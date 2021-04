Εκτός... Λευκού Οίκου και φέτος η μπάλα του μπάσκετ

Ο προηγούμενος «ένοικος» του Λευκού Οίκου ήταν ο λόγος που οι επαγγελματικές ομάδες στις Η.Π.Α. είχαν αποφασίσει για σχεδόν τέσσερα χρόνια να «παραβιάσουν» ένα πρωτόκολλο δεκαετιών. Στις 30 Αυγούστου 1865, ο πρόεδρος Αντριου Τζόνσον, υποδέχθηκε για πρώτη φορά δύο πρωταθλήτριες ερασιτεχνικού μπέιζμπολ, τους Μπρούκλιν Ατλάντικς και τους Ουάσινγκτον Νάσιοναλς. Εκτοτε, κατά καιρούς, οι θριαμβεύτριες των επαγγελματικών αθλημάτων της χώρας επισκέπτονταν τον εκάστοτε «πλανητάρχη».

Ο Τζον Κένεντι, το 1963, ήταν ο πρώτος που φιλοξένησε τους πρωταθλητές ΝΒΑ, Μπόστον Σέλτικς. Η «ιεροτελεστία» αποτέλεσε ένα ακόμη «παράσημο» για τις ομάδες που κατακτούσαν τον τίτλο, ως το 2016. Μέχρι τότε, πάντως, υπήρξαν και κάποιες «ηχηρές» απουσίες. Ο σταρ των Σέλτικς, Λάρι Μπερντ, δεν είχε ακολουθήσει την ομάδα του στην οικία του προέδρου το 1984, λέγοντας πως «ο Ρόναλντ Ρέιγκαν ξέρει πού να με βρει, αν θέλει να με δει!». Το 1991, ο Μάικλ Τζόρνταν προτίμησε να παίξει γκολφ(!), όταν οι συμπαίκτες του επισκέφθηκαν τον Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο.

Πριν από πέντε χρόνια άρχισαν οι μαζικές αρνήσεις... Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς – τότε του ΛεΜπρον Τζέιμς – αρνήθηκαν την πρόσκληση, λόγω της παρουσίας του Ντόναλντ Τραμπ και αποφάσισαν να συναντήσουν νωρίτερα τον τότε απερχόμενο πρόεδρο, Μπαράκ Ομπάμα. Οι ομάδες και οι παίκτες αντέδρασαν έτσι στην πολιτική μίσους του Τραμπ, προκαλώντας ειρωνικά σχόλια από τον τελευταίο... Η αλλαγή στην προεδρία άλλαξε το κλίμα όταν τον περασμένο Νοέμβριο οι Λέικερς, που είχαν επιστρέψει στον «θρόνο» του ΝΒΑ μερικές εβδομάδες νωρίτερα, δήλωσαν ότι θα συναντήσουν τον νέο πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν.

Η αναμενόμενη αλλαγή στάσης απέναντι στο πρωτόκολλο, ωστόσο, δεν θα ολοκληρωθεί ακόμη. Τα ξημερώματα της Κυριακής (18/4), έγινε γνωστό ότι η ομάδα του Λος Αντζελες δεν θα βρεθεί, τουλάχιστον προσωρινά, στον Λευκό Οίκο. Οι Λέικερς θα αγωνιστούν στις 28 Απριλίου στην Ουάσινγκτον με τους Ουίζαρντς, όμως δεν θα πάνε την παραμονή στη βάση του Μπάιντεν, λόγω των περιορισμών του κορονοϊού. Σύμφωνα με το ESPN, οι Καλιφορνέζοι θα επιχειρήσουν να αναζητήσουν άλλη διαθέσιμη ημερομηνία.

The Lakers will not visit the White House and President Joe Biden to celebrate their 2020 NBA championship when the team travels to Washington, D.C. to play the Wizards later this month, a source tells ESPN. A future visit has not been ruled out completely, the source says.