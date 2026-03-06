Τηλεφωνική συνομιλία Μελόνι-Ερντογάν: Αλληλεγγύη της Ιταλίας προς την Τουρκία για την αδικαιολόγητη πυραυλική επίθεση που δέχθηκε

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης, «η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε πρώτα απ' όλα, την εγγύτητά της και την αλληλεγγύη της προς την Τουρκία, στρατηγικό εταίρο της Ιταλίας και σύμμαχο του ΝΑΤΟ, για την αδικαιολόγητη πυραυλική επίθεση που δέχθηκε».

«Μελόνι και Ερνογάν αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή, βάσει και των επαφών της Ιταλίδας πρωθυπουργού, κατά τις περασμένες ημέρες, με τους διάφορους πολιτικούς ιθύνοντες της Μέσης Ανατολής, όπως και με αναφορά στις επιπτώσεις της κρίσης σε διεθνές επίπεδο», προστίθεται στην ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης.