Stablecoins: 9 ευρωπαϊκές τράπεζες συμπράττουν για να αντιμετωπίζουν την κυριαρχία των ΗΠΑ

Μια ομάδα εννέα ευρωπαϊκών τραπεζών, μεταξύ των οποίων οι κολοσσοί ING και UniCredit, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι προχωρά στη σύσταση νέας εταιρείας με σκοπό την έκδοση ενός stablecoin σε ευρώ, μια κίνηση που ελπίζουν ότι θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της κυριαρχίας των ΗΠΑ στην ψηφιακή αγορά.

Εκτός από την ING και την UniCredit, στις άλλες τράπεζες που συμμετέχουν στη νέα εταιρεία περιλαμβάνονται η Banca Sella, η KBC, η DekaBank, η Danske Bank, η SEB, η Caixabank και η Raiffeisen Bank International.

Πολλές από τις κορυφαίες αμερικανικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες ετοιμάζονται να εκδώσουν τα δικά τους κρυπτονομίσματα με εγγύηση σε δολάρια, μετά την υπογραφή από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ενός νόμου που ρυθμίζει τους κανόνες για τα stablecoins, οι οποίοι θα μπορούσαν να εδραιώσουν περαιτέρω την ηγεμονία των ΗΠΑ.

Η χρήση των stablecoins - που έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν σταθερή αξία και υποστηρίζονται από παραδοσιακά νομίσματα - έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, ιδίως μεταξύ των εμπόρων κρυπτονομισμάτων που μεταφέρουν κεφάλαια από και προς πιο ασταθή tokens. Ωστόσο, χρησιμοποιούνται επίσης σε mainstream ψηφιακές πληρωμές και διασυνοριακές συναλλαγές.

Η νέα εταιρεία των ευρωπαϊκών τραπεζών με έδρα το Άμστερνταμ αναμένεται να λανσάρει το stablecoin της το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους.

Ο σκεπτικισμός της ΕΚΤ

Ενώ η παγκόσμια έκδοση σταθερών νομισμάτων ανέρχεται σε σχεδόν 300 δισεκατομμύρια δολάρια, τα σταθερά νομίσματα σε ευρώ ανήλθαν συνολικά σε μόλις 620 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα η Τράπεζα της Ιταλίας, με τα token που είναι συνδεδεμένα με το δολάριο να κυριαρχούν κατά κόρον.

«Η πρωτοβουλία θα προσφέρει μια πραγματική ευρωπαϊκή εναλλακτική λύση στην αγορά σταθερών νομισμάτων που κυριαρχείται από τις ΗΠΑ, συμβάλλοντας στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης στον τομέα των πληρωμών», δήλωσαν οι τράπεζες.

Γραφικό που δείχνει την κεφαλαιοποίηση της αγοράς των stablecoin που είναι συνδεδεμένα με το δολάριο.

Ξεκίνησαν την προσπάθεια, η οποία, όπως δήλωσαν, θα δημιουργήσει ένα token που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γρήγορες, χαμηλού κόστους πληρωμές και διακανονισμούς, ακόμη και αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκφράζει σκεπτικισμό για τα σταθερά νομίσματα.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε τον Ιούνιο ότι τα ιδιωτικά εκδοθέντα stablecoins ενέχουν κινδύνους για τη νομισματική πολιτική και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ως ασφαλέστερη εναλλακτική λύση, προέτρεψε τους Ευρωπαίους νομοθέτες να θεσπίσουν νομοθεσία που θα υποστηρίζει την κυκλοφορία μιας ψηφιακής έκδοσης του ενιαίου νομίσματος της ΕΕ.

Ορισμένες εμπορικές τράπεζες, ωστόσο, έχουν αντιταχθεί στην εισαγωγή ενός ψηφιακού ευρώ, φοβούμενες ότι θα αδειάσει τα ταμεία τους, καθώς οι πελάτες θα μεταφέρουν μετρητά από τις τράπεζες στην ασφάλεια ενός πορτοφολιού εγγυημένου από την ΕΚΤ.

Προ ημερών, ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας και μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, υπογράμμισε τους κινδύνους που ενέχει η ύστερηση της Ευρώπης έναντι των ΗΠΑ στα stablecoins.

Το κονσότυιουμ των 9 ανέφερε ότι και άλλες τράπεζες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία και ότι σύντομα θα διοριστεί διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Μια πρόσφατη έκθεση της Deutsche Bank υπογράμμισε ότι οι αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς, ειδικότερα, υιοθετούν stablecoins βασισμένα στο δολάριο για να αντικαταστήσουν τις τοπικές καταθέσεις και τα μετρητά.

«Αυτό έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο νομισματικό δίλημμα: οι χώρες πρέπει να υιοθετήσουν stablecoins ή να διακινδυνεύσουν να μείνουν πίσω. Η Ευρώπη βρίσκεται υπό ιδιαίτερη πίεση», ανέφερε η έκθεση.

Ο κλάδος κρυπτονομισμάτων της Societe Generale, SG-FORGE, κυκλοφόρησε ένα σταθερό stablecoin στο ευρώ το 2023, αν και δεν έχει υιοθετηθεί ευρέως, με μόλις 56,2 εκατομμύρια ευρώ σε κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ιστότοπό του. Η γαλλική τράπεζα κυκλοφόρησε επίσης ένα stablecoin βασισμένο στο δολάριο ΗΠΑ νωρίτερα φέτος, με κυκλοφορία μόλις 32,25 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Bank of America και η Citigroup είναι μεταξύ των αμερικανικών τραπεζών που έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο έκδοσης δικών τους σταθερών νομισμάτων. Ωστόσο, λίγες τράπεζες έχουν πράγματι κυκλοφορήσει ένα, και ο κλάδος παραμένει κυριαρχούμενος από μη τραπεζικούς φορείς όπως η Tether και η Circle.