απλώς ο για τους περισσότερους κορυφαίος παίκτης στην ιστορία, αλλά ένας τύπος απλησίαστος, απρόσιτος και «καταδικασμένος» στη δική του μανία για τελειότητα. Σε αυτή τη σκέψη δεν «χωρούσαν» πολλοί στον κύκλο του.

Οι ιστορίες για την εμμονή του να κερδίζει ακόμη και σε μία παρτίδα γκολφ (ο αείμνηστος κόουτς της Εθνικής Η.Π.Α., Τσακ Ντέιλι, είχε αποκαλύψει πως τον ξύπνησε στις δύο τα ξημερώματα για ρεβάνς το 1992 στη Βαρκελώνη!), ή στα χαρτιά και σε κάθε στοίχημα με συμπαίκτες ή υπαλλήλους των Μπουλς ήταν τόσο θρυλικές όσο οι πόντοι και οι τίτλοι του. Το περσινό ντοκιμαντέρ «The Last Dance» από το Netflix, για την τελευταία (σ.σ.: 1997 – 1998) σεζόν στο Σικάγο, ωστόσο, αποκάλυψε μία πιο ανθρώπινη πλευρά του «Air».

Δεν ήταν απλώς οι κουβέντες του για τον θάνατο του πατέρα του, Τζέιμς, το 1993. Ηταν επίσης, η παραδοχή του ότι μετά τον τελευταίο αποκλεισμό του από τους Πίστονς – πριν από τον παρθενικό τίτλο του 1991 – έβαλε τα κλάματα στο πούλμαν των Μπουλς. Ακόμη κι έτσι, όμως, κάποιες άλλες αναφορές, όπως η αποκάλυψη ότι σαν ρούκι στους «Ταύρους», μπήκε σε ένα δωμάτιο των βετεράνων και αντίκρισε πολλή κοκαΐνη ή το πόσο απαιτητικός ήταν με τους συμπαίκτες του, θύμισαν τη «σκληρή» πλευρά του.

Μετά τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ, τον οποίο έχει αποκαλέσει «μικρό αδερφό», δεν ήταν λίγοι εκείνοι που παραμέριζαν τις μπασκετικές συγκρίσεις και έλεγαν ότι «ο Κόμπι ήταν ανθρώπινος, χειροπιαστός», για την πρόθεση του σταρ των Λέικερς να βοηθά τους νέους παίκτες. Ο «MJ» ήταν ο «σκληρός», ο «εξαφανισμένος» από τη δημόσια ζωή που δεν ήθελε πολλά – πολλά με φαν και Μ.Μ.Ε.. Αυτό, πάντως, δείχνει να αλλάζει τον τελευταίο χρόνο.

Ο Τζόρνταν δάκρυσε όταν μίλησε τον Φεβρουάριο του 2020 στην ημέρα μνήμης του Κόμπι στο «Στέιπλς Σέντερ» του Λος Αντζελες. Από τότε, οι δωρεές του σε ιδρύματα και νοσοκομεία έγιναν και περισσότερες και δημόσιες. Εδειξε διάθεση να μην μένει στο αγαπημένο του παρασκήνιο, ακόμη και όταν ενίσχυσε τη χορηγία του στους αγώνες NASCAR και στάθηκε στο πλάι του οδηγού, Μπούμπα Ουάλας. Στην τελετή της «Τάξης του 2020» του Hall Of Fame, τα ξημερώματα της Κυριακής (16/5), δέχθηκε να παρουσίασε δύο νέα μέλη, την κόουτς Κιμ Μάλκεϊ και τον αδικοχαμένο Κόμπι.

Οι στιγμές που χαλάρωνε και δεχόταν να αποκαλύψει το πόσο ευάλωτος είναι τελικά και ο δικός του χαρακτήρας έγιναν περισσότερες. Και όχι πια ανεπιθύμητες. Σε αυτό το πλαίσιο προφανώς εντάσσεται και η αποκάλυψη πως ο Τζόρνταν, μετά τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στην ταινία «Space Jam», πριν από 25 χρόνια, θα εμφανιστεί και στο δεύτερο φιλμ που θα προβληθεί στις Η.Π.Α. το ερχόμενο καλοκαίρι, με «διάδοχο» του «Air» τον ΛεΜπρον Τζέιμς!

Michael Jordan is in #SpaceJam2 but ... 🤔 pic.twitter.com/GK7TuQkL4k