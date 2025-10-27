Αχάριστοι και μικρόψυχοι

Καλύτερα, τελικά, που δεν πήγαν μέχρι την κηδεία του Σαββόπουλου. Αν και λίγη ντροπή να είχαν μέσα τους, θα τους είχε αποτρέψει. Ας έστελναν μια επίσημη αντιπροσωπεία. Για τα μάτια του κόσμου. Η απουσία όμως των Φάμελλου, Ανδρουλάκη και Χαρίτση δείχνει περισσότερα από όσα θέλησαν να κρύψουν με την απουσία τους.

Το έγραψα και αντιπροχτές: «Ήταν βεβαίως αριστερός, αλλά ενός ξεχωριστού είδους. Από αυτούς που δεν τους αντέχει και δεν αντέχουν μέσα στον καθωσπρεπισμό των οργανωμένων.»

Δεν πίστευα ότι θα το επιβεβαιώσουν με τόση μικρότητα, τόσο μικρονοϊκά, τόσο γρήγορα, αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν και καμώνονται πως μπορούν να κυβερνήσουν αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, τι θα πάθαιναν αν ήσαν εκεί, στα καθίσματα της εκκλησίας που έμειναν ντροπιαστικά κενά;

Δεν πίστευα πως δεν θα ντραπούν να κοιτάξουν από αύριο όσες και όσους μεταξύ εκείνων που τους ακολουθούν και τους ψηφίζουν και να τους «εξηγήσουν» κάποιον ξεδιάντροπο «λόγο» που δικαιολογεί την αχάριστη συμπεριφορά τους.

Δεν πίστευα ότι σήμερα, στην Ελλάδα, υπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί, απροκάλυπτα αυταρχικοί, ώστε να επιχειρήσουν με αυτόν τον τρόπο να απορρίψουν έναν καλλιτέχνη για κάποια πολιτικά του σχόλια. Προφανώς επειδή, αθυρόστομος και απελευθερωμένος καθώς ήταν ο μεγάλος τραγουδοποιός, τους είχε κάποτε επιπλήξει, ως καθείς μας έχει το δικαίωμα, για τις επικαιρικές επιλογές τους.

Φαντασθείτε τι θα συνέβαινε αν αυτοί οι άνθρωποι αποκτήσουν χουν την εξουσία να κρίνουν τι μπορεί και τι δεν μπορεί να λέει ένας καλλιτέχνης, για την πολιτική και την καθημερινότητα.

Φαντασθείτε τι σκέφτονται για όσους μεταξύ μας τολμούν να διαφωνούν μαζί τους και όποτε έχουμε την ευκαιρία, τους το λένε για να το ακούσουν.

Φαντασθείτε τι αντιλήψεις κρύβουν στα έγκατα της πολιτικής τους συνείδησης για την πραγματική ελευθερία έκφραση.

Φαντασθείτε πόσο «ανθρωπάκια» είναι, όπως θα τους είχε όμορφα αποκαλύψει ο μέγας Ράιχ αν τους ενέτασσε στην ψυχαναλυτική ανάλυση του αυταρχισμού. Όταν μάλιστα κι αυτοί θα έχουν πολλές φορές τραγουδήσει κάποια από τα περιπαικτικά και τόσο ανατρεπτικά τραγούδια που μας άφησε ο Σαββόπουλος για να τον θυμόμαστε.

Τόσο αχάριστοι, τόσο μικρόψυχοι!