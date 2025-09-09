Wall Street

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Gemini εξασφάλισε την Nasdaq ως στρατηγικό επενδυτή πριν από την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) του, μετέδωσε το CNBC.

Η Nasdaq σχεδιάζει να επενδύσει 50 εκατομμύρια δολάρια στην κρυπτογραφική εταιρεία σε μια συνεργασία που θα επιτρέψει στο χρηματιστήριο να προσφέρει τις υπηρεσίες θεματοφυλακής της Gemini στους πελάτες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της. Η Gemini θα γίνει επίσης συνεργάτης διανομής για το σύστημα διαχείρισης συναλλαγών της Nasdaq, γνωστό ως Calypso.

Η εταιρεία κρυπτονομισμάτων σχεδιάζει να συγκεντρώσει έως και 317 εκατομμύρια δολάρια την Παρασκευή κατά την δημόσια πρεμιέρα της στον δείκτη.

«Συνεχίζουμε να επεκτείνουμε τις δυνατότητές μας για να εξυπηρετήσουμε τους θεσμικούς πελάτες μας και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό, καθώς εξελίσσεται το κανονιστικό πλαίσιο γύρω από τα κρυπτονομίσματα», δήλωσε εκπρόσωπος του Nasdaq.

Η εξέλιξη έρχεται μια μέρα μετά την υποβολή πρότασης από την Nasdaq στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) για αλλαγή των κανόνων που θα επιτρέψει την εμπορία tokenized μετοχών και προϊόντων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια.

Ενώ το ενδιαφέρον για την tokenization έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, μια επίσημη αλλαγή των κανόνων θα επέτρεπε στην Nasdaq να γίνει το πρώτο μεγάλο παραδοσιακό χρηματιστήριο που επιτρέπει την εμπορία tokenized τίτλων.

Στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, το tokenization είναι η διαδικασία έκδοσης ψηφιακών αναπαραστάσεων σε ένα δίκτυο blockchain δημόσια διαπραγματεύσιμων τίτλων, περιουσιακών στοιχείων του πραγματικού κόσμου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αξίας. Οι κάτοχοι tokenized περιουσιακών στοιχείων δεν έχουν την πλήρη κυριότητα των ίδιων των περιουσιακών στοιχείων.

Η Gemini ιδρύθηκε από τους δίδυμους Winklevoss το 2014 και διαθέτει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην πλατφόρμα της, σύμφωνα με τα στοιχεία του τέλους Ιουλίου.