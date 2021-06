Η αγωνία των Νετς για τον Χάρντεν, το «βάθος» και οι «προβλέψιμοι» Μπακς του Αντετοκούνμπο

Η πρώτη φετινή «μονομαχία» του Γιάννη Αντετοκούνμπο με την πολυδιαφημισμένη «Big – 3» των Νετς είχε διάρκεια μόλις 43 δευτερολέπτων. Τόσο αγωνίστηκε ο Τζέιμς Χάρντεν στην πρεμιέρα των ανατολικών ημιτελικών, τα ξημερώματα της Κυριακής (6/6/), καθώς πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό αποχώρησε και πάλι τραυματίας... Το Μπρούκλιν, παρόλα αυτά, επιβλήθηκε με 115-107 και πέτυχε το 1-0 στη σειρά, ωστόσο ο κόουτς Στιβ Νας δήλωσε ότι «σπάει η καρδιά μου που ο Τζέιμς δεν ήταν στο παρκέ». Οι Νετς δεν αγωνίστηκαν σε κανένα ματς κανονικής περιόδου με τους Μπακς και με τους τρεις σταρ τους και ίσως αυτό να επαναληφθεί και στη συνέχεια των Playoffs.

Ο προπονητής του Μπρούκλιν πρόσθεσε πως «δεν γνωρίζω πότε θα είναι έτοιμος ο Χάρντεν». Πάντως, μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής ανακοινώθηκε πως αρχικά θα λείψει σίγουρα από το δεύτερο ματς, τα ξημερώματα της Τρίτης. Η ανησυχία στην ομάδα της Νέας Υόρκης είναι μεγάλη και για την πορεία της σειράς. Οι άνθρωποι των Νετς ξέρουν πως με τον «πληγωμένο» δεξιό μηρό του πρώην παίκτη των Ρόκετς, τα δεδομένα δεν δείχνουν να είναι υπέρ τους. Ο Αμερικανός, μετά την απόκτησή του από το Χιούστον, είχε τραυματιστεί στο ίδιο σημείο στις 31/3, υπέστη και υποτροπή στις 5/4 και απουσίασε συνολικά από 20 αγώνες, πριν επιστρέψει την τελευταία εβδομάδα της regular season...

Ο Χάρντεν αγωνίστηκε στα δύο τελευταία ματς της κανονικής περιόδου και στα πέντε παιχνίδια του 1ου γύρου με τους Σέλτικς κατέγραψε μ.ό. 23,2 πόντων, 8,8 ασίστ και 6,2 ριμπάουντ σε 30,5΄, με 47,5% στα τρίποντα και 90,9% στις βολές. Οι Νετς καλούνται να καλύψουν ξανά το κενό του, όμως το ματς με το Μιλγουόκι ήταν κάτι σαν «business as usual», καθώς οι Χάρντεν – Ντουράντ – Ιρβινγκ αγωνίστηκαν όλη τη σεζόν μόλις οκτώ ματς μαζί. Η απουσία του πρώτου, δεν απαίτησε μεγάλο ματς από τους άλλους δύο. Ο «KD» είχε 29π., ο Ιρβινγκ 25 και το Μπρούκλιν επικράτησε γιατί βρήκε απρόσμενες βοήθειες.

Κι αν ο σουτέρ Τζο Χάρις (19π.) είναι συχνά καταλυτικός, οι Νετς στηρίχτηκαν στον βετεράνο Μπλέικ Γκρίφιν, του οποίου οι 18π. – 14ριμπ. ήταν το πρώτο νταμπλ – νταμπλ σε αγώνα Playoffs μετά το 2016! Αν ο κόουτς Νας τελικά δεν υπολογίσει άμεσα τον Χάρντεν, οι λύσεις για τη θέση του έρχονται από τους Μπράουν, Σάμετ και Μάικ Τζέιμς. Ο τελευταίος, πρώην παίκτης των Κολοσσού Ρόδου, Παναθηναϊκού και μέχρι την άνοιξη της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, πρόσφερε 12 πόντους σε 30 λεπτά, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά πως στην post season το «βάθος» του πάγκου είναι το ίδιο απαραίτητο με το ταλέντο των σταρ. Η σεζόν του Μπρούκλιν, άλλωστε, χαρακτηρίστηκε από την ικανότητα να κερδίζει αξιοποιώντας στο έπακρο το ρόστερ του.

Αυτό, από την άλλη, έλειψε από τους Μπακς. Εκτός του μεγάλου σταρ τους, Γιάννη Αντετοκούνμπο (34π., 14/19διπ., 2/5τριπ., 0/3βολ., 11ριμπ.) και του Μπρουκ Λόπεζ (19π.), οι συνήθεις συνοδοιπόροι στην επίθεση, o Κρις Μίντλτον (13π.) και o Τζρου Χόλιντεϊ (17π.), είχαν μαζί μόλις 13/42 σουτ. Το Μιλγουόκι σούταρε μόνο το 20% στα τρίποντα (6/30), ωστόσο αναμένεται να ακολουθήσει το πλάνο του. Στην πρεμιέρα με τους, στον 1ο γύρο, είχε μόλις πέντε εύστοχα τρίποντα και στο επόμενο ματς τα «Ελάφια» πέτυχαν 22!

Οι Μπακς «ξόρκισαν» τους «δαίμονες» των Χιτ, όμως κοινό, Τύπος και... εν ενεργεία παίκτες απορούν ακόμη πόσο ανοικτόμυαλος είναι ο κόουτς Μάικ Μπούντενχολζερ και το αν κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές σε μία σειρά. Την κριτική ενίσχυσε ο φόργουορντ των Ουόριορς και τρεις φορές πρωταθλητής, Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος αποκάλεσε μέσω Twitter τους Μπακς «προβλέψιμους» και σχολίασε τον τρόπο χρησιμοποίησης του Αντετοκούνμπο...

If the bucks want to win this series, they have to go away from the Giannis pick and roll as the handler. It’s too predictable in a SEVEN game series against a team with equal or more talent.