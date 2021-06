Οι Σέλτικς στην αναζήτηση(;) της πρώτης γυναίκας προπονήτριας στο ΝΒΑ

Οι κινήσεις των Σέλτικς, ενός εκ των δύο πιο ιστορικών οργανισμών του ΝΒΑ ήταν συχνά τολμηρές. Το 2010, λίγο πριν από τους χαμένους Τελικούς με τους Λέικερς, με τους οποίους έχουν από 17 τίτλους, ο ιδιοκτήτης Στιβ Παλιούκα κάθισε με τον πρόεδρο Ντάνι Εϊντζ στην εξέδρα του τελικού του NCAA. Από τη μία το φημισμένο πανεπιστήμιο Ντουκ του θρυλικού κόουτς Μάικ Σιζέφσκι (ο οποίος ανακοίνωσε στις 3/6 πως θα αποσυρθεί μετά το τέλος της επόμενης σεζόν) και από την άλλη το άσημο Μπάτλερ, με έναν 33χρονο προπονητή.

«Αυτός είναι ο καλύτερος κόουτς του κολεγιακού μπάσκετ», είπε ο Εϊντζ στον εργοδότη του, ωστόσο δεν έστρεψε το δάχτυλο προς τον Σιζέφσκι... Ο Μπραντ Στίβενς οδήγησε τους ταπεινούς «Bulldogs» και στον τελικό του 2011 και δύο χρόνια μετά οι Σέλτικς σόκαραν τη Λίγκα προσλαμβάνοντάς τον σε ηλικία 36 ετών! Ο Αμερικανός προπονητής στάθηκε δίχως εμπειρία στην άκρη του πάγκου μίας ομάδας όπου πάντα οι καταστάσεις συμπυκνώνονται σε κάτι σαν «όλα ή τίποτα». Ο Στίβενς είναι αποδεδειγμένα καλός κόουτς και δεν φοβήθηκε.

Μονάχα που παρότι έφερε τη Βοστώνη σε τρεις τελικούς Ανατολικής Περιφέρειας (2017, 2018, 2019), δεν έκανε το βήμα παραπάνω και δεν πρόσφερε το χρυσάφι ενός τροπαίου στην περίφημη «περηφάνεια των Σέλτικς». Σε μία ακόμη απρόσμενη κίνηση, το βράδυ της Τετάρτης (2/6), οι Σέλτικς τον έβγαλαν από τη θέση του αλλά δεν τον «τιμώρησαν». Αντίθετα, του έδωσαν... προαγωγή στη θέση του προέδρου, αντί του Ντάνι Εϊντζ ο οποίος σκεφτόταν την παραίτηση από το 2019, όταν είχε υποστεί καρδιακή προσβολή.

Danny Ainge announced today that he is retiring from his role as President of Basketball Operations. Brad Stevens has been promoted to the team’s President of Basketball Operations. https://t.co/XfGfMVkMkq

Στις Η.Π.Α. ήδη αναρωτιούνται για την παραγοντική εμπειρία και το κίνητρο του 44χρονου Στίβενς. Για την ακρίβεια, απορούν γιατί δεν έχει τη θεωρητικά φυσιολογική όρεξη να συνεχίσει να κοουτσάρει. Η ελπίδα των ιδιοκτητών, Στιβ Παλιούκα και Βικ Γκρούσμπεκ, είναι να έχει ήδη μάθει στο πλάι του Εϊντζ. Τα αφεντικά της ομάδας παραδέχθηκαν ότι μετά τον αποκλεισμό στον 1ο γύρο από τους Μπρούκλιν Νετς, ο οργανισμός χρειαζόταν μία μεγάλη αλλαγή. Μία από αυτές που συνηθίζουν στη Βοστώνη.

Το 1966, ο θρυλικός κόουτς και κάτοχος εννέα τίτλων με τους Σέλτικς, «Ρεντ» Αουερμπακ, αποφάσισε να «χρίσει» παίκτη – προπονητή τον κορυφαίο σέντερ του, Μπιλ Ράσελ, ως τον πρώτο μαύρο κόουτς στην ιστορία του ΝΒΑ. Κίνηση παρακινδυνευμένη στην παραδοσιακά, ακόμη και με σημερινές καταγγελίες, ρατσιστική κοινωνία της Βοστώνης... Το 2007 ο Ντάνι Εϊντζ δημιούργησε την πρώτη σύγχρονη «Big – 3» των Κέβιν Γκαρνέτ, Πολ Πιρς και Ρέι Αλεν και οι «πράσινοι», από μία ομάδα 25 νικών, έγιναν πρωταθλητές το 2008. Λίγα χρόνια μετά, δεν δίστασε να τους ανταλλάξει όλους με αντίτιμο επιλογές στο ντραφτ για το «χτίσιμο» της νέας εποχής. Λίγοι του συγχώρησαν την παραχώρηση τουλάχιστον του αρχηγού, Πολ Πιρς.

Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, οι Σέλτικς δεν αποκλείεται να πρωτοτυπήσουν και πάλι, καθώς στο «ραντάρ» τους έχουν ως υποψήφιες προπονήτριες και δύο γυναίκες. Ο Στίβενς πιστεύει πως και το ΝΒΑ και η αμερικανική κοινωνία είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο. Οι πρώην παίκτριες, Κάρα Λόουσον και Μπέκι Χάμον, θα περάσουν πιθανότατα από συνέντευξη για τη θέση του νέου χεντ κόουτς, η καθεμία με τα δικά της πλεονεκτήματα. Η 40χρονη Λόουσον έχει εργαστεί ως ασίσταντ του Στίβενς στη Βοστώνη και πλέον είναι πρώτη προπονήτρια της ομάδας γυναικών του πανεπιστήμιου Ντουκ.

.@Scalabrine explains why he thinks Kara Lawson is the best candidate for the Celtics' new head coach:



"She's elite at what she does...I thought she was head coaching material after just five minutes talking with her." pic.twitter.com/uOqYb7tnFQ