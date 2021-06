Η παραλίγο «συμμαχία» Ντόντσιτς – «Αντετο» και ο «εμφύλιος» με Ελληνο-Καναδό παράγοντα των Μαβς

Οι υποθέσεις δεν προσφέρουν ουσία, αλλά μπόλικη ίντριγκα. Αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε υπογράψει τον περασμένο Δεκέμβριο την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του με τους Μπακς, θα ήταν σε λίγο καιρό ελεύθερος να επιλέξει τη νέα ομάδα του. Οι «μνηστήρες» θα ήταν πολλοί. Αρχικά κάθε ομάδα από τις μεγάλες αγορές του ΝΒΑ (Λος Αντζελες, Νέα Υόρκη, Μαϊάμι) και στη συνέχεια φιλόδοξοι οργανισμοί με προοπτική. Σύμφωνα με τα αμερικανικά Μ.Μ.Ε., πολλοί παράγοντες είχαν ένα μεγάλο φόβο για το θέμα...

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως οι τζένεραλ μάνατζερ της Λίγκας είχαν την αίσθηση πως ο «Giannis» θα επιλέξει ως επόμενο προορισμό του το Ντάλας, ώστε να «συμμαχήσει» με τον νέο μεγάλο σταρ του πρωταθλήματος, Λούκα Ντόντσιτς. Πολλοί GM, μάλιστα, παραδέχθηκαν πως «έτρεμαν» στην ιδέα της συνύπαρξης του «Αντέτο» με τον πρώην παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης. Η υπογραφή του νέου συμβολαίου, του υψηλότερου στην ιστορία του ΝΒΑ, έκανε τους πάντες να ησυχάσουν.

Θέμα πρόωρης επέκτασης συμβολαίου υπάρχει, βάσει κανονισμών και για τους Μαβς, οι οποίοι μπορούν να προτείνουν άμεσα ποσό 200 εκατομμυρίων δολαρίων που θα κρατήσει τον Σλοβένο στο Τέξας ως το 2027. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως «ξέρετε την απάντηση», στην ερώτηση τι σκέφτεται για το θέμα. Ομως η ιστοσελίδα «The Athletic» προχώρησε σε μια αποκάλυψη που ενδεχομένως να «έσπερνε» διχόνοια στο εσωτερικό των Μαβς.

Το δημοσίευμα κάνει λόγο για μεγάλη αντιπάθεια του Λούκα Ντόντσιτς προς τον Χαράλαμπο Βούλγαρο, Ελληνο-Καναδό παράγοντα της ομάδας του. Ο 45χρονος Βούλγαρης είναι ένας πρώην επαγγελματίας παίκτης στοιχηματισμού και θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους bet αναλυτές στον κόσμο. Από τη σεζόν 2018 – 2019 ο ιδιοκτήτης των Μάβερικς, Μαρκ Κιούμπαν, έχει προσλάβει τον Βούλγαρη και του έχει αναθέσει το πόστο του Διευθυντή Ερευνας και Ανάπτυξης του οργανισμού.

Το «The Athletic», όμως, αποκάλυψε πως δεν έγινε απλώς ο κορυφαίος σύμβουλος του Κιούμπαν, αλλά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «η φωνή με τη μεγαλύτερη επιρροή στην ομάδα». Εξηγεί πως «ελέγχει τις αλλαγές στο ρόστερ εδώ και δύο χρόνια και πηγές κάνουν λόγο και για παρέμβασή του ακόμη και στις βασικές πεντάδες του κόουτς Ρικ Καρλάιλ!». Επιπλέον, επισημαίνει πως σε έναν αγώνα του περασμένου Φεβρουαρίου με τους Ουόριορς, είπε στον διαρκώς εκνευρισμένο Ντόντσιτς να ηρεμήσει και ο Σλοβένος γκαρντ τον έβρισε!!!

Bob Voulgaris has been the most influential voice in the Mavs’ front office since being hired: initiating transactions, dictating rotations, and even frustrating Luka. There are internal fears how it could affect Luka's future.



