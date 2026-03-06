Αρκετές δεκάδες αξιωματικοί των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν εγκατέλειψαν τη Βηρυτό τις τελευταίες 48 ώρες, φοβούμενοι ότι θα αποτελέσουν στόχο ισραηλινών επιθέσεων, σύμφωνα με δύο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους άμυνας και μία ακόμη πηγή με γνώση της κατάστασης, που μίλησαν στο Axios.

Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι από τους Ιρανούς αξιωματικούς ήταν μέλη της επίλεκτης Δύναμης Κουντς, η οποία δρα ως στρατιωτικός σύμβουλος της Χεζμπολάχ και έχει σημαντική επιρροή στις επιχειρήσεις της οργάνωσης.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο ρόλος των Φρουρών της Επανάστασης στον στρατιωτικό σχεδιασμό της Χεζμπολάχ αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς το Ισραήλ εξουδετέρωνε συστηματικά πολλούς από τους πιο έμπειρους διοικητές της οργάνωσης.

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, η αποδυναμωμένη ηγεσία της Χεζμπολάχ ήταν αρχικά απρόθυμη να ανοίξει νέο μέτωπο με το Ισραήλ, αλλά τελικά εισήλθε στον πόλεμο την 1η Μαρτίου υπό ισχυρές πιέσεις από το Ιράν.

Από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο, το Ισραήλ έχει σκοτώσει τον διοικητή της μονάδας της Δύναμης Κουντς στον Λίβανο σε πλήγμα στην Τεχεράνη, καθώς και τον αναπληρωτή του σε επίθεση στη Βηρυτό.

Την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε δημόσιο τελεσίγραφο προς τους εκπροσώπους του ιρανικού καθεστώτος που βρίσκονται ακόμη στον Λίβανο, προειδοποιώντας ότι θα τους «στοχοποιήσει όπου κι αν βρίσκονται» αν δεν εγκαταλείψουν τη χώρα μέσα σε 24 ώρες.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους άμυνας, αρκετές δεκάδες μέλη των Φρουρών έχουν ήδη φύγει από τον Λίβανο μετά την προειδοποίηση, ορισμένοι εκ των οποίων επιχειρούσαν από την ιρανική πρεσβεία στη Βηρυτό.

Μια μικρή ομάδα παραμένει στη χώρα για να διατηρεί την παρουσία της Δύναμης Κουντς και να συντονίζεται με τη Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, σε μια πρωτοφανή κίνηση, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ διέταξε την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την αποτροπή κάθε στρατιωτικής δραστηριότητας από μέλη των Φρουρών της Επανάστασης στη χώρα, ανοίγοντας τον δρόμο ακόμη και για την απέλασή τους.

Την ίδια ώρα, καθώς οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ αυξάνονται, κλιμακώνεται και η ισραηλινή απάντηση.

Παράλληλα, ισραηλινές δυνάμεις έχουν αναπτύξει επιπλέον στρατεύματα στον νότιο Λίβανο, καταλαμβάνοντας νέες θέσεις κοντά στα σύνορα, τις οποίες χαρακτηρίζουν αμυντικά μέτρα για την αποτροπή πιθανής επίθεσης της Χεζμπολάχ.

