Από το βήμα του ΟΗΕ

Με πολλά μηνύματα προς την Ευρώπη, τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή ολοκληρώθηκε η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κάλεσε την Ευρώπη να «μην ξευτιλίζεται αγοράζοντας πετρέλαιο και αέριο από τη Ρωσία», ενώ μίλησε σε υψηλούς τόνους για «αποτυχημένη πολιτική ανοιχτών συνόρων».

Παράλληλα υπογράμμισε πως «είμαι έτοιμος για πολύ σκληρές κυρώσεις στη Μόσχα». Την ίδια στιγμή τόνισε πως «η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ισοδυναμεί με επιβράβευση των τρομοκρατών της Χαμάς».

Επίσης, ο πρόεδρος Τραμπ άσκησε δριμεία κριτική στην στάση του ΟΗΕ απέναντι στις ένοπλες συρράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα, τις οποίες, όπως ανέφερε, ανέλαβε ο ίδιος να διαχειριστεί, χωρίς καμία βοήθεια από τον Οργανισμό.

Δείτε την ομιλία του Αμερικανού προέδρου:

Αρχικά, ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του ενημερώνοντας την αίθουσα ότι το τηλεπροτζέκτορ δεν λειτουργεί, ενώ πρόσθεσε ότι προσθέτει ότι δεν τον ενοχλεί, λέγοντας πως έτσι «μιλάς περισσότερο από την καρδιά».

«Όποιος χειρίζεται αυτό το τηλεπροτζέκτορ θα έχει μεγάλο πρόβλημα», λέει αστειευόμενος.

Ο Τραμπ ξεκινά επίσημα την ομιλία του επιτιθέμενος στην προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση, κατηγορώντας τον προκάτοχό του για μια επαναλαμβανόμενη «σειρά καταστροφών».

«Από εκείνη την ημέρα, τα όπλα του πολέμου έχουν καταστρέψει την ειρήνη που έφερα σε δύο ηπείρους, μια εποχή ηρεμίας και σταθερότητας έχει δώσει τη θέση της σε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις της εποχής μας», λέει.

Λέει ότι, οκτώ μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, οι ΗΠΑ είναι η «πιο ''καυτή'' χώρα» στον κόσμο, μια φράση που χρησιμοποιεί συχνά.

«Αυτή είναι πράγματι η χρυσή εποχή της Αμερικής», δηλώνει.

«Η Αμερική είναι ευλογημένη με την ισχυρότερη οικονομία, τα ισχυρότερα σύνορα, τον ισχυρότερο στρατό, τις ισχυρότερες φιλίες και το ισχυρότερο πνεύμα από κάθε έθνος στον πλανήτη», υποστηρίζει.

Συνεχίζοντας την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε σε ένα από τα αγαπημένα του πολιτικά θέματα – τη μετανάστευση.

«Αν εισέλθετε παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάτε φυλακή ή θα επιστρέψετε από εκεί που ήρθατε, ή ίσως ακόμα πιο μακριά, ξέρετε τι σημαίνει αυτό», ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ.

Στα πρώτα μέρη της ομιλίας του, ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε μερικά από τα επαναλαμβανόμενα επιχειρήματά του.

Σχετικά με τη μετανάστευση, πριν περάσει στη θέση των ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή και το εμπόριο, προειδοποίησε τους συγκεντρωμένους ηγέτες ότι αυτή «καταστρέφει» τις χώρες τους.

Για τη διεθνή θέση της Ουάσινγκτον, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι τερμάτισε την εικόνα των ΗΠΑ ως «γελοία χώρα» και προχώρησε σε πολυάριθμες εμπορικές συμφωνίες.

Ανέφερε επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ανάμεσα στις χώρες με τις οποίες διαπραγματεύτηκε εμπορική συμφωνία.

Τραμπ σε ΟΗΕ: Τερμάτισα μόνος μου 7 πολέμους, δεν ασχοληθήκατε καν

Στη συνέχεια ο Τραμπ επιτέθηκε στον ΟΗΕ λέγοντας ότι έμεινε άπραγος στους 7 πολέμους που εκείνος κατάφερε να τερματίσει.

«Θα έπρεπε να το κάνουν τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά αυτά δεν προσπάθησαν καν να ασχοληθούν. Ούτε να βοηθήσουν στο να καταλήξουν σε συμφωνίες (τα εμπλεκόμενα κράτη). Ήμουν απασχολημένος με το να σώσω εκατομμύρια ζωές και ο ΟΗΕ δεν ήταν εκεί στις δύσκολες διαπραγματεύσεις. Ποιος είναι ο σκοπός τους αλήθεια; Έχουν δυνατότητες, αλλά δεν τις εκμεταλλεύονται. Δεν ανέβηκαν ποτέ τη σκάλα. Άδειες λέξεις, από πράξη τίποτα».

Σημειώνεται ότι, οι πόλεμοι που επαναλαμβάνει συνεχώς ότι τερμάτισε είναι οι εξής: Καμπότζη και Ταϊλάνδη, Κόσοβο και Σερβία, Κονγκό και Ρουάντα, Πακιστάν και Ινδία, Ισραήλ και Ιράν, Αίγυπτος και Αιθιοπία, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν.

«Αλλά για μένα, το πραγματικό βραβείο θα είναι οι γιοι και οι κόρες που θα μεγαλώσουν με τους γονείς τους, επειδή εκατομμύρια άνθρωποι δεν σκοτώνονται πλέον σε ατελείωτους και άδοξους πολέμους», σημείωσε.

Στη συνέχεια αφηγήθηκε μια ιστορία κατά την οποία λέει ότι είχε υποβάλει προσφορά για την ανακαίνιση του κτιρίου του ΟΗΕ στο οποίο μιλά τώρα.

Ωστόσο, ο Αμερικανός ηγέτης είπε ότι «αποφάσισαν να κινηθούν προς άλλη κατεύθυνση» και πρόσθεσε ότι ξόδεψαν υπερβολικά – κάτι που, όπως είπε, συνέβαινε συχνά στον ΟΗΕ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για να «προσφέρει το χέρι της αμερικανικής ηγεσίας και φιλίας».

Αλλά για να προχωρήσει ο κόσμος προς ένα καλύτερο μέλλον, είπε: «Πρέπει να απορρίψουμε τις αποτυχημένες προσεγγίσεις του παρελθόντος και να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε μερικές από τις μεγαλύτερες απειλές στην ιστορία».

«Νούμερο ένα πρόβλημα του κόσμου το Ιράν που παράγει τρομοκράτες»

Αναφερόμενος στις πυρηνικές απειλές, ο Τραμπ σημείωσε ότι «δεν υπάρχει σήμερα μεγαλύτερος κίνδυνος για τον πλανήτη μας».

Τις χαρακτηρίζει «όπλα τα πιο ισχυρά και καταστροφικά που έχει ποτέ επινοήσει ο άνθρωπος» και υπενθυμίζει στους παρευρισκόμενους ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γνωρίζετε, διαθέτουν πολλά».

«Όπως έκανα και στην πρώτη μου θητεία, έκανα την αντιμετώπιση αυτών των απειλών κορυφαία προτεραιότητα, ξεκινώντας από το Ιράν», λέει.

Σε σχέση με το Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε την Τεχεράνη ως το «νούμερο ένα πρόβλημα του κόσμου που παράγει τρομοκράτες», αναφερόμενος στην επίθεση των ΗΠΑ στις πυρηνικές βάσης της.

Μιλώντας για την Επιχείρηση Midnight Hammer, κατά την οποία επτά αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2 έριξαν βόμβες στις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, που, όπως λέει, «κατέστρεψαν τα πάντα ολοσχερώς».

«Καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν θα μπορούσε να κάνει ό,τι κάναμε», προσθέτει.

«Καμία άλλη χώρα δεν διαθέτει τον εξοπλισμό για να κάνει ό,τι κάναμε. Διαθέτουμε τα μεγαλύτερα όπλα στον πλανήτη, και μισούμε να τα χρησιμοποιούμε», προσθέτει.

«Η αναγνώριση της Παλαιστίνης είναι επιβράβευση της Χαμάς»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στρέφει τώρα την προσοχή του σε πολέμους που δεν έχουν επιλυθεί, ξεκινώντας από τη σύγκρουση στη Γάζα.

«Δυστυχώς, η Χαμάς έχει επανειλημμένα απορρίψει λογικές προτάσεις για ειρήνη», λέει.

«Τώρα, σαν να ενθαρρύνουν τη συνεχιζόμενη σύγκρουση, ορισμένα μέλη αυτής της οργάνωσης προσπαθούν να αναγνωρίσουν μονομερώς ένα Παλαιστινιακό κράτος. Τα οφέλη θα ήταν υπερβολικά για τους τρομοκράτες της Χαμάς για τις φρικαλεότητές τους. Αυτό θα ήταν ανταμοιβή για αυτές τις φρικτές θηριωδίες, συμπεριλαμβανομένης της 7ης Οκτωβρίου».

Αντί να «υποχωρήσουν μπροστά στη Χαμάς», όσοι επιθυμούν ειρήνη πρέπει να είναι «ενωμένοι με ένα μήνυμα», προσθέτει.

«Απελευθερώστε τώρα τους ομήρους, απλώς απελευθερώστε τους. Τώρα», λέει.

«Πρέπει να σταματήσουμε αμέσως τον πόλεμο στη Γάζα. Πρέπει να τον σταματήσουμε. Πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να διαπραγματευτούμε αμέσως. Πρέπει να διαπραγματευτούμε την ειρήνη», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Επαναλαμβάνει ότι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν όλοι μαζί και όχι σταδιακά.

«Θέλουμε να επιστρέψουν όλοι», καταλήγει.

«Η ΕΕ να μην εξευτελίζει τον εαυτό της, αγοράζοντας πετρέλαιο και αέριο από τη Ρωσία»

«Πίστευα πως θα υπήρχε πρόοδος λόγω της καλής μου σχέσης με τον Πούτιν. Στον πόλεμο όμως δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Η Ρωσία έλεγε για τρεις ημέρες πολέμου, αλλά ήδη πολεμούν για περισσότερα από τρία χρόνια. Χάνονται χιλιάδες άνθρωποι την ημέρα. Το ερώτημα σήμερα είναι πόσες ακόμη ζωές θα χαθούν χωρίς λόγο», σημείωσε αρχικά ο Τραμπ για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μιλώντας για τον πόλεμο, ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε την απαίτησή του προς τις χώρες του ΝΑΤΟ να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία.

“I thought ending the war in Ukraine would be the easiest thing, because I have great relations with Putin,” Trump said at the UN General Assembly



According to him, “everyone thought Russia would win the war in three days, but that didn’t happen.”



The US president stressed that… pic.twitter.com/HgDRQaj3HQ — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2025

Ο Τραμπ δήλωσε: «Δεν μπορούν να κάνουν ό,τι κάνουν. Αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία ενώ πολεμούν τη Ρωσία. Είναι εξευτελιστικό γι’ αυτούς».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι μόλις πριν από δύο εβδομάδες ανακάλυψε αυτή την «απαράδεκτη» πρακτική.

Κατηγόρησε επίσης την Ινδία και την Κίνα ότι είναι οι «κύριοι χρηματοδότες» του πολέμου αγοράζοντας ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι είναι διατεθειμένος να επιβάλει έναν «πολύ ισχυρό γύρο ισχυρών δασμών» στη Ρωσία, τον οποίο πιστεύει ότι θα «σταματήσει τη σφαγή».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι θα το κάνει μόνο αν οι ευρωπαϊκές χώρες σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και ακολουθήσουν την ηγεσία του.

«Έτοιμος για πολύ σκληρές κυρώσεις στη Μόσχα»

Ως προς τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τη Ρωσία ότι είναι έτοιμος να επιβάλει ισχυρά οικονομικά μέτρα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Είπε ότι θέλει οι σύμμαχοι των ΗΠΑ να επιβάλουν τα ίδια μέτρα στη Ρωσία που προτείνει για να προσπαθήσει να αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να κάνει πίσω από τον μεγαλύτερο πόλεμο στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Σε περίπτωση που η Ρωσία δεν είναι έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως προετοιμασμένες να επιβάλουν έναν πολύ ισχυρό γύρο σφοδρών δασμών, οι οποίοι θα σταματήσουν την αιματοχυσία, πιστεύω, πολύ γρήγορα», τόνισε.

«Σύστημα ΑΙ για τον έλεγχο βιολογικών όπλων»

Στη συνέχεια της ομιλίας του, αναφέρθηκε στα βιολογικά όπλα, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση χρήσης τους «ο κόσμος μπορεί κυριολεκτικά να φτάσει στο τέλος του».

Χαρακτήρισε την έρευνα σε βιολογικά όπλα και τεχνητά παθογόνα ως «απίστευτα επικίνδυνη».

Ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρωτοστατήσουν στην ανάπτυξη ενός συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης για την επαλήθευση και τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο οι χώρες αντιμετωπίζουν τα βιολογικά όπλα.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι ο ΟΗΕ θα έχει «εποικοδομητικό» ρόλο στο εγχείρημα, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος.

«Το νούμερο ένα πολιτικό ζήτημα της εποχής μας είναι η ανεξέλεγκτη μετανάστευση»

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών «όχι μόνο δεν λύνει τα προβλήματα που θα έπρεπε, αλλά πολύ συχνά δημιουργεί νέα προβλήματα για να τα λύσουμε εμείς».

Ως καλύτερο παράδειγμα ανέφερε την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, την οποία περιέγραψε ως «το νούμερο ένα πολιτικό ζήτημα της εποχής μας».

«Είναι ανεξέλεγκτη, οι χώρες σας καταστρέφονται», είπε.

«Ο ΟΗΕ χρηματοδοτεί μια επίθεση κατά των δυτικών χωρών και των συνόρων τους», σημείωσε.

«Ο ΟΗΕ υποστηρίζει ανθρώπους που εισέρχονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και μετά πρέπει να τους απελάσουμε. Ο ΟΗΕ επίσης παρέχει τρόφιμα, καταφύγιο, μεταφορές και κάρτες πληρωμής σε παράνομους μετανάστες».

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι ο ΟΗΕ «θα έπρεπε να σταματάει τις εισβολές, όχι να τις δημιουργεί ή να τις χρηματοδοτεί».

«Έχουμε επαναβεβαιώσει ότι η Αμερική ανήκει στον αμερικανικό λαό, και ενθαρρύνω όλες τις χώρες να πάρουν τη δική τους θέση υπεράσπισης των πολιτών τους», πρόσθεσε.

«Πρέπει να το κάνετε αυτό γιατί το βλέπω, δεν θα αναφέρω ονόματα, αλλά το βλέπω και θα μπορούσα να ονομάσω τον καθένα. Καταστρέφετε τις χώρες σας, καταστρέφονται», επεσήμανε.

Ο Τραμπ στράφηκε ειδικά προς την Ευρώπη, λέγοντας ότι βρίσκεται σε «σοβαρή κρίση».

«Έχουν δεχθεί ένα πλήθος παράνομων μεταναστών όπως ποτέ άλλοτε, παράνομοι μετανάστες κατακλύζουν την Ευρώπη, και κανείς δεν κάνει τίποτα για να το αλλάξει, για να τους απελάσει, δεν είναι βιώσιμο».

Για δήμαρχο του Λονδίνου: «Είναι απαίσιος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να μιλά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και χρησιμοποίησε μέρος του χρόνου του στο βήμα για να αναζωπυρώσει τη διαμάχη του με τον Σαντίκ Καν, δήμαρχο του Λονδίνου.

Την περασμένη εβδομάδα, κατά την επιστροφή του από την επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχε επικρίνει τον Καν ως «έναν από τους χειρότερους δημάρχους στον κόσμο» και υποστήριξε ότι φρόντισε να μην προσκληθεί στο επίσημο δείπνο που παρακολούθησε στο Ουίνδσορ.

Πηγές κοντά στον Καν ανέφεραν ότι δεν ζήτησε ούτε περίμενε πρόσκληση.

Σήμερα, ο Τραμπ επανέφερε το όνομα του Καν, λέγοντας ότι: «Και πρέπει να πω, κοιτάζω το Λονδίνο, όπου έχετε έναν απαίσιο δήμαρχο, απαίσιο, απαίσιο δήμαρχο, και έχει αλλάξει τόσο πολύ, τόσο πολύ», λέει, ενώ επικρίνει τη μετανάστευση στην Ευρώπη.

«Τώρα θέλουν να πάνε στη Σαρία, αλλά βρίσκεστε σε άλλη χώρα. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Τόσο η μετανάστευση όσο και οι αυτοκαταστροφικές τους ενεργειακές ιδέες θα είναι ο θάνατος της Δυτικής Ευρώπης, αν δεν γίνει κάτι αμέσως».

Δεν είναι σαφές γιατί ο Τραμπ ανέφερε τη Σαρία – το ισλαμικό νομικό σύστημα – αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία ότι εφαρμόζεται ως πολιτική στο Λονδίνο.

Για την Ευρώπη: «Οι χώρες σας οδηγούνται προς την κόλαση» - Η αναφορά του στην Ελλάδα

«Οι χώρες σας πηγαίνουν στην κόλαση», λέει ο Τραμπ στους συγκεντρωμένους ηγέτες για τα σύνορα

Ο Τραμπ δήλωσε στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ότι ήρθε η ώρα να τελειώσει το «αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων».

Νωρίτερα είχε αναφέρει ότι σχεδόν το 50% των κρατουμένων στις φυλακές της Γερμανίας είναι αλλοδαποί, ενώ τα ποσοστά είναι 53% στην Αυστρία, 54% στην Ελλάδα και 72% στην «όμορφη Ελβετία».

.@POTUS: In 2024, almost 50% of inmates in German prisons were foreign nationals or migrants... In Switzerland, it’s 72%... When your prisons are filled with so-called asylum-seekers who repaid kindness with crime, it's time to END the failed experiment of Open Borders. pic.twitter.com/LU0MzM842o — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 23, 2025

«Ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις τα καρτέλ ναρκωτικών»

Ο Τραμπ, που έχει πλέον ξεπεράσει τα 30 λεπτά στο διάστημα των 15 λεπτών που του είχε δοθεί, μιλά τώρα για την ανακήρυξη των καρτέλ ναρκωτικών ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις».

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «ο κόσμος δεν θέλει πια να παίρνει τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών με βάρκες».

«Η μεγαλύτερη απάτη που έγινε ποτέ είναι η κλιματική αλλαγή»

Στη συνέχεια, ο Τραμπ δήλωσε ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν αποτελεί έγκυρη έννοια, χαρακτηρίζοντας την κλιματική αλλαγή ως «τη μεγαλύτερη απάτη που έχει ποτέ διαπραχθεί στον κόσμο».

«Τέλος η υπερθέρμανση, τέλος η ψύξη του πλανήτη», λέει.

Όλες οι προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή που έγιναν από τον ΟΗΕ και άλλους «ήταν λανθασμένες» και έγιναν από «ανόητους ανθρώπους».

«Απομακρυνθείτε από την “πράσινη απάτη”» – αναφερόμενος στις πολιτικές για το κλίμα – αλλιώς η χώρα σας «θα αποτύχει», λέει στους συγκεντρωμένους ηγέτες.

.@POTUS warns world leaders: "I'm telling you that if you don't get away from the 'green energy' scam, your country is going to FAIL. If you don't stop people that you've never seen before that you have nothing in common with, your country is going to FAIL." 🔥 pic.twitter.com/DYF1sX5Liy — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 23, 2025

«Και είμαι πραγματικά καλός στις προβλέψεις», προσθέτει.

«Η Ουάσινγκτον είναι και πάλι εντελώς ασφαλής»

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην εγκληματικότητα.

Η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πλέον «πάλι μια εντελώς ασφαλής πόλη».

Αποδίδει αυτή την αλλαγή στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, μια απόφαση που «δεν ήταν πολιτικά ορθή», αλλά, όπως λέει, έκανε τη δουλειά.

Μιλά εκτενώς για την εγκληματικότητα στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, αλλά αναφέρεται και σε άλλα εσωτερικά και διεθνή θέματα, όπως το πετρέλαιο στη Βόρεια Θάλασσα και τους σωλήνες πετρελαίου στη Σκωτία.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος καλεί τους ηγέτες του κόσμου να προστατεύσουν την ελευθερία του λόγου και τη θρησκευτική ελευθερία, συμπεριλαμβανομένου του Χριστιανισμού, τον οποίο χαρακτηρίζει «την πιο διωκόμενη θρησκεία».

«Θα συναντηθώ με τον Λούλα την επόμενη εβδομάδα»

Επιπλέον, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει να συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι πέρασε δίπλα από τον Λούλα μετά την ομιλία του Βραζιλιάνου ηγέτη στον ΟΗΕ και οι δύο άνδρες αγκαλιάστηκαν και μίλησαν σύντομα.

«Είχαμε μια καλή συζήτηση και συμφωνήσαμε να συναντηθούμε την επόμενη εβδομάδα», είπε, προσθέτοντας: «Μου φάνηκε πολύ καλός άνθρωπος».