Ναυτιλία: Η κρίση στη Μέση Ανατολή αυξάνει τα ασφάλιστρα κινδύνου έως και 1.000%

Καθώς η σύγκρουση στον Κόλπο διευρύνεται, τα ασφάλιστρα θαλάσσιας ασφάλισης για κάλυψη πολέμου αυξάνονται ραγδαία -σε ορισμένες περιπτώσεις κατά περισσότερο από 1.000%- αυξάνοντας δραματικά το κόστος μεταφοράς ενέργειας μέσω του κρίσιμου ενεργειακού διαδρόμου των Στενών του Ορμούζ.

Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ - Ισραήλ και Ιράν που ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο έχει παραλύσει την κυκλοφορία μέσω των Στενών. Το Ιράν δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα πυροβολεί κάθε πλοίο που θα προσπαθήσει να περάσει, και τουλάχιστον εννέα πλοία έχουν υποστεί ζημιές στην περιοχή από την αρχή της σύγκρουσης.

Η ασφάλιση κινδύνου πολέμου επιτρέπει στους πλοιοκτήτες να διεκδικήσουν αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά στο πλοίο ή στο φορτίο τους, που προκύπτει από σύγκρουση ή τρομοκρατία. Οι ασφαλιστικές συμβάσεις είναι συνήθως ετήσιες, αν και ορισμένες καλύπτουν μεμονωμένα ταξίδια σε επικίνδυνα ύδατα, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών πολέμου.

Η απότομη αύξηση των ασφαλίστρων υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο ο πόλεμος αυξάνει το κόστος για τους πλοιοκτήτες, τους εμπόρους και τις εταιρείες ενέργειας που μεταφέρουν φορτία μέσω των Στενών, ενισχύοντας τους φόβους ότι η σύγκρουση - η οποία δεν δείχνει σημάδια ύφεσης - θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό αν συνεχιστεί, σύμφωνα με αναλυτές.

«Η αγορά ασφάλισης πολεμικών κινδύνων έχει αντιδράσει πιο άμεσα», λόγω του κινδύνου μεγάλων, συγκεντρωμένων απωλειών σε περίπτωση που πολλά πλοία πληγούν στην ίδια περιοχή, δήλωσε ο Στέφεν Ρούντμαν, επικεφαλής του τμήματος ναυτιλίας για την Ασία στην παγκόσμια ασφαλιστική εταιρεία Aon, προσθέτοντας ότι αν η κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά, είναι πιθανή μια περαιτέρω διόρθωση των τιμών.

«Τα πρόσθετα ασφάλιστρα για τα πλοία που διέρχονται από ύδατα υψηλού κινδύνου αυξάνονται απότομα και ενδέχεται να συνεχίσουν να παρουσιάσουν ρευστότητα, βραχυπρόθεσμα», δήλωσε.

Τα ασφάλιστρα κινδύνου πολέμου για τα φορτία αυξάνονται επίσης, με τις προσφορές να αναθεωρούνται για κάθε ταξίδι ξεχωριστά, ιδίως για τις συναλλαγές ενέργειας και χύδην εμπορευμάτων, ανέφερε.

Αναλυτές της Jefferies εκτίμησαν την Πέμπτη ότι οι πιθανές απώλειες του κλάδου από τουλάχιστον επτά πλοία που αναφέρθηκαν ως κατεστραμμένα, κατά τη στιγμή της δημοσίευσης της έκθεσής τους στις 5 Μαρτίου, θα μπορούσαν να φθάσουν τα 1,75 δισεκατομμύρια δολάρια.

Με τα περισσότερα δεξαμενόπλοια να αποτιμώνται μεταξύ 200 και 300 εκατομμυρίων δολαρίων, το νέο ασφάλιστρο 3% θα συνεπαγόταν ασφάλιστρο κινδύνου πολέμου για το κύτος περίπου 7,5 εκατομμυρίων δολαρίων, από περίπου 0,25% ή 625.000 δολάρια πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, πρόσθεσε η χρηματιστηριακή εταιρεία.

Ο Άνγκους Μπλέινι, διευθυντής του ναυτιλιακού τμήματος της Gallagher, μιας μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας, δήλωσε στο Reuters αυτή την εβδομάδα ότι οι ναυτιλιακές ασφαλιστικές εταιρείες στην αγορά του Λονδίνου εξακολουθούν να προσφέρουν κάλυψη, αλλά ότι τα ασφάλιστρα αυξάνονται, χωρίς να παρέχει συγκεκριμένα στοιχεία. Το κόστος θα ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του πλοίου, το φορτίο και τη διαδρομή, πρόσθεσε.

Ο όγκος των πλοίων

Περισσότερα από 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, συμπυκνώματος και καυσίμων διέρχονταν καθημερινά από το στενό κατά μέσο όρο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης Vortexa. Περίπου το ένα πέμπτο του συνολικού πετρελαίου που καταναλώνει ο κόσμος διέρχεται από τα Στενά.

«Παραμένουν περίπου 1.000 πλοία, τα μισά από τα οποία είναι δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου, με συνολική αξία κύτους που υπερβαίνει τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια στον Περσικό/Αραβικό Κόλπο και τα γύρω ύδατα», δήλωσε σε ανακοίνωση η Σίλα Κάμερον, διευθύνουσα σύμβουλος της Lloyd's Market Association.

Συμπλήρωσε ότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών των πλοίων ήταν ασφαλισμένα στην αγορά του Λονδίνου και η ασφάλιση «παραμένει σε ισχύ».

Τουλάχιστον 200 πλοία παρέμειναν αγκυροβολημένα σε ανοιχτά νερά στα ανοικτά των ακτών των μεγάλων παραγωγών του Κόλπου.

Η DBRS έγραψε σε σημείωμα νωρίτερα αυτό το μήνα ότι οι αντασφαλιστές ενδέχεται να ανταποκριθούν αυξάνοντας το επίπεδο ζημιών στο οποίο ενεργοποιείται η ευθύνη τους ή μειώνοντας τη χωρητικότητα, «αφήνοντας τους κύριους ασφαλιστές να αναλάβουν μεγαλύτερο κίνδυνο και ενδεχομένως να ασκήσουν πίεση στα επίπεδα φερεγγυότητας».

«Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα υποστούν πίεση, καθώς τα εμπορεύματα θα ανακατευθύνονται μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας ή χερσαίων διαδρομών, αυξάνοντας τους χρόνους και τα κόστη μεταφοράς», πρόσθεσε.

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή