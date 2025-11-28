Βρετανία: Τα αποτελέσματα του νέου Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού

Η Συνέλευση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) εξέλεξε 40 κράτη-μέλη που θα συγκροτήσουν το Συμβούλιο του για την επόμενη διετή θητεία 2026 -2027.

Οι εκλογές ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή κατά τη διάρκεια των εργασιών της 34ης Συνόδου του Οργανισμού που έλαβε χώρα στην έδρα του στο Λονδίνο.

Ποιο συγκεκριμένα όλα τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Στην Πρώτη κατηγορία ( Α) που αφορά την παροχή διεθνών ναυτιλιακών υπηρεσιών και συγκροτείται από 10 μέλη εξελέγησαν: Κίνα, Ελλάδα, Ιταλία, Ιαπωνία, Λιβερία, Νορβηγία, Παναμάς, Δημοκρατία της Κορέας, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Στην Δεύτερη κατηγορία ( Β) που αφορά το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο και συγκροτείται επίσης από 10 μέλη, εξελέγησαν: Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Κάτω Χώρες, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στην Τρίτη (Γ) κατηγορία που αφορά ειδικά συμφέροντα στη ναυτιλία και τη ναυσιπλοΐα, και συγκροτείται από 20 μέλη εξελέγησαν: Μπαχάμες, Βέλγιο, Χιλή, Κύπρος, Αίγυπτος, Φινλανδία, Ινδονησία, Τζαμάικα, Μαλαισία, Μάλτα, Μεξικό, Μαρόκο, Νιγηρία, Περού, Φιλιππίνες, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Νότια Αφρική και Τουρκία.

Αναλυτικότερα στην κατηγορία αυτή τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Σιγκαπούρη 149, Σαουδική Αραβία 142, Βέλγιο 141, Τουρκία 139, Ινδονησία 138, Κατάρ 137, Κύπρος 136, Φιλιππίνες 136, Μάλτα 133, Αίγυπτος 132, Μαρόκο 130, Τζαμάικα 129, Μαλαισία 129, Περού 127, Χιλή 126, Μεξικό 126, Μπαχάμες 125, Φινλανδία 118, Νότια Αφρική 117, Νιγηρία 116.

Το νέο Συμβούλιο του IMO θα συγκροτηθεί σε σώμα κατά την 136η Σύνοδό του στις 4 Δεκεμβρίου, οπότε θα εκλεγούν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος για τη νέα διετία.