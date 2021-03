Ο «μαραθώνιος» τζόγου του Μάικλ Τζόρνταν

Τα χρήματα στο τραπέζι προσέλκυσαν τα περίεργα βλέμματα. Ο ένας από τους τύπους που κάθονταν εκεί ήταν ακόμη πιο διάσημος. Κι όμως, ούτε οι... 900.000 δολάρια που είχαν παιχτεί στα χαρτιά ούτε ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν η «είδηση» εκείνο το βράδυ του Σεπτεμβρίου 2001. Το νέο ήταν, πως ο παλαίμαχος σταρ του ΝΒΑ – οποίος πάντως ετοιμαζόταν για τη δεύτερη επιστροφή του στη Λίγκα, σε ηλικία 38 ετών – καθόταν στην καρέκλα για 36 διαδοχικές ώρες!!!

Την ιστορία αφηγήθηκε σε ραδιοφωνική εκπομπή στις ΗΠΑ ο άλλοτε παίκτης των Σέλτικς, Αντουάν Ουόκερ επιβεβαιώνοντας την αγάπη του Τζόρνταν για τον τζόγο. Από τα χρόνια της κυριαρχίας του στο Σικάγο, ο «MJ» ήταν γνωστός για την προτίμησή του στα ζάρια, ενώ και το πρόσφατο ντοκιμαντέρ «The Last Dance», αποκάλυψε ιστορίες για τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα του σε τυχερά παιχνίδια.

Ο Ουόκερ εξιστόρησε ότι μαζί με τον Τζόρνταν κάθισαν να παίξουν το παιχνίδι spades (στο οποίο συμμετείχαν ως ομάδα), σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ενός εστιατορίου. «Κάθε φορά που ο Μάικλ ανέβαζε το ποσό στο ποντάρισμα, ο γκρουπιέρης και όσοι έπαιζαν ήταν αναγκασμένοι να ακολουθήσουν», τόνισε. Αποκάλυψε επίσης ότι «αν και εκείνη τη μέρα απαιτούνταν ποσό 20.000 μόνο για να σε δεχθούν στο παιχνίδι, κάποια στιγμή με τον Τζόρνταν είχαμε χάσει περίπου 900.000 δολάρια...».

Το παιχνίδι κράτησε για 36 ώρες(!) και μάλιστα δεν σταμάτησε παρά το πρόγραμμα του «Mike», ο οποίος επρόκειτο τις επόμενες ώρες να ανακοινώσει επισήμως ότι θα επανέλθει στην ενεργό δράση, με τη φανέλα των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς! Η προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου αναβλήθηκε καθώς ο Τζόρνταν αρνούνταν να σηκωθεί από το τραπέζι αν δεν κερδίσει ή, έστω, δεν περιορίσει τη χασούρα του.

Σχετικά με τα χρήματα που έπεσαν στο παιχνίδι, ο Ουόκερ επισήμανε πως εκείνος είχε αρχικά πάνω του 100.000 δολάρια. Ο Τζόρνταν κάθισε στο καρέ αφήνοντας στη μπάνκα 200.000! Οταν, όμως, άρχισε να χάνει, έστειλε έναν ανιψιό του στο ξενοδοχείο όπου έμενε και του ζήτησε να του φέρει 500.000 σε μετρητά από μία τσάντα του γκολφ, δίχως μάλιστα να τον πάρει χαμπάρι η σύζυγός του!

Η επιμονή του έξι φορές πρωταθλητή ΝΒΑ με τους Μπουλς ανταμείφθηκε προσωρινά, καθώς από την απώλεια των 900.000, το δίδυμο Τζόρνταν – Ουόκερ κατόρθωσε να φέρει κάποια στιγμή τη χασούρα στις 20.000. Ο δεύτερος, πάντως, τόνισε πως «τελικά ο Μάικλ έφυγε χαμένος κατά 180.000 δολάρια, αφού στο τέλος ήταν τόσο κουρασμένος από τις τόσες ώρες που καθόταν, εκεί, που σχεδόν τον πήρε ο ύπνος πάνω στο τραπέζι...».

Λίγες ημέρες αργότερα, ο «Air» ανακοίνωσε την επιστροφή του στο ΝΒΑ και η διετής παρουσία του στους Ουίζαρντς, στους οποίους είχε τότε κι ένα μερίδιο μετοχών, συνδυάστηκε με την πρόθεση να συγκεντρώσει χρήματα για τις οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης, στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. Στις δύο σεζόν στην Ουάσινγκτον μέτρησε μ.ο. 21,5 πόντους, 5,9 ριμπάουντ και 4,5 ασίστ.

Τα όσα έχασε εκείνο το βράδυ, μάλλον ήταν λίγα μπροστά στην περιουσία του 1,6 δισ. που διαθέτει, πλέον. Το όνομα και η εικόνα του 58χρονου σταρ εξακολουθεί ακόμη να πουλάει, άλλωστε. Η Jordan Brand, που εκμεταλλεύεται το logo του για λογαριασμό της εταιρείας Nike έχει ετήσια κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων, που χαρίζουν στον ίδιο έσοδα 150 εκατομμυρίων. Ενώ δύο συλλεκτικές κάρτες του πωλήθηκαν αντί 1,2 εκατ. δολαρίων, από ένα κουτί που το 1986 αγοράστηκε για έξι δολάρια και πλέον κοστίζει 344.400!

Two Jordan 10 rookies sell for $615,000 each at @GoldinAuctions tonight.



1986 Fleer box, which hobby stores bought for $6 in 1986, sells for $344,400. pic.twitter.com/M0jg83njL9