Οι λιμενικές αρχές της Τουρκία έχουν αρχίσει να ζητούν ανεπίσημα από τους ναυτιλιακούς πράκτορες να υποβάλλουν επιστολές στις οποίες δηλώνεται ότι τα πλοία δεν έχουν σχέση με το Ισραήλ και δεν μεταφέρουν στρατιωτικό ή επικίνδυνο φορτίο με προορισμό τη χώρα αυτή, μετέδωσε την Πέμπτη το Reuters.

Οι πηγές που επικαλείται το πρακτορείο ανέφεραν οι τουρικές αρχές έδωσαν προφορικές οδηγίες στους λιμενικούς πράκτορες να υποβάλλουν γραπτές διαβεβαιώσεις, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει επίσημη εγκύκλιος για το θέμα.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η οδηγία ισχύει για όλα τα λιμάνια της Τουρκίας.

Η εγγυητική επιστολή πρέπει να δηλώνει ότι οι ιδιοκτήτες, οι διαχειριστές και οι χειριστές των πλοίων δεν έχουν δεσμούς με το Ισραήλ και ότι ορισμένα είδη φορτίου, συμπεριλαμβανομένων εκρηκτικών και ραδιενεργών υλικών ή στρατιωτικού εξοπλισμού, δεν βρίσκονται επί του πλοίου με προορισμό το Ισραήλ, ανέφερε η δεύτερη πηγή.

Το υπουργείο μεταφορών δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Πέρυσι, η Τουρκία διέκοψε τις εμπορικές συναλλαγές με το Ισραήλ, αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, λόγω του πολέμου στη Γάζα με τη Χαμάς.