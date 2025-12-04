Η Μαύρη Θάλασσα είναι ζωτικής σημασίας για τη μεταφορά σιτηρών, πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων. Τα ύδατά της μοιράζονται η Βουλγαρία, η Γεωργία, η Ρουμανία και η Τουρκία, καθώς και η Ρωσία και η Ουκρανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Ρωσία στη Μαύρη Θάλασσα τις τελευταίες ημέρες απειλούν την ασφάλεια όλων στην περιοχή και δείχνουν ότι η έκταση του πολέμου στην Ουκρανία διευρύνεται.

Τα πλοία που πλέουν προς ρωσικούς ή ουκρανικούς λιμένες ή τερματικούς σταθμούς στη Μαύρη Θάλασσα ή γύρω από την Αζοφική Θάλασσα απαιτούν πρόσθετη ασφάλιση κινδύνου πολέμου, η οποία συνήθως ορίζεται για περίοδο επτά ημερών.

Οι απειλές της Ρωσίας

Οι ασφαλιστές εξέταζαν προηγουμένως τους όρους της ασφάλισης πολέμου κάθε 48 ώρες, αλλά οι τελευταίες εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε καθημερινές αναθεωρήσεις, σύμφωνα με τις πηγές.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρι Πούτιν απείλησε την Τρίτη να διακόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα ως απάντηση στις επιθέσεις εναντίον των δεξαμενόπλοιων, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα λάβει μέτρα εναντίον των δεξαμενόπλοιων των χωρών που βοήθησαν την Ουκρανία.

Η διαφορά μεταξύ του κόστους της ασφάλισης πολέμου για τα ρωσικά και τα ουκρανικά λιμάνια είχε μειωθεί τις τελευταίες δύο ημέρες. Τα ρωσικά λιμάνια είχαν προηγουμένως υψηλότερα ασφάλιστρα.

Το κόστος της ασφάλισης πολέμου για ορισμένες λιμενικές στάσεις έχει υπολογιστεί μεταξύ 0,6% και 1% της αξίας ενός πλοίου την τελευταία ημέρα από ορισμένους ασφαλιστές, από 0,4-0,6% την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε το δημοσίευμα

Τα ποσοστά του 1% θα είναι τα υψηλότερα από τα τέλη του 2023, αν και εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από τα υψηλά επίπεδα του 2% για την Ερυθρά Θάλασσα στο αποκορύφωμα των επιθέσεων της πολιτοφυλακής Χούτι της Υεμένης το 2024, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς.

Οι μικρές αυξήσεις μεταφράζονται σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια επιπλέον ημερήσιου κόστους μόνο για την ασφάλιση.

Μια επιλογή που μπορεί να εξετάσουν οι ασφαλιστές είναι να ακυρώσουν εντελώς την κάλυψη, αν και δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις ότι αυτό θα συμβεί, ανέφεραν οι πηγές.

Τα πρόσθετα ασφάλιστρα πολέμου είναι πιθανό να αυξηθούν «εάν η ρητορική της Ρωσίας μεταφραστεί σε επιθέσεις κατά της ναυτιλίας στη Μαύρη Θάλασσα», δήλωσε ο Μάρκους Μπέικερ, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της ναυτιλίας στην ασφαλιστική εταιρεία Marsh.

«Μπορεί επίσης να δούμε μια επέκταση στην περιοχή του αντιληπτού αυξημένου κινδύνου, εάν πραγματοποιηθούν περαιτέρω επιθέσεις κατά της τουρκικής ναυτιλίας πιο κοντά στην Τουρκία».

Σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει την αδιάκοπη ροή ενέργειας, η Τουρκία έχει ζητήσει από τη Ρωσία, την Ουκρανία και όλα τα άλλα μέρη να κρατήσουν τις ενεργειακές υποδομές εκτός της σύγκρουσής τους.

Η Ουκρανία, η οποία έχει στοχεύσει τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου ενώ η Μόσχα βομβαρδίζει το ουκρανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση σε δύο άδειο δεξαμενόπλοια που κατευθύνονταν προς ένα ρωσικό λιμάνι την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, το Κίεβο αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με ένα περιστατικό που συνέβη την Τρίτη, στο οποίο ένα δεξαμενόπλοιο με ρωσική σημαία φορτωμένο με ηλιέλαιο δήλωσε ότι δέχτηκε επίθεση από drone.

«Τα επίπεδα απειλής για τα δεξαμενόπλοια που προσεγγίζουν ρωσικά λιμάνια και τα πλοία που προσεγγίζουν ουκρανικά λιμάνια έχουν αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε την Πέμπτη η βρετανική εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Ambrey, προσθέτοντας ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να ζητούν επιθεωρήσεις του κύτους για τον έλεγχο της ύπαρξης ναρκών τύπου limpet μετά από προσεγγίσεις σε ρωσικά λιμάνια.