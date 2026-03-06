IDF: Προειδοποίηση εκκένωσης για χωριά της κοιλάδας Μπεκάα πριν από πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ (vid)

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) εξέδωσε νέα, ευρείας κλίμακας προειδοποίηση εκκένωσης για περιοχές της κοιλάδας Μπεκάα στον ανατολικό Λίβανο, ενόψει αεροπορικών επιδρομών σε στόχους της Χεζμπολάχ.

«Επείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους της περιοχής Μπεκάα, και συγκεκριμένα των χωριών Νάμπι Σιτ, Χάντερ, Σαραΐν αλ-Φάουκα και Σαραΐν αλ-Τάχτα. Η δραστηριότητα της Χεζμπολάχ στην περιοχή αναγκάζει τις IDF να ενεργήσουν με ισχύ εναντίον της στρατιωτικής της υποδομής. Οι IDF δεν σκοπεύουν να σας βλάψουν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان منطقة البقاع وتحديدًا سكان القرى النبي شيت، الخضر، سرعين الفوقا وسرعين التحتا



🔸إن أنشطة حزب الله في المنطقة تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة وذلك لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة له. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.



🔸لضمان سلامتكم ندعوكم الى إخلاء… pic.twitter.com/Bc3BQZCuJE — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 6, 2026

«Για τη δική σας ασφάλεια, σας καλούμε να εκκενώσετε άμεσα την περιοχή και να κατευθυνθείτε προς τα βόρεια», πρόσθεσε.

Ο Αντραΐ προειδοποίησε επίσης ότι «όποιος βρίσκεται κοντά σε μέλη της Χεζμπολάχ, στις εγκαταστάσεις της ή στα όπλα της θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του και τη ζωή των μελών της οικογένειάς του».

«Θα σας ενημερώσουμε όταν θα είναι ασφαλές να επιστρέψετε στα σπίτια σας», κατέληξε.

