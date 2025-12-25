Λαγκάρντ στους FT: Η Ευρώπη βιώνει μια υπαρξιακή κρίση αλλά έχει μία ιστορική ευκαιρία

Η Κριστίν Λαγκάρντ, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τόνισε σε συνέντευξή της στους Financial Times την ανάγκη άρσης των διαρθρωτικών εμποδίων που περιορίζουν την παραγωγικότητα, την καινοτομία και τις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως ανέφερε, βάσει μετρήσεων του ΔΝΤ, που επικαλέστηκε η ΕΚΤ, τα «εσωτερικά τελωνεία» στην ευρωπαϊκή αγορά ισοδυναμούν με δασμούς 110% στις υπηρεσίες και 60% στα αγαθά, περιορίζοντας σημαντικά τη διασυνοριακή οικονομική δραστηριότητα εντός της Ένωσης. Η Λαγκάρντ χαρακτήρισε αυτό το ζήτημα κρίσιμο και απαίτησε άμεση αντιμετώπιση. «Αυτό είναι που πρέπει να διορθώσουμε και να το διορθώσουμε σύντομα» επισήμανε.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια «υπαρξιακή κρίση», αλλά ταυτόχρονα διαθέτει μια ιστορική ευκαιρία, εφόσον κινηθεί γρήγορα και στρατηγικά.

Απαντώντας στις προτάσεις του Εμανουέλ Μακρόν για αλλαγή των στόχων της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, σημείωσε ότι τα προβλήματα της ευρωζώνης δεν αφορούν τη νομισματική πολιτική, αλλά τα εμπόδια της ενιαίας αγοράς, τα οποία δεν θα επιλύονταν ούτε με μηδενικά επιτόκια ούτε με ποσοτική χαλάρωση.

Υπενθύμισε ότι, βάσει της ευρωπαϊκής συνθήκης, η ΕΚΤ επικεντρώνεται στη σταθερότητα των τιμών, αλλά οφείλει να λαμβάνει υπόψη και παράγοντες όπως η απασχόληση, η παραγωγικότητα και η κλιματική αλλαγή.

Κεντρικό στοιχείο για την αναπτυξιακή μετάβαση και ζωτικής σημασίας για τις εταιρίες χαρακτήρισε την ολοκλήρωση μιας πραγματικής Ένωσης Κεφαλαιαγορών, ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να χρηματοδοτούνται εντός Ευρώπης και να μην εξαρτώνται από αμερικανικά κεφάλαια. Εκφράζοντας ανησυχία για τη φυγή ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων, κάλεσε κράτη-μέλη και θεσμικά όργανα να αναλάβουν δράση για την άρση των θεσμικών αγκυλώσεων.

Η Λαγκάρντ δεν δίστασε να επιρρίψει ευθύνες τόσο στις εθνικές κυβερνήσεις, όσο και στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει αποφασιστικά για την άρση των εμποδίων σε μια λειτουργική ενιαία αγορά και ένα ολοκληρωμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Παράλληλα, εμφανίστηκε θετική στην έκδοση κοινών ευρωπαϊκών ομολόγων για την άμυνα, συγκρίνοντας την τρέχουσα συγκυρία με την αντίδραση της ΕΕ κατά την πανδημία. Τόνισε ότι η άμυνα αποτελεί ζήτημα επιβίωσης και συλλογικής ασφάλειας για την Ευρώπη.