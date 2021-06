Η «βολική ζώνη» του Τρέι Γιανγκ που «εκτροχίασε» την άμυνα των Μπακς

Οι ικανότητες και τα όνειρά του έμοιαζαν ξεκάθαρα. Οι απορίες και οι «ταμπέλες», ωστόσο, πρόσθεταν ένα βάρος στους ώμους του που ο ίδιος δεν ήθελε, αλλά στην πορεία αποφάσισε να «πετάξει» με την (σχεδόν χορευτική «shimmy») κίνησή του. Ο Τρέι Γιανγκ «προσγειώθηκε» το 2018 στον «πλανήτη» ΝΒΑ αλλά δεν ήταν πολλοί εκείνοι που περίμεναν πως θα «απογειωθεί» προς την καταξίωση. Τουλάχιστον όχι τόσο σύντομα.

Η πρώτη «ετικέτα» πλάι στο όνομά του ήταν εκείνο το «νέος Στεφ Κάρι». Παράλληλα, όμως, ορισμένοι αναρωτιόνταν αν είναι απλώς «fun to watch», κοινώς θεαματικός και όχι ουσιαστικός και επιδραστικός. Το βάρος έγινε μεγαλύτερο στη ρούκι σεζόν του. Κοινό και Τύπος έγιναν επικριτικοί για το Φίνιξ και το Σακραμέντο, καθώς επέλεξαν στο Νο1 και Νο2 του ντραφτ τους ΝτιΑντρε Εϊτον και Μάρβιν Μπάγκλεϊ αντίστοιχα, σνομπάροντας τον Λούκα Ντόντσιτς. Οι επικρίσεις ήταν πιο σκληρές για την Ατλάντα, η οποία είχε συμφωνήσει να επιλέξει τον Σλοβένο γκαρντ της Ρεάλ Μαδρίτης στο Νο3 και να τον ανταλλάξει με τον Τρέι Γιανγκ, από το Νο5.

Η φετινή χρονιά, παρότι ο Ντόντσιτς είναι πλέον αναγνωρισμένος ηγέτης των Μάβερικς, ήταν η δικαίωση των Σανς και Χοκς. Οι πρώτοι έφτασαν στους δυτικούς τελικούς με βασικό σέντερ τον Εϊτον και η Ατλάντα απέδειξε και τα ξημερώματα της Πέμπτης (24/6) ότι δεν είναι απλώς η έκπληξη των Playoffs. Τα «Γεράκια» επικράτησαν με 116-113 στο Μιλγουόκι και πέτυχαν το 1-0 στη σειρά, «κλέβοντας» από νωρίς το πλεονέκτημα έδρας. Κάτι συνηθισμένο στη φετινή post season, με ρεκόρ 6-2 μακριά από την Ατλάντα (δύο νίκες, στη Νέα Υόρκη, τρεις στη Φιλαδέλφεια και μία στο Μιλγουόκι)!

Οι Χοκς επιβεβαίωσαν πως δεν είναι – όπως ο σταρ τους – απλώς «fun to watch». Για άλλη μία φορά απέδειξαν την ικανότητα και αποτελεσματικότητά τους σε «κλειστά» παιχνίδια, αφού από τη μέρα που ο κόουτς Νέιτ ΜακΜίλαν αντικατέστησε τον Λόιντ Πιρς, στα μέσα Μαρτίου, η Ατλάντα έχει 13 νίκες σε 15 αγώνες που κρίθηκαν με διαφορές μικρότερες των πέντε πόντων! Ο ΜακΜίλαν επιμένει πως δεν υπάρχει μυστικό για αυτό. Πάντως, υπάρχει μία κίνηση που αν και απλή, αποδεικνύεται ασταμάτητη.

Ο Τρέι Γιανγκ πέτυχε τους 31 από τους 48 πόντους (με 13/21 δίποντα, 4/13 τρίποντα, 10/12 βολές) στο ματς έπειτα από το pick ‘n roll. Οι Χοκς, μάλιστα, πολλές φορές επέλεξαν να «στήσουν» το σκριν του ψηλού τους πολύ μακριά από τη γραμμή του τριπόντου, αφήνοντας πολύ χώρο στον Αμερικανό είτε να εκτελέσει από μακριά είτε να φτάσει σε μέση απόσταση και να σκοράρει με το σήμα – κατατεθέν του, το «floater» (λέι απ με καμπύλη).

Trae Young finished with 48 points, tying LeBron James for the most by a player at age 22 or younger in a Conference or Division Finals game.



LeBron had 48 against the Pistons in Game 5 of the 2007 Conference Finals pic.twitter.com/Q5pg0Kede5