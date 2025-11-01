«Ψυχραιμία» στο bitcoin, έπειτα από τις πρώτες μηνιαίες απώλειες από το 2018

Ήπιες διακυμάνσεις εμφάνιζε για το Σάββατο το bitcoin, μετά από το αρνητικό κλείσιμο του Οκτωβρίου και τις πρώτες μηνιαίες απώλειες που εμφάνισε το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο από το 2018.

Μετά από τις 10:00 του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας), το bitcoin ενισχυόταν οριακά κατά 0,07% στα 110.151 δολάρια.

Με μια πτώση κοντά στο 5% για το σύνολο του Οκτωβρίου, καταγράφηκε ο πρώτος μήνας απωλειών από το 2018. Ωστόσο, από την αρχή του 2025 και μέχρι χθες το bitcoin εμφάνιζε κέρδη κοντά στο 16%.

Το Reuters αναφέρει πως τον περασμένο μήνα σημειώθηκε η μεγαλύτερη εκκαθάριση κρυπτονομισμάτων στην ιστορία, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμού 100% στις κινεζικές εισαγωγές και την απειλή ελέγχου των εξαγωγών κρίσιμου λογισμικού.

Το bitcoin έπεσε στα 104.782,88 δολάρια κατά την περίοδο 10-11 Οκτωβρίου, μετά την επίτευξη νέου ρεκόρ λίγες ημέρες νωρίτερα, πάνω από τα 126.000 δολάρια.

Επιπλέον, αρκετές επιφανείς προσωπικότητες έχουν εκφράσει ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις στις αγορές μετοχών.

Ο Τζέιμι Ντιμόν, Διευθύνων Σύμβουλος της JP Morgan Chase, προειδοποίησε νωρίτερα αυτό το μήνα για τον αυξημένο κίνδυνο σημαντικής διόρθωσης στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά εντός των επόμενων έξι μηνών έως δύο ετών.