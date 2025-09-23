Ποιοι και γιατί οδηγούν τον χρυσό σε νέα ρεκόρ

Με ένα εντυπωσιακό σπριντ στο ξεκίνημα της εβδομάδας, η τιμή του χρυσού έσπασε και το φράγμα των 3.780 δολαρίων/ουγγιά, αναγκάζοντας τους αναλυτές να κάνουν εξωφρενικές προβλέψεις ακόμα και για άνοδο προς τα 7.000 δολάρια μακροπρόθεσμα. Από τη μία πλευρά είναι εύλογο να γίνονται υπερβολικές εκτιμήσεις μετά το άκρως εντυπωσιακό ράλι των τελευταίων ετών, όμως από την άλλη μοιάζει πραγματικά ακραίο ένα σενάριο στο οποίο το πολύτιμο μέταλλο θα εκτιναχθεί κατά 85%.

Ήδη, πάντως, ο χρυσός κερδίζει 43% μέσα στο 2025 και αποτελεί μία από τις κορυφαίες, σε επίπεδο επιδόσεων, επενδυτικές επιλογές, όχι μόνο φέτος αλλά την τελευταία τριετία.

Στις 26 Σεπτεμβρίου του 2022 η τιμή του χρυσού είχε υποχωρήσει στα 1.623 δολάρια/ουγγιά, με φόντο τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων που ανακοίνωσε η Fed στο εξάμηνο Μαρτίου-Σεπτεμβρίου (από το 0,25%-0,50% στο 3%-3,25%). Σήμερα, το πολύτιμο μέταλλο έχει εκτιναχθεί στα 3.780 δολάρια, καταρρίπτοντας το ένα ιστορικό υψηλό μετά το άλλο. Με άλλα λόγια, η αξία του χρυσού έχει υπερδιπλασιαστεί (+130%) μέσα σε τρία χρόνια, αντανακλώντας τον αντίκτυπο μίας σειράς παραγόντων.

Πολλά έχουν γραφτεί διεθνώς για τους καταλύτες που δίνουν ώθηση στις τιμές. Από το αυξημένο ενδιαφέρον των κεντρικών τραπεζών μέχρι την ενισχυμένη επενδυτική ζήτηση λόγω της χρησιμότητας του μετάλλου στην τεχνολογία (ρομποτική, οπτικές ίνες, ΑΙ data centers, νανοτεχνολογία, στρατιωτικός εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας κλπ). Επίσης, από την αβεβαιότητα που προκαλούν ο εμπορικός πόλεμος και οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, μέχρι τις ανησυχίες των επενδυτών αναφορικά με την ανεξαρτησία της Fed.

Ποιος είναι όμως ο βασικός λόγος που καθιστά ελκυστικό τον χρυσό; Ο καταλύτης βάσει του οποίου οι επενδυτές θα αποφασίσουν να στηρίξουν τις θέσεις τους και να στείλουν τιμή του πάνω από τα 6.000 δολάρια ή να ρευστοποιήσουν στο μέλλον; Είναι το κύρος του δημοφιλέστερου ασφαλούς καταφυγίου ή η ανάγκη των κεντρικών τραπεζών να «θωρακίσουν» ή/και να διαφοροποιήσουν τα συναλλαγματικά τους αποθέματα;

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στροφή που παρατηρείται στους εν λόγω καταλύτες. Από κει που ήταν οι κεντρικές τράπεζες και η ζήτηση από την Ασία, που έδιναν ώθηση στις τιμές, πλέον οι ειδικοί βλέπουν και τους επενδυτές της Δύσης να στρέφονται στον χρυσό, κάτι που αντικατοπτρίζεται στα διαθέσιμα των ETFs χρυσού, με φόντο τις μειώσεις των επιτοκίων της Fed.

Σύμφωνα με την UBS, η αποδυνάμωση του δολαρίου, οι μειώσεις επιτοκίων της Fed και οι ευρύτεροι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, θα στείλουν την τιμή του χρυσού στα 3.900 δολάρια, ήτοι 3,45% υψηλότερα από το τρέχον επίπεδο, στα μέσα του 2026. Η Deutsche Bank βλέπει ακόμα υψηλότερα και τοποθετεί την τιμή του χρυσού στα 4.000 δολάρια το 2026, εξαιτίας των παραγόντων που επισημαίνει η UBS και επιπλέον λόγω της ενίσχυσης της ζήτησης από τις κεντρικές τράπεζες.

Οι παραπάνω λόγοι είναι αυτοί που κάνουν την Goldman Sachs, την JPMorgan και τους αναλυτές των περισσότερων οίκων να αναμένουν άνοδο προς τα 4.000 δολάρια στο επόμενο 12μηνο και πιο μακροπρόθεσμα στα 5.000 δολάρια.

Ακόμα πιο αισιόδοξος είναι ο Κρις Γουντ της Jefferies, ο οποίος πιστεύει πως μακροπρόθεσμα ο χρυσός θα αγγίξει τα 6.600 δολάρια. Ο παγκόσμιος επικεφαλής αναλυτής του οίκου είχε το 2002 θέσει ως τιμή - στόχο τα 3.400 δολάρια και σήμερα εξηγεί ότι μπορεί να πέρασαν πάνω από 20 χρόνια, όμως κανονικά θα έπρεπε να είχαμε δει το συγκεκριμένο επίπεδο όχι φέτος αλλά πριν από 10 χρόνια. Τώρα, με βάση την ιστορική σχέση του χρυσού με το διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα στις ΗΠΑ, ο ίδιος προβλέπει άνοδο στα 6.600 δολάρια. Μένει να δούμε αν θα χρειαστούν πάλι δύο δεκαετίες για να φτάσουμε εκεί…

Η Jefferies σημειώνει ότι η τιμή του χρυσού θα μπορούσε να φτάσει ξανά σε επίπεδο που θα αντιστοιχεί στο 9,9% του διαθέσιμου κατά κεφαλήν εισοδήματος στις ΗΠΑ, όπως συνέβη και στη μεγάλη bull market στις αρχές του 1980. Αν συμβεί κάποια στιγμή αυτό – χωρίς να εκτιμάται το πότε – η τιμή του πολύτιμου μετάλλου θα ανέλθει στα 6.571 δολάρια.

Υπάρχει και κάτι ακόμα. Παρά τα ιστορικά υψηλά των χρηματιστηρίων με φόντο τη μανία για την Τεχνητή Νοημοσύνη και παρά τη δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα αποτρέπει τις πολεμικές συγκρούσεις, παρατηρείται μία διάχυτη ανησυχία για τα όσα έρχονται. Οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου δανείζονται σαν να μην υπάρχει αύριο, φτάνοντας σε μη βιώσιμα δημοσιονομικά επίπεδα, ενώ συνεχίζεται η συζήτηση για την πιθανότητα ύφεσης σε ΗΠΑ και Γερμανία.

Την ίδια ώρα, το γεωπολιτικό σκηνικό είναι έκρυθμο και ο εμπορικός πόλεμος έχει έρθει να διευρύνει το χάσμα μεταξύ ΗΠΑ - Κίνας, μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Παράλληλα, η Ρωσία δοκιμάζει τις αντοχές του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει έκρυθμη και η Κίνα συνεχίζει να απειλεί με προσάρτηση την Ταϊβάν. Από τη στιγμή, λοιπόν, που ο χρυσός είναι χωρίς καμία αμφιβολία το κορυφαίο επενδυτικό καταφύγιο, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι ενισχύουν το outlook του μετάλλου.