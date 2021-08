Αφγανιστάν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν με drone όχημα του Ισλαμικού Κράτους με βομβιστές αυτοκτονίας

Πηγή: YouTube/ScreenShot

Νέο στρατιωτικό πλήγμα στην Καμπούλ πραγματοποίησαν σήμερα οι ΗΠΑ όπως δήλωσαν στο Reuters δύο αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι ίδιοι, διατηρώντας την ανωνυμία τους, είπαν ότι το πλήγμα είχε ως στόχο ύποπτα μέλη του ISIS-K, του αφγανικού παραρτήματος του Ισλαμικού Κράτους που ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ την Πέμπτη.

The officials tell Reuters that the strike was carried out by a drone and against a car rigged with explosives that was believed to have been looking to target Kabul airport. — Idrees Ali (@idreesali114) August 29, 2021

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος και εναντίον ενός αυτοκινήτου εξοπλισμένου με εκρηκτικά, το οποίο πιστεύεται ότι θα στόχευε το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού στρατού αργότερα επιβεβαίωσε στο Reuters ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε όχημα στην Καμπούλ.

Το όχημα μετέφερε «πολλαπλούς» βομβιστές αυτοκτονίας του Ισλαμικού Κράτους που κατευθύνονταν προς το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Αντιστοίχως, ένας στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι το χτύπημα την Κυριακή προκάλεσε «σημαντικές δευτερεύουσες εκρήξεις», υποδεικνύοντας την παρουσία σημαντικής ποσότητας εκρηκτικού υλικού στο όχημα.

The US carried out a defensive airstrike via drone in Kabul Sunday targeting a suspected ISIS-K car bomb that was targeting the airport, a US defense official tells @OrenCNN. The official said a significant secondary explosion indicated substantial amount of explosive material. — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) August 29, 2021

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την αμερικανική επιχείρηση και δεν είναι σαφές εάν σχετίζεται με την επίθεση με ρουκέτα σε ακίνητο κοντά στο αεροδρόμιο. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) άκουσαν μια έκρηξη, η οποία, σύμφωνα με έναν υπεύθυνο της πρώην αφγανικής κυβέρνησης η οποία ανατράπηκε από τους Ταλιμπάν πριν από δύο εβδομάδες.

Αυτό επιβεβαίωσαν και δύο αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters τονίζοντας ότι το σπίτι βρίσκεται σε μια περιοχή στη βόρεια πλευρά του αεροδρομίου.

"Είμαστε βέβαιοι ότι πλήξαμε τον στόχο. Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ αμάχων. Οι εκρήξεις από το αυτοκίνητό του που ακολούθησαν υποδηλώνουν την παρουσία σημαντικής ποσότητας εκρηκτικών σε αυτό", δήλωσε ένας αξιωματούχος του στρατού στον αμερικανικό εταίρο του BBC, το CBS.

«Ελέγχουμε για την πιθανότητα θανάτων αμάχων», είπε στο AFP ο Bill Urban κπρόσωπος της κεντρικής διοίκησης.

"Nous sommes certains d'avoir atteint la cible", a précisé Bill Urban, un porte-parole du commandement central. "Nous vérifions l'éventualité de victimes civiles", a-t-il dit #AFP pic.twitter.com/wTjQpMp1Zs — Agence France-Presse (@afpfr) August 29, 2021

Υπενθυμίζεται ότι προειδοποίηση για μια «συγκεκριμένη και αξιόπιστη» απειλή κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ απηύθυναν εκ νέου οι ΗΠΑ το βράδυ του Σαββάτου, καλώντας τους υπηκόους τους να απομακρυνθούν από την περιοχή, δύο ημέρες μετά την επίθεση που άφησε περισσότερους από 100 νεκρούς στην ίδια τοποθεσία.

«Εξαιτίας μιας συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής, όλοι οι Αμερικανοί υπήκοοι που βρίσκονται στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ (…) πρέπει να φύγουν από εκεί το ταχύτερο δυνατό», ανακοίνωσε η αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ. Η απειλή αφορά συγκεκριμένα «την Νότια πύλη, την πύλη νέο υπουργείο Εσωτερικών και την πύλη κοντά στο βενζινάδικο Πανσίρ βορειοδυτικά του αεροδρομίου», κατά την αμερικανική πρεσβεία. Νωρίτερα χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε ότι είναι «πολύ πιθανόν» να σημειωθεί μια νέα επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ εντός των επόμενων ωρών καθώς η κατάσταση επί του πεδίου παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη.

«Εξαιτίας μιας συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής, όλοι οι Αμερικανοί υπήκοοι που βρίσκονται στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ (...) πρέπει να φύγουν από εκεί το ταχύτερο δυνατό», όπως ανακοίνωσε η αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ σε μήνυμα προειδοποίησης.

Η απειλή αφορά συγκεκριμένα «τη Νότια πύλη, την πύλη νέο υπουργείο Εσωτερικών και την πύλη κοντά στο βενζινάδικο Πανσίρ βορειοδυτικά του αεροδρομίου», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι πως νωρίτερα χθες, ο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε ότι είναι «πολύ πιθανόν» να σημειωθεί μια νέα επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ εντός των επόμενων ωρών καθώς η κατάσταση επί του πεδίου παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη.

Συγκεκριμένα με ανακοίνωσή του, μετά τη συνάντηση που είχε με τους συμβούλους του σε θέματα ασφάλειας, ο αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι στρατιωτικοί διοικητές τον ενημέρωσαν για την πιθανότητα μιας τέτοιας επίθεσης μέσα στις επόμενες ώρες. «Τους έδωσα οδηγίες να λάβουν κάθε δυνατό μέτρο δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία της (αμερικανικής) δύναμης», σημείωσε.

I said we would go after the group responsible for the attack on our troops and innocent civilians in Kabul, and we have. My full statement on the strike that U.S. forces took last night against the terrorist group ISIS-K in Afghanistan: https://t.co/hOb6xQ4ZZv — President Biden (@POTUS) August 28, 2021

Παράλληλα, ο Μπάιντεν επεσήμανε ότι η κατάσταση επί του πεδίου στο Αφγανιστάν εξακολουθεί να είναι «εξαιρετικά επικίνδυνη» και διαβεβαίωσε ότι το πλήγμα εναντίον μαχητών του Ισλαμικού Κράτους του Χορασάν (ISIS-K) δεν θα είναι το τελευταίο.

«Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε όποιο πρόσωπο εμπλέκεται σε αυτήν την ειδεχθή επίθεση και θα τον κάνουμε να πληρώσει. Κάθε φορά που κάποιος επιδιώκει να βλάψει τις Ηνωμένες Πολιτείες ή να επιτεθεί στα στρατεύματά μας, θα απαντάμε. Μην έχετε καμία αμφιβολία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι Ταλιμπάν και οι 10.000 τζιχαντιστές



Παράλληλα, στη σκιά της πολύνεκρης επίθεσης στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας από την της ISIS-K, βραχίονα του Ισλαμικού Κράτους – κι ενώ η Ουάσινγκτον διατηρεί νέο συναγερμό για ενδεχόμενο τρομοκρατικό χτύπημα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι πριν από την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων μπήκαν στο Αφγανιστάν περίπου 10.000 τζιχαντιστές από την Κεντρική Ασία, τον Βόρειο Καύκασο, το Πακιστάν και την επαρχία Σινγιάνγκ της Δυτικής Κίνας, σύμφωνα με επίσημη έκθεση του ΟΗΕ.

Οι περισσότεροι συνδέονταν σημειωτέον, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, με τους Ταλιμπάν ή την Αλ Κάιντα που έχουν στενούς δεσμούς μεταξύ τους. Άλλοι διατηρούν σχέσεις με το Ισλαμικό Κράτος του Κορασάν που βρίσκεται σε σύγκρουση με τους Ταλιμπάν και ανέλαβε την ευθύνη για τις αιματηρές επιθέσεις της Πέμπτης.

Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν, ότι για αυτό το θέμα οι Δυτικοί μοιράζονται πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες για το Ισλαμικό Κράτος με τους Ταλιμπάν.

Το Ισλαμικό Κράτος απειλεί με επανέναρξη «επιχειρήσεων»



Νέα, πιθανόν ακόμα πιο δραματική, σελίδα των όσων διαδραματίζονται στο Αφγανιστάν έχει αρχίσει να ανοίγει τις τελευταίες ώρες καθώς οι Αμερικανοί στρατιώτες ξεκίνησαν τη διαδικασία «υποχώρησης» από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι. Την ίδια στιγμή το CNN δημοσίευσε συνέντευξη με ηγετικό στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους, που προειδοποιεί πώς μόλις απομακρυνθούν από τη χώρα οι ξένες δυνάμεις θα επανεκκινήσουν τις «επιχειρήσεις».

Συγκεκριμένα, το ηγετικό στέλεχος των Ταλιμπάν σε συνέντευξη που παραχώρησε στην αμερικανίδα δημοσιογράφο του CNN, Κλαρίσα Γούορντ, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγες ημέρες πριν από την επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, ανέφερε πως ο ίδιος έχει περίπου 600 μαχητές υπό τις διαταγές του, εκφράζοντας, μάλιστα, τη δυσφορία του προς τους Ταλιμπάν οι οποίοι σύμφωνα με τον ίδιο δεν εφαρμόζουν πιστά τον νόμο της Σαρίας, καθώς δεν έχουν κάνει καμία εκτέλεση ή λιθοβολισμό.

Απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το αν υπάρχουν σχέδια για διεθνείς επιθέσεις, απέφυγε να απαντήσει λέγοντας ότι δεν είναι δική του αρμοδιότητα αυτή αλλά ανήκει σε υψηλότερα κλιμάκια ωστόσο επισήμανε πως μόλις αποσυρθούν οι αμερικανικές και οι υπόλοιπες ξένες δυνάμεις από τη χώρα το Ισλαμικό Κράτος θα επανεκκινήσει τις «επιχειρήσεις» αφού τώρα ασχολείται με τη στρατολόγηση μελών.

Στο μεταξύ ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι, ανακοίνωσε πως οι αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται στο αεροδρόμιο της Καμπούλ έχουν αρχίσει τη «υποχώρησή», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί με τον συγκεκριμένο όρο.



Επιλέγοντας με προσοχή τις λέξεις που χρησιμοποίησε, ο Κίρμπι ανέφερε πως οι ΗΠΑ «εξακολουθούν να είναι υπεύθυνες για το αεροδρόμιο» και την ασφάλεια.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του κοινού επιτελείου για τις περιφερειακές επιχειρήσεις του σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να λειτουργούν το αεροδρόμιο μέχρι τέλος ώστε να βεβαιωθούν ότι θα εκτελέσουν την αποστολή τους, συμπληρώνοντας ότι οι Ταλιμπάν δεν βρίσκονται στο αεροδρόμιο και δεν έχουν υπό τον έλεγχό τους πύλες σε αυτό.

Μπλίνκεν: Απομένει να απομακρυνθούν περί τους 300 Αμερικανοί πολίτες από την Καμπούλ



Περίπου 300 αμερικανοί πολίτες απομένει να απομακρυνθούν από το Αφγανιστάν, όπως δήλωσε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

"Εχουν περιοριστεί σε 300 ή και λιγότερους οι Αμερικανοί που παραμένουν εδώ και εργαζόμαστε εντατικά αυτές τις ώρες και αυτές τις ημέρες για να τους απομακρύνουμε", ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στο αμερικανικό δίκτυο ABC.

Κάποιοι Αμερικανοί έχουν επιλέξει να παραμείνουν και μετά την καταληκτική ημερομηνία αποχώρησης της 31ης Αυγούστου, είπε ο Μπλίνκεν, "αλλά δεν πρόκειται να εγκλωβιστούν στο Αφγανιστάν", σύμφωνα με τον ίδιο.

Οι ΗΠΑ, όπως διευκρίνισε, διαθέτουν "έναν μηχανισμό για να τους απομακρύνει".

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του προέδρου Μπάιντεν, ο Τζέικ Σάλιβαν, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS, τόνισε ότι "οι Ταλιμπάν έχουν επικοινωνήσει και κατ΄ιδίαν και δημοσίως ότι θα επιτρέψουν την ασφαλή διέλευση".

Σημειώνεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναμένεται να ολοκληρώσουν την επιχείρηση απομάκρυνσης ανθρώπων από το αεροδρόμιο της Καμπούλ πριν από την Τρίτη, τελευταία ημέρα που όρισε ο πρόεδρος Μπάιντεν για την πλήρη αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων.

Η προσπάθεια αυτή δυσχεραίνεται από την απειλή περισσότερων επιθέσεων μετά την πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας της Πέμπτης από την οποία σκοτώθηκαν πολλές δεκάδες Αφγανοί και 13 αμερικανοί στρατιώτες.

"Μετά την 31η Αυγούστου θα διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ασφαλής διέλευση για κάθε αμερικανό πολίτη, κάθε νομίμως μόνιμο κάτοικο", όπως είπε ο Σάλιβαν, σύμφωνα με αντίγραφο της συνέντευξής του, η οποία θα προβληθεί στην εκπομπή του CBS "Face the Nation".

Αυτό προϋποθέτει κάποιας μορφής συνεχή συνεργασία ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και στους Ταλιμπάν, που έχουν σήμερα τον έλεγχο της χώρας, την οποία κυβερνούσαν από το 1996 ως το 2001, όταν ανατράπηκαν από τις ΗΠΑ ως αντίποινα για την παροχή ασφαλούς καταφυγίου σε τρομοκράτες της αλ Κάιντα, οι οποίοι είχαν σχεδιάσει τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

"Το τωρινό σχέδιό μας είναι να μην έχουμε συνεχή διπλωματική παρουσία στο Αφγανιστάν από την 1η Σεπτεμβρίου", τόνισε ο Σάλιβαν.

«Θα πραγματοποιήσουμε περισσότερα πλήγματα κατά του ISIS-K»



Όπως υπογράμμισε ο ίδιος, περισσότερα πλήγματα και "άλλες επιχειρήσεις" εξετάζονται ως αντίποινα για την επίθεση της Πέμπτης, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το αφγανικό παράρτημα του Ισλαμικού Κράτους, το ISIS-K, και ήταν η πιο πολύνεκρη για τα αμερικανικά στρατεύματα στο Αφγανιστάν την τελευταία δεκαετία.

«Ο Πρόεδρος [Τζο Μπάιντεν] δεν σκοπεύει να ξεκινήσει νέο πόλεμο στο Αφγανιστάν», ανέφερε ωστόσο.

«Τούτου λεχθέντος, θα μιλήσει επίσης με τους διοικητές του για οτιδήποτε χρειάζονται για να προσελκύσουν τους ανθρώπους που επιτέθηκαν στα στρατεύματά μας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και να βεβαιωθούν ότι υποβαθμίζουμε και εξασθενίζουμε την ομάδα, Κ, που πραγματοποίησε αυτήν την επίθεση.

«Οπότε ναι, θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα επιτόπια (απομακρυσμένα) χτυπήματα όπως κάναμε το Σαββατοκύριακο εναντίον των διευκολυντών και συνωμοτών του Isis-K. Και ναι, θα σκεφτούμε κι άλλες επιχειρήσεις».

Τέλος ο Σάλιβαν είπε επίσης ότι «παρακολουθούν πολύ στενά» την πιθανή απειλή επιθέσεων στις ΗΠΑ: «Αυτό που έχουν αξιολογήσει οι υπηρεσίες πληροφοριών μέχρι σήμερα είναι ότι οι σχετικές τρομοκρατικές ομάδες στο Αφγανιστάν δεν διαθέτουν προηγμένες εξωτερικές δυνατότητες σχεδίασης - αλλά, ενδεχομένως θα μπορούσαν να αναπτύξουν».