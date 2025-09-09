Επιτετραμμένος πρεσβείας ΗΠΑ: Χωρίς την ηγεσία της Ελλάδας, ο Κάθετος Διάδρομος δεν θα ήταν εφικτός

«Χωρίς τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου δεν θα ήταν εφικτός», τόνισε ο νέος Επιτετραμμένος της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζος Χακ (Josh Huck), σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο περιθώριο επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη και την 89η ΔΕΘ.

«Η Ελλάδα, όπως βλέπουμε, διαδραματίζει έναν απολύτως κρίσιμο ρόλο στον Κάθετο Διάδρομο», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Η Ελλάδα», πρόσθεσε, «έχει κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά στο να τοποθετηθεί ως ενεργειακός κόμβος, με έναν τρόπο που δεν ίσχυε, αν κοιτάξουμε 10-20 χρόνια πίσω -- απλώς δεν ίσχυε».

Ο Τζος Χακ χαρακτήρισε την Ελλάδα έναν «πραγματικά σημαντικό παίκτη» και απαρίθμησε τους λόγους γι' αυτή του την εκτίμηση: «Πρώτον, υπάρχει η γεωγραφική της θέση -- απλώς η πραγματικότητα της γεωγραφίας και πού πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά, ιδιαίτερα στο ανατολικό τμήμα της. Αλλά είναι επίσης θέμα διακυβέρνησης και πολιτικής βούλησης · η (ελληνική) κυβέρνηση έχει πραγματικά δεσμευτεί σε αυτό.

Και είναι επίσης θέμα υποδομών, και οι ΗΠΑ έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Για παράδειγμα, στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, οι ΗΠΑ, μέσω του Development Finance Corporation (DFC) δέσμευσαν 125 εκατομμύρια για τη βελτίωση των ναυπηγείων, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετούν πλοία Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG/ΥΦΑ) και να προμηθεύονται περισσότερο, ιδίως αμερικανικό LNG, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Φυσικά, έχουμε επίσης μια αμερικανική εταιρεία, η οποία είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που εμπλέκονται στην πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη.

Έτσι, οι ΗΠΑ έχουν διαδραματίσει κάποιο ρόλο σε αυτό, αλλά ο ρόλος της Ελλάδας είναι πραγματικά κεντρικός. Και χωρίς την Ελλάδα, χωρίς τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, ο Κάθετος Διάδρομος δεν θα ήταν εφικτός. Είμαστε λοιπόν πολύ ενθουσιασμένοι με αυτή την ευκαιρία και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τη συνεργασία μας με την Ελλάδα, μέχρι στιγμής, σε αυτό το θέμα».

Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές LNG (και αμερικανικού) με στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, σχολίασε ότι πρόκειται για «μια πολύ σημαντική ιστορία», γιατί για πολύ καιρό, όλη η ενέργεια που έφτανε στην Ευρώπη, ή η συντριπτική πλειονότητά της, προερχόταν από την Ανατολή. «Ήταν ρωσικές πηγές ενέργειας. Και αυτό τους έδωσε μονοπωλιακό έλεγχο των ευρωπαϊκών αγορών.

Και, όπως είπε κάποιος στο πάνελ που είχαμε στο 9ο Ενεργειακό Φόρουμ ΝΑ Ευρώπης του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (σ.σ. την περασμένη Παρασκευή), η ενέργεια είναι ασφάλεια. Νομίζω ότι όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη, υπάρχει τώρα μια ευρεία διατλαντική συναίνεση ότι πρέπει να βρούμε ένα ασφαλές ενεργειακό μέλλον για την Ευρώπη, που να μην εξαρτάται από τη ρωσική ενέργεια. Εκεί λοιπόν μπαίνει ο Κάθετος Διάδρομος, και συγκεκριμένα η δυνατότητα διαφοροποίησης του εφοδιασμού μακριά από τη ρωσική ενέργεια».

Ο επιτετραμμένος της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα υπογράμμισε ακόμη ότι «οι ΗΠΑ είναι πλέον ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στον κόσμο, οπότε μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο ως στενός σύμμαχος της Ελλάδας, μεταφέροντας αυτά τα φορτία LNG στον Κάθετο Διάδρομο, περνώντας από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και τελικά ακόμη και την Ουκρανία, με έναν τρόπο που αλλάζει πραγματικά το τοπίο».

Ο Τζος Χακ χαρακτήρισε «πολύ σημαντική» αυτή την εξέλιξη και πρόσθεσε: «Βρισκόμαστε ακόμα στα αρχικά στάδια, αλλά υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν. Πιστεύω όμως ότι πρόκειται για μια πραγματικά σημαντική στρατηγική αλλαγή στην περιοχή».