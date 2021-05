Ο χαμογελαστός Λούκα Ντόντσιτς... «βράζει» μέσα του

Οταν οι Αμερικανοί άρχισαν να διαπιστώνουν το ταλέντο του (και) στο παρκέ του ΝΒΑ, τον αποκάλεσαν «δολοφόνο με αγγελικό πρόσωπο». Ο Λούκα Ντόντσιτς «προσγειώθηκε» το 2018 στο ΝΒΑ, έχοντας ως «παράσημα» τους τίτλους του πρωταθλητή Ευρώπης τόσο με την Εθνική Σλοβενίας όσο και με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Πολλοί, ωστόσο, είχαν αμφιβολίες λόγω των (θεωρητικά λιγοστών, συγκριτικά με άλλους παίκτες) αθλητικών προσόντων του. Ο τότε 20χρονος γκαρντ δεν άργησε να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες γύρω από το όνομά του, όμως παρά τη διαρκή βελτίωσή του, στην τρέχουσα σεζόν είναι γεμάτος νεύρα...

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (10/5), ο Ντόντσιτς αποβλήθηκε για δεύτερη φορά σε διάστημα πέντε ημερών και οι λόγοι του απρόσμενου και φαινομενικά αχρείαστου εκνευρισμού του ολοένα και γίνονται περισσότεροι. Προ ημερών ήταν μία διαμαρτυρία σε διαιτητές, που οδήγησε σε διπλή τεχνική ποινή και αποβολή. Εναντίον του Κλίβελαντ, σε μία ανύποπτη φάση χτύπησε τον γκαρντ των Καβαλίερς, Κόλιν Σέξτον, στα γεννητικά όργανα και έφυγε πρόωρα για τα αποδυτήρια.

Ο Σλοβένος έχει αναδειχθεί φέτος στον πιο γκρινιάρη της Λίγκας, καθώς έχει συμπληρώσει 15 τεχνικές ποινές και στην 16η θα τιμωρηθεί αυτομάτως με αποκλεισμό από τον επόμενο αγώνα... Το ατόπημά του δεν κόστισε στους Μαβς, οι οποίοι επικράτησαν και με την 8η νίκη τους στα δέκα τελευταία παιχνίδια, εδραιώθηκαν στην 5η θέση της Δυτικής Περιφέρειας και πλησιάζουν στην απευθείας πρόκριση στα πλέι οφς. Οι εμφανίσεις του(ς) είναι πειστικές, όχι όμως και οι εξηγήσεις του για το χτύπημα στον Σέξτον.

Ο σταρ του Ντάλας σχολίασε στο τέλος του ματς ότι «είδα το βίντεο, όμως δεν το έκανα επίτηδες. Ηταν μία διεκδίκηση για ριμπάουντ και αυτά συμβαίνουν συνεχώς στους αγώνες. Δεν ήταν κάτι που έκανα σκόπιμα». Μία λήψη από μία κάμερα κάτω από το καλάθι, ωστόσο, δείχνει ότι ο 22χρονος μάλλον ήξερε πολύ καλά τι έκανε... Αν και ο ίδιος επιμένει πως είναι παρεξηγημένος, ειδικά από τη στιγμή που το ΝΒΑ ανακάλεσε μία τεχνική ποινή που είχε δεχθεί πρόσφατα, επειδή απλώς πανηγύρισε έξαλλα ένα καλάθι.

Better angle of Luka Doncic punching Collin Sexton in the groin area pic.twitter.com/J3YlNTeOie

Αυτό για το οποίο απορεί ο Τύπος και στο Τέξας και γενικά στις Η.Π.Α. είναι οι λόγοι του διαρκούς εκνευρισμού του. Ο Λούκα Ντόντσιτς θεωρείται ήδη ένας αστέρας στη Λίγκα, έχει κερδίσει τον σεβασμό και των αντιπάλων και των διαιτητών και τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα του τα πηγαίνουν εξαιρετικά. Πολλά δημοσιεύματα τον χαρακτηρίζουν πια «καλομαθημένο» και επισημαίνουν πως και όταν έχει δίκιο, το χάνει με τη συμπεριφορά του.

Μετά την περσινή παρουσία του στα πλέι οφς, στη «φούσκα» του Ορλάντο, μοιάζει να μην μπορεί να ελέγξει τα νεύρα του, παρά το γεγονός πως συνήθως είναι χαμογελαστός εντός κι εκτός παρκέ. Κάποιες αντιδράσεις του έχουν βάση, όταν οι αντίπαλοί του τον μαρκάρουν με σκληρό τρόπο και έπειτα από διαμαρτυρίες του έχει χρεωθεί τις εννέα από τις φετινές 15 τεχνικές ποινές. Η «ανατομία» της γκρίνιας του, όμως, επικεντρώνεται τακτικά και στα παράπονά του όταν ο ίδιος χρεώνεται με επιθετικά φάουλ και διαφωνώντας έχει δεχθεί άλλα τέσσερα «Τ»...

Ο κόουτς των Μαβς, Ρικ Καρλάιλ, έχει μιλήσει στον Ντόντσιτς για το θέμα και παραδέχθηκε πως οι Τεξανοί πίστευαν πως το έχουν υπό έλεγχο. Ο Σλοβένος δέχθηκε τις πρώτες τέσσερις τεχνικές ποινές στα πρώτα επτά ματς της σεζόν, όμως στη συνέχεια χρεώθηκε μόλις με μία στα επόμενα 21 παιχνίδια. Οι δέκα τεχνικές στα τελευταία 25 ματς τον έχουν φέρει στο όριο της αποβολής για έναν αγώνα. Ο νεαρός γκαρντ, πάντως, ακόμη δεν έχει εκπληρώσει την πρόσφατη υπόσχεσή του πως «δεν είμαι ο εαυτός μου. Πρέπει να σταματήσω να παραπονιέμαι σε κάθε φάση και οφείλω να ηρεμήσω...».

“I wasn’t myself this season. Complaining way too much. I have to work on that.”



Luka checked in with the Inside guys after Dallas’ win. pic.twitter.com/5XO3E15O9r