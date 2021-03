Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι ήδη «βασιλιάς» του ΝΒΑ σε... συλλεκτικές κάρτες!

Δύο χρόνια «μαγείας» στα παρκέ του ΝΒΑ ήταν αρκετά για τον επονομαζόμενο και «Luka-Magic», για να κατακτήσει μία ιδιαίτερη κορυφή, με ένα «μαγικό» ποσό. Μία συλλεκτική κάρτα από τη ρούκι σεζόν του Σλοβένου γκαρντ των Ντάλας Μάβερικς, Λούκα Ντόντσιτς, πωλήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο σε δημοπρασία αντί... 4,6 εκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας την πιο ακριβή στην ιστορία της αμερικανικής Λίγκας μπάσκετ και την δεύτερη σε αξία στην ιστορία αντίστοιχων συναλλαγών!

Η «χρυσή» κάρτα έφτασε κοντά στο ρεκόρ των 5,2 εκατ. δολαρίων που ξοδεύτηκαν για μία αντίστοιχη του κατά πολλούς κορυφαίου παίκτη μπέιζμπολ όλων εποχών, Μίκι Μαντλ, αλλά «νίκησε» τις πωλήσεις τεμαχίων του Μάικλ Τζόρνταν, αλλά και του Κόμπι Μπράιαντ. Ξεπέρασε, επιπλέον, κι ένα προηγούμενο σχετικό ρεκόρ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μία ρούκι κάρτα του οποίου είχε πωληθεί τον Σεπτέμβριο του 2020 αντί 1,812 εκατ.!

BREAKING: The Giannis Logoman card was purchased for a modern day basketball record of $1.812 million by @onlyaltofficial, which also bought the previous record holder, the $1.8M LeBron card, six weeks ago. pic.twitter.com/gXnut9OOFg