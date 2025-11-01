JOIST: Ο κόμβος που ενώνει την έρευνα με την παραγωγή και επαναπροσδιορίζει την καινοτομία στην περιφέρεια

Η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και η αξιοποίηση της καινοτομίας ως κινητήριου μοχλού για την περιφερειακή ανάπτυξη βρίσκονται μεταξύ άλλων στον πυρήνα της φιλοσοφίας του JOIST, του πλήρως ιδιωτικού πάρκου καινοτομίας με έδρα τη Λάρισα.

Η 100% ιδιωτική πρωτοβουλία έχει καταφέρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τη Θεσσαλία και τη χώρα, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ ερευνητικών ομάδων, νεοφυών επιχειρήσεων και της παραγωγικής οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα στα makedonikanea.gr