Η νέα μόδα αξίας εκατομμυρίων στο ΝΒΑ

Το ΝΒΑ έχει μία μοναδική ικανότητα να ενώνει το ρετρό με το μοντέρνο. Να φέρνει σε ισορροπία την κλασική μορφή συλλογής αντικειμένων με τις νέες τεχνολογίες. Η νέα τάση στις ΗΠΑ είναι το NBA Top Shot, που «γαργαλά» την περιέργεια και τη μανία των συλλεκτών αθλητικών αντικειμένων, αν και στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για στιγμιότυπα αγώνων. Η νέα πλατφόρμα της αμερικανικής Λίγκας επιτρέπει στον χρήστη να αγοράζει, να ανταλλάσσει ή να πουλάει περιορισμένες εκδόσεις συγκεκριμένων highlights, τα οποία σιγά – σιγά γίνονται ανάρπαστα.

Οι νέες «βίντεο – κάρτες», οι οποίες φιλοδοξούν να αντικαταστήσουν τις κλασικές που σε πολλές περιπτώσεις αξίζουν εκατομμύρια, έχουν αποφέρει στο ΝΒΑ έσοδα περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων από το 2019. Από αυτό το ποσό, τα 6 αφορούν άμεση αγορά από την πλατφόρμα και τα 14 προέρχονται από μεταπωλήσεις. Τον περασμένο Ιανουάριο, ένα από 49 συγκεκριμένα στιγμιότυπα του κορυφαίου ρούκι της περσινής σεζόν, του Τζα Μοράντ, πωλήθηκε αντί 35.000 σε μεταπώληση, καθώς η αρχική απόκτησή του είχε κοστίσει 2.000.

