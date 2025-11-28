Λιανεμπόριο Θεσσαλονίκης: Η Τσιμισκή παραμένει ο πιο «καυτός» εμπορικός δρόμος - Η διπλή όψη και οι νέες μισθώσεις

Η λιανική αγορά της Θεσσαλονίκης καταγράφει σταθερή δυναμική το τρίτο τρίμηνο του 2025, σε ένα περιβάλλον όπου η ζήτηση ενισχύεται τόσο από την τουριστική κίνηση όσο και από τη σταδιακή ανάκαμψη του οικονομικού κλίματος.Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» σημείωσε άνοδο 10% στις διεθνείς αφίξεις τον Σεπτέμβριο, στοιχείο που αποτυπώνει τον αυξανόμενο ρόλο της πόλης ως τουριστικού και εμπορικού κόμβου, σύμφωνα με την Cushman & Wakefield. Η Τσιμισκή, ως ο κορυφαίος εμπορικός δρόμος της πόλης, παραμένει ισχυρό σημείο αναφοράς για διεθνείς και ελληνικές αλυσίδες, με νέες μισθώσεις που επιβεβαιώνουν εν μέρει τη συνέχιση της θετικής πορείας της αγοράς.

