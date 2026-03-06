ΟΗΕ: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στη Μέση Ανατολή από την αρχή του πολέμου 

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι σχεδόν 100.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εντός του Λιβάνου και δεκάδες χιλιάδες Σύροι πρόσφυγες έχουν διαφύγει πίσω στα σύνορα, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στην περιοχή ως «σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Το Ισραήλ έχει εκδώσει διαταγές εκκένωσης μεγάλης κλίμακας για το νότιο Λίβανο και τμήματα της Βηρυτού εν μέσω εχθροπραξιών με την Χεζμπολάχ, από την έναρξη της αεροπορικής εκστρατείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Η UNHCR έχει κηρύξει την κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή ως σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί άμεση αντίδραση σε ολόκληρη την περιοχή και στη Νοτιοανατολική Ασία», δήλωσε ο Αγάκι Ιτο, διευθυντής έκτακτης ανάγκης και υποστήριξης προγραμμάτων της υπηρεσίας προσφύγων του ΟΗΕ, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Πρόσθεσε ότι τα στοιχεία που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής για την κλίμακα των εκτοπισμένων είναι πιθανώς υποτιμημένα.

Ανέφερε ότι περίπου 100.000 άτομα έχουν εκτοπιστεί εντός του Ιράν κατά τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης και ότι το προσωπικό της UNHCR στην περιοχή λαμβάνει καθημερινά εκατοντάδες κλήσεις από Ιρανούς που ζητούν βοήθεια.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εντείνει την επιτήρηση των ασθενειών στο Λίβανο λόγω της μαζικής εκτόπισης, δήλωσε η περιφερειακή διευθύντρια Χανάν Μπαλκί.

«Μας ανησυχεί πολύ ο αριθμός των εκτοπισμένων πληθυσμών και η έλλειψη επαρκούς νερού και αποχέτευσης», δήλωσε.

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή