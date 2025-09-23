Αγορές: Τα νέα υψηλά και ο «πυρετός» του χρυσού

Με ανοδικές διαθέσεις ξεκίνησε η εβδομάδα στη Wall Street. Οι δείκτες κατέγραψαν χθες και νέα υψηλά εποχών με τα νέα από την Nvdia, που σχεδιάζει να επενδύσει 100 δισ. δολάρια στην OpenAI, να δρουν καταλυτικά στην ψυχολογία των επενδυτών. Αυτή η εβδομάδα επισκεντρώνεται στο μήνυμα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed). Μετά τη μείωση των επιτοκίων την περασμένη εβδομάδα, οι αγορές ανυπομονούν να μάθουν αν η κίνηση ήταν μια συνηθισμένη αναπροσαρμογή ή ένα σημάδι βαθύτερης ανησυχίας για την οικονομία. Πολλοί αξιωματούχοι της Fed θα δώσουν τα φώτα τους σε μια σειρά ομιλιών και οι επενδυτές θα αναλύουν κάθε λέξη για ενδείξεις.

Οι παρατηρήσεις του προέδρου Powell, σήμερα Τρίτη, θα είναι το κεντρικό θέμα, ειδικά μετά την επιλογή της κυβερνήτη Michelle Bowman να μην διαφωνήσει στην τελευταία συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι προηγουμένως πίεζε για πιο επιθετική δράση. Ο τόνος της, μαζί με τη συμβολή του Raphael Bostic και άλλων παραδοσιακά επιθετικών μελών, θα βοηθήσουν να προσδιοριστεί εάν η Fed επικεντρώνεται γύρω από μια προσεκτική πορεία περαιτέρω μειώσεων ή προετοιμάζεται να αντιδράσει πιο δυναμικά σε πιθανή οικονομική αδυναμία.

Τα οικονομικά δεδομένα θα διαδραματίσουν υποστηρικτικό και πιθανό αδιάφορο ρόλο, καθώς είτε η οικονομία πάει σε ύφεση, είτε ο πληθωρισμός παραμένει στο 2,9%, αυτό δεν παίζει ρόλο στην νέα εποχή που διανύουμε και οι αγορές διαβάζουν αυτό που θέλουν! Οι προκαταρκτικοί δείκτες PMI για τις υπηρεσίες και τη μεταποίηση της Τρίτης θα δώσουν μια πρώιμη εικόνα για το κλίμα και το κόστος εισροών, ενώ οι εκθέσεις PCE και Personal Income & Spending της Παρασκευής θα παράσχουν το φόντο του πληθωρισμού και των καταναλωτών που ενδιαφέρουν περισσότερο τους αξιωματούχους της Fed. Μαζί, αυτές οι εκθέσεις θα χρησιμεύσουν ως σημεία αναφοράς έναντι των οποίων θα κριθεί το σχόλιο της Fed αυτής της εβδομάδας.

Η Yardeni Research βλέπει 7700 για τον S&P 500

Το τελευταίο ράλι της αγοράς φέρνει κάποιες αναμνήσεις από την τεχνολογική φούσκα των τελών της δεκαετίας του 1990, με τους κύριους δείκτες να βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά και τις αποτιμήσεις να έχουν τεντωθεί, ακόμη και καθώς τα κέρδη συνεχίζουν να βελτιώνονται, σύμφωνα με τον Ed Yardeni, ιδρυτή και πρόεδρο της Yardeni Research.

«Είναι η χρηματιστηριακή αγορά πίσω στον δρόμο προς την ίδια παράλογη ευφορία που διόγκωσε την τεχνολογική φούσκα του 1999, την οποία ακολούθησε το τεχνολογικό ναυάγιο των αρχών της δεκαετίας του 2000;», ρώτησε ο Yardeni σε σημείωμα του τη Δευτέρα προς τους επενδυτές. «Ίσως», πρόσθεσε. Ωστόσο, σημειώνει ότι η τρέχουσα άνοδος της αγοράς έχει υποστηριχθεί από τα κέρδη. Τα κέρδη ανά μετοχή του S&P 500 αυξήθηκαν στο ρεκόρ των 294,91 δολαρίων κατά την εβδομάδα της 18ης Σεπτεμβρίου, κινούμενοι προς τη σύγκλιση με την εκτίμηση συναίνεσης για το 2026, η οποία ήταν 304,88 δολάρια. Τα κέρδη δεν περιορίζονται στις εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Οι δείκτες μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης παρουσιάζουν επίσης βελτίωση, ενώ ο S&P 100 συνεχίζει να ξεπερνά την ευρύτερη αγορά, αντανακλώντας τη δυναμική των τελών της δεκαετίας του 1990.

Ωστόσο, οι αποτιμήσεις δείχνουν επιφυλακτικότητα. Η Yardeni επισημαίνει ότι ο λόγος τιμής προς κέρδη (P/E) του S&P 500 προς τα εμπρός βρίσκεται τώρα στο 22, όχι πολύ κάτω από το υψηλότερο σημείο των 25 που παρατηρήθηκε στο απόγειο της φούσκας των dot-com. Συνεχίζει να αναμένει ότι ο S&P 500 θα φτάσει τις 7700 μονάδες μέχρι το τέλος του 2026. «Εάν η χρηματιστηριακή αγορά γιορτάσει ως απάντηση τη νομισματική χαλάρωση της Fed, τότε ίσως φτάσουμε τις 7700 νωρίτερα ως αποτέλεσμα μιας κατάρρευσης που θα μπορούσε να ακολουθηθεί», έγραψε ο Yardeni.

Ο «πυρετός» του χρυσού

Νέο ιστορικό υψηλό σημείωσαν οι τιμές του χρυσού σήμερα, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν στο πολύτιμο μέταλλο μετά τη μείωση των αμερικανικών επιτοκίων την περασμένη εβδομάδα και το σήμα της Fed για πιθανή περαιτέρω χαλάρωση. Στο πλαίσιο αυτό τα futures του χρυσού ενισχύονται και σήμερα κατά 0,37% στα 3.788,70 δολάρια, έπειτα από το χθεσινό +2%. «Ο χρυσός βρίσκει ξανά στήριξη σήμερα, με τους επενδυτές να επικεντρώνονται στο ανοδικό περιθώριο τιμών από τώρα έως το τέλος του έτους, που τροφοδοτείται από τις εκτιμώμενες περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από τη Fed», δήλωσε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade, προσθέτοντας ότι η συνεχής αγορά από κεντρικές τράπεζες εξακολουθεί να ενισχύει τη δυναμική του χρυσού.

Μια «χρυσή κρίση»

Τον Ιανουάριο του 1848 ο Τζέιμς Μάρσαλ ανακαλύπτει χρυσό στην Κόλομα της Καλιφόρνια. Η είδηση φέρνει περίπου 300.000 ανθρώπους στην περιοχή από τις υπόλοιπες Ηνωμένες Πολιτείες και το εξωτερικό. Οι πρώτοι καταφθάνουν από το Όρεγκον, τα νησιά Σάντουιτς (Χαβάη) και τη Λατινική Αμερική στα τέλη του 1848. Το 1949 η εισροή είναι τέτοια που ολόκληρες αυτόχθονες κοινωνίες δέχονται επίθεση, απωθούνται από τα εδάφη τους από εκείνους που επιδίδονται στο κυνήγι του χρυσού και καταδικάζονται στην πείνα. Παράλληλα με την ανθρωπιστική αυτή καταστροφή, η εισροή του χρυσού στην προσφορά χρήματος δίνει μία γερή τονωτική ένεση στην οικονομία. Το Σαν Φρανσίσκο αναπτύσσεται από έναν μικρό οικισμό περίπου 200 κατοίκων το 1846 σε μια πόλη 36.000 κατοίκων το 1852. Δρόμοι, εκκλησίες, σχολεία και άλλες υποδομές χτίζονται σε όλη την Καλιφόρνια.

Οι μικρές τράπεζες γεμίζουν πελάτες και δίνουν αφειδώς χρήμα. Η ευημερία γεννά τον υψηλό πληθωρισμό που γεννά την ψευδαίσθηση της ακόμη μεγαλύτερης ευημερίας. Οι τιμές της γης απογειώνονται, οι κατασκευές είναι σε πλήρη άνθηση και οι μετοχές, ειδικά εκείνες των σιδηροδρόμων και των ναυτιλιακών εκτινάσσονται στα ύψη. Το ίδιο και οι εισαγωγές αγαθών. Τα πάντα αγοράζονται και κινούνται με δανεικά χρήματα. Όταν τα δάνεια σκάνε, σπάει η χρυσή φούσκα και η κρίση είναι αναπόφευκτη. Λόγω της εφεύρεσης του τηλέγραφου από τον Σάμιουελ Μορς το 1844, τα νέα ταξιδεύουν και ο Πανικός του 1857 είναι η πρώτη οικονομική κρίση που εξαπλώνεται ταχύτατα σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια το εξωτερικό. Ήταν η πρώτη παγκόσμια οικονομική κρίση.

Έτσι ακριβώς ή και χειρότερα, απλώνεται σήμερα ένας σύγχρονος χρυσοθηρικός πυρετός από τους διαδρόμους των κοσμηματοπωλείων μέχρι τα υπόγεια θησαυροφυλάκια του Λονδίνου και τις οθόνες της Wall Street. Σήμερα, αυτό που ωθεί τους ανθρώπους σε ένα από τα πιο κλασικά επενδυτικά καταφύγια δεν είναι η πιθανότητα μιας οικονομικής κατάρρευσης. Αυτό που ωθεί τις κεντρικές τράπεζες σε αγορές ενός «άχρηστου μετάλλου», ως απομεινάρι μιας παλιάς λάμψης των αυτοκρατοριών του παρελθόντος, είναι η ανικανότητα τους να διαχειριστούν τα τεράστια χρέη που δημιούργησαν στον πλανήτη, χωρίς αντίκρισμα και βρίσκονται στο χειρότερο αδιέξοδο όλων των εποχών ή θα επαναφέρουν και πάλι τον «χρυσό κανόνα» μιας παλιάς εποχής? Μικροί και μεγάλοι επενδυτές σπεύδουν να θωρακιστούν έναντι των αβέβαιων προοπτικών της αμερικανικής οικονομίας και του ρόλου της στον κόσμο ή αγοράζουν για να πουλήσουν στον επόμενο «χρήσιμο ηλίθιο» του συστήματος?

Είναι πολλά τρις η ρευστότητα ισχυρίζονται όλοι οι διαχειριστές και δεν ξέρουν τι να την κάνουν! Δεν πρέπει να ανησυχούν, έτσι κι αλλιώς φθάνουν τρεις ημέρες για να φθάσει και πάλι εκεί που πρέπει! Και όπως είπε προχθές και ο Ντόναλντ Τραμπ, (σε διαδικτυακή διαφήμιση εταιρείας που βοηθά τους πελάτες να μετατρέψουν συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς σε χρυσό-στα χνάρια του πατέρα).

«Τι έχετε να χάσετε;»