Ο Τσιπολόνε της ΕΚΤ «βλέπει» το ψηφιακό ευρώ να υλοποιείται το 2029

Το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα το 2029, καθώς εντείνονται οι προσπάθειες για την υλοποίηση του μακροχρόνιου αυτού έργου, σύμφωνα με τον Πιέρο Τσιπολόνε, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, o Ιταλός αξιωματούχος αναφέρθηκε σε μια «σημαντική πρόοδο» την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των ορίων διακράτησης των πελατών, προσθέτοντας ότι τώρα βλέπει μια δυναμική.

«Η συζήτηση σε επίπεδο κρατών μελών προχωρά πολύ καλά», είπε ο Τσιπολόνε μιλώντας την Τρίτη στη Φρανκφούρτη. Συζητώντας για μια πιθανή ημερομηνία έναρξης, είπε ότι «τα μέσα του 2029 θα μπορούσαν να είναι μια δίκαιη εκτίμηση».

Η ΕΚΤ πιέζει εδώ και χρόνια για την καθιέρωση ενός ψηφιακού ευρώ, σε μια προσπάθεια να μειώσει την εξάρτηση της περιοχής από εταιρείες όπως η Visa και η PayPal για τις λιανικές πληρωμές. Οι φόβοι ότι τα σταθερά νομίσματα που υποστηρίζονται από το δολάριο και υποστηρίζονται από τον Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσαν να κερδίσουν έδαφος στην Ευρώπη προσθέτουν νέα ώθηση.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο πρέπει να ψηφίσει νομοθεσία για να υποστηρίξει την πρωτοβουλία. Μετά την έκθεση προόδου της 24ης Οκτωβρίου, οι νομοθέτες θα έχουν έξι εβδομάδες για να υποβάλουν τροπολογίες και πέντε επιπλέον μήνες για συζητήσεις, είπε ο Τσιπολόνε.

Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό μέχρι τις αρχές Μαΐου «να έχουμε και τη θέση του κοινοβουλίου», είπε.

«Πρέπει να καταλήξουμε σε μια γενική προσέγγιση, όπως την αποκαλούν, μια συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών μέχρι το τέλος του έτους», είπε ο Τσιπολόνε.