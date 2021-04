«Επίθεση» Τραμπ στον ΛεΜπρον για ένα σβησμένο tweet...

Η αφαίρεση του θεσμικού ρόλου δεν αποτρέπει τον Ντόναλντ Τραμπ από το να συνεχίσει τον (διαδικτυακό) «πόλεμό» του με τον ΛεΜπρον Τζέιμς. Ο πρώην πρόεδρος των Η.Π.Α. δεν έχει συγχωρέσει ποτέ τον σταρ του μπάσκετ που έγινε ο πρώτος που αρνήθηκε την καθιερωμένη από το 1963 επίσκεψη των πρωταθλητών ΝΒΑ στον Λευκό Οίκο, ως διαμαρτυρία για την πολιτική μίσους του μέχρι τον περασμένο Ιανουάριο «πλανητάρχη». Το νέο «επεισόδιο» της διαμάχης τους γράφτηκε την Παρασκευή (23/4), για ένα... διαγραμμένο tweet του Τζέιμς.

Ο ηγέτης των Λέικερς ανάρτησε ένα σχόλιο στον λογαριασμό του για τον θανατηφόρο πυροβολισμό της 16χρονης Μα’Κια Μπράιαντ στο Κολόμπους του Οχάιο, κοντά στη γενέτειρά του, Ακρον, από έναν λευκό αστυνομικό. Εκτός από τα λόγια του, επισύναψε και τη φωτογραφία του αστυνομικού Νίκολας Ρίαρντον, γράφοντας από κάτω: «YOU ‘RE NEXT, #ACCOUNTABILITY» (=«Είσαι ο επόμενος, #λογοδοσία»). Λίγο αργότερα, όμως, αποφάσισε να διαγράψει το tweet, μερικές μέρες μετά την καταδίκη του Ντέρεκ Σόβιν για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Ο ΛεΜπρον, πάντως, με νέες αναρτήσεις του, θέλησε να εξηγήσει πως «ο θυμός δεν κάνει καλό σε κανέναν μας και αυτό συμπεριλαμβάνει κι εμένα! Το να συγκεντρώνεις όλα τα γεγονότα και να μαθαίνεις, όμως, κάνει καλό. Ο θυμός μου υπάρχει ακόμη για αυτό που συνέβη ένα μικρό κορίτσι. Συμπόνοια για την οικογένειά της και μακάρι να επικρατήσει δικαιοσύνη... Βαρέθηκα να βλέπω μαύρους να σκοτώνονται από την αστυνομία. “Κατέβασα” το tweet γιατί χρησιμοποιήθηκε για να προκαλέσει περισσότερο μίσος. Δεν έχει να κάνει με έναν αστυνομικό, αλλά με ολόκληρο το σύστημα που χρησιμοποιεί τα λόγια μας για περισσότερο ρατσισμό. Είμαι απελπισμένος για περισσότερη λογοδοσία».

ANGER does any of us any good and that includes myself! Gathering all the facts and educating does though! My anger still is here for what happened that lil girl. My sympathy for her family and may justice prevail! 🙏🏾✊🏾🤎👑

I’m so damn tired of seeing Black people killed by police. I took the tweet down because its being used to create more hate -This isn’t about one officer. it’s about the entire system and they always use our words to create more racism. I am so desperate for more ACCOUNTABILITY