Μην υποτιμάτε τη ΝΔ. Και το 2023 30% της έδιναν!

Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες των εκλογών του 2023 η ΝΔ συγκέντρωνε στις έρευνες των δημοσκοπήσεων μέσο ποσοστό μετρήσεων 31,3% έναντι 25,4% του ΣΥΡΙΖΑ. Το ποσοστό αυτό εκτοξεύτηκε στην κάλπη στο 40,79%. Σήμερα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη ΝΔ γύρω στο 30%. Αυτό δεν σημαίνει ότι στις εκλογές θα πάρει αυτόματα 40%. Άλλωστε, εκείνο το ποσοστό είχε εκπλήξει τους πάντες. Αυτό που δείχνει είναι ότι η ΝΔ συντηρεί τη σχέση αλληλεπίδρασης με τις βασικές δεξαμενές των ψηφοφόρων της. Στο χέρι της είναι να αυξήσει την επιρροή της.

Βιάζονται να «τελειώσουν» τον κ. Μητσοτάκη, αλλά οι αριθμοί δεν είναι με το μέρους τους. Τους ίδιους αριθμούς διαβάζουν όλοι. Κι έτσι εξηγείται η προσπάθειά τους να αναγκάσουν (;) τον εκλεγμένο πρωθυπουργό να… παραδώσει την εξουσία εν κινήσει. Να τους πει ένα πρωί «παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω» και «αφήνω τα κλειδιά της κυβέρνησης στον εκλεκτό σας». Μοιάζει παρανοϊκό. Για την ακρίβεια μοιάζει με μια απελπισμένη προσπάθεια να αποτραπεί μία τρίτη τετραετία για τον κ. Μητσοτάκη.

Ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο να μιλήσει στο δικό του κοινό και να αγνοήσει τον θόρυβο που παράγουν τα μέσα ενημέρωσης της διαπλοκής. Το σημαντικό για τη ΝΔ είναι ότι υπάρχουν ομάδες πολιτών που για διαφορετικό λόγο η κάθε μία νιώθει πιο κοντά στη ΝΔ απ’ ότι σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Είναι οι νοικοκυραίοι, οι αποκαλούμενοι σκωπτικά από την αριστερά ως «κυρ Παντελήδες». Είναι ένα φιλελεύθερο κοινό που θεωρεί την αριστερά ιδεολογικό του αντίπαλο. Είναι ένας συντηρητικός κόσμος που στην πλειοψηφία του συσπειρώνεται γύρω από την Εκκλησία. Πρόκειται για διαφορετικά κοινά που εκφράζονται εδώ και δεκαετίες από τη ΝΔ. Αυτός ο κόσμος μπορεί να είναι σε ένα βαθμό δυσαρεστημένος, αλλά είναι έτοιμος να δει με θετική προδιάθεση τη ΝΔ.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει κάνει μεγάλη ζημιά. Όπως ζημιά προξένησαν τα Τέμπη, αλλά και η απόφαση για τα ομόφυλα ζευγάρια. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση αυτή κυβερνάει 6 χρόνια. Η φθορά είναι φυσιολογική. Δεν είναι πάντως τόσο μεγάλη όσο θα περίμενε κανείς με βάση αυτά που έχουν συμβεί ή όσο θα επιθυμούσαν τα οικονομικά συμφέροντα που θα ήθελαν να δουν άμεσα μια άλλη κυβέρνηση. Κι αυτό εξηγείται!

Εκείνα που ενδιαφέρουν, τελικά, τον κόσμο είναι τελείως διαφορετικά από εκείνα που ενδιαφέρουν τα πρωτοσέλιδα του Τύπου ή τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων. Μόνο έτσι εξηγείται και το άλμα στο 40% στις εκλογές. Αυτός ο κόσμος βλέπει ότι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να εγγυηθεί εκείνα που θεωρεί «κεκτημένα», είτε πρόκειται για θέματα της Οικονομίας, είτε για τα εθνικά θέματα.

Οπότε ας μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Μέχρι τις εκλογές έχει ακόμη πολύ δρόμο. Και τον χρόνο αυτόν τον χρειάζεται ο κ. Μητσοτάκης για να θυμίσει σε αυτό το 40% για ποιους λόγους τους ενώνουν περισσότερα από εκείνα που τους χωρίζουν. Μετά τα όσα συνέβησαν πάντως το 2023, ας είμαστε προετοιμασμένοι για μια ακόμη «έκπληξη». Που απ’ ότι φαίνεται δεν θα είναι και τόσο έκπληξη.

Θανάσης Μαυρίδης

