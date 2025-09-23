Στα ύψη ο χρυσός: Πάνω από τα 3.791 δολάρια τα futures

Οι τιμές του χρυσού αυξήθηκαν σημαντικά και την Τρίτη, υποστηριζόμενες από τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ και την αποδυνάμωση του δολαρίου, καθώς οι επενδυτές περίμεναν την ομιλία του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με την πολιτική της.

Συγκεκριμένα, τα futures του χρυσού έφτασαν στις 08:51 ώρα Ελλάδας τα 3.791,70 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η τιμή spot του κίτρινου μετάλλου άγγιξε τα 3.756,14 δολάρια ανά ουγγιά.

Το δολάριο επέκτεινε τις απώλειές του από την προηγούμενη συνεδρίαση, καθιστώντας τον χρυσό που τιμολογείται σε δολάρια φθηνότερο για τους αγοραστές του εξωτερικού.

«Πιστεύω ότι είναι κυρίως ένας παράγοντας των προσδοκιών για τη νομισματική πολιτική, των πιθανών χαμηλότερων επιτοκίων και των ανοδικών κινδύνων για τον πληθωρισμό», δήλωσε ο αναλυτής της Capital.com, Κάιλ Ρόντα.

«Η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική, αλλά σε ημερήσια βάση, αναμένουμε μια βραχυπρόθεσμη υποχώρηση λόγω τεχνικών παραγόντων», δήλωσε ο ανώτερος αναλυτής αγοράς της OANDA, Κέλβιν Γουόνγκ

Οι επενδυτές αναμένουν με ενδιαφέρον την ομιλία του Πάουελ, που θα πραγματοποιηθεί στις 19:35 ώρα Ελλάδας, για να λάβουν ενδείξεις σχετικά με την πολιτική της κεντρικής τράπεζας. Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών των ΗΠΑ, ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Fed, θα δημοσιευθεί την Παρασκευή.

Ο νέος κυβερνήτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Στίβεν Μίραν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Fed παρερμηνεύει το πόσο αυστηρή είναι η νομισματική πολιτική που έχει θεσπίσει και ότι θα θέσει σε κίνδυνο την αγορά εργασίας αν δεν προχωρήσει σε επιθετικές μειώσεις των επιτοκίων.

Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι επενδυτές εκτιμούν ότι υπάρχει 90% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο και 75% πιθανότητα για μια ακόμη μείωση τον Δεκέμβριο.

Η τιμή του αργύρου υποχώρησε κατά 0,5% στα 43,84 δολάρια ανά ουγγιά, παραμένοντας κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 ετών. Η τιμή του πλατίνα υποχώρησε κατά 0,2% στα 1.413,80 δολάρια και η τιμή του παλλαδίου υποχώρησε κατά 0,5% στα 1.173,18 δολάρια.